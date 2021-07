La transformation de Gareth Southgate en Angleterre subit un revers pour l’Euro 2020 mais les progrès sont évidents | Actualités footballistiques

Il était cruellement approprié que l’Angleterre de Gareth Southgate soit défaite aux tirs au but. Le tristement célèbre raté du manager s’est avéré coûteux à l’Euro 96 et il a également pris la responsabilité de celui-ci. « C’est à moi de jouer », a-t-il déclaré à propos de l’effort sauvé de Bukayo Saka après le match.

L’Angleterre a échoué de la manière la plus angoissante possible, mais sa performance lors de ce tournoi représente un autre pas en avant important sous la direction du joueur de 50 ans.

L’attente de l’Angleterre pour l’argenterie continue. Mais après avoir suivi leur apparition en demi-finale lors de la dernière Coupe du monde avec une course à la finale lors de leur prochain tournoi majeur, il n’y a aucune raison de penser que les progrès s’arrêtent là.

L’avenir reste radieux pour une équipe nationale pleine de jeunes talents – et qui a déjà parcouru si loin en peu de temps.

En effet, afin d’apprécier pleinement l’ampleur de la transformation de l’Angleterre pendant le mandat de Southgate, il est nécessaire de se rappeler où ils en étaient lorsqu’il a pris ses fonctions en novembre 2016.

La campagne du Championnat d’Europe de l’été précédent avait été misérable, culminant dans une humiliante défaite en huitièmes de finale contre l’Islande qui a coûté son poste à Roy Hodgson. Sam Allardyce est ensuite venu et reparti en l’espace de 67 jours. L’Angleterre était dans la tourmente.

Les performances lors des quatre matchs de Southgate en tant que manager par intérim étaient médiocres.

Malte et l’Écosse ont été battus, mais il y a également eu une impasse laborieuse avec la Slovénie et un match nul 2-2 avec l’Espagne dans lequel l’Angleterre a cédé une avance de deux buts dans les dernières minutes.

L’Angleterre a subi l’embarras de l’Euro 2016 contre l’Islande



Dans les coulisses, cependant, Southgate avait immédiatement impressionné les joueurs.

« Le manager a été brillant », a déclaré Jordan Henderson, qui deviendra plus tard l’un de ses leaders. « Les joueurs s’entendent très bien avec lui. Il donne des responsabilités aux joueurs et il les écoute. »

Beaucoup de coéquipiers d’Henderson connaissaient déjà Southgate. Il faisait partie de l’équipe nationale depuis 2011, d’abord en tant que responsable du développement de l’élite de la Football Association avant de prendre le poste des moins de 21 ans en 2013.

Ses relations existantes avec de nombreux jeunes joueurs anglais ont permis une transition en douceur et son influence apaisante dans des circonstances tumultueuses s’est également avérée utile.

« Il a une qualité unique pour rester calme dans toutes les situations et je pense que cela passe par l’équipe », comme l’a dit récemment John Stones. L’un des plus grands succès de Southgate est qu’il a rendu le maillot plus léger pour les joueurs.

Southgate a réuni l’équipe nationale d’Angleterre



En 2016, il était catégorique sur le fait qu’il ne voulait pas du poste de façon permanente après sa nomination initiale et de nombreux fans étaient déçus lorsqu’il a obtenu un contrat de quatre ans.

Mais en tant qu’ancien international anglais lui-même qui avait été intégré dans la configuration de l’équipe nationale pendant plusieurs années, il savait exactement ce qui était nécessaire.

Il savait que la culture du côté anglais devait changer et qu’une nouvelle identité devait être forgée. Son expérience, bien que n’étant pas celle d’un gestionnaire de haut niveau, a fait de lui l’homme idéal pour superviser la mise en œuvre de ces changements.

Sa gestion prudente des hommes et sa communication claire ont trouvé un écho auprès des joueurs. Il a apporté humilité et ouverture d’esprit, et son engagement envers la jeunesse était évident dans ses décisions de sélection.

Au cours de son mandat, Southgate a offert ses débuts seniors à 18 joueurs âgés de 21 ans ou moins. Beaucoup d’entre eux, dont Declan Rice et Mason Mount, sont devenus des acteurs clés.

Southgate applaudit les fans itinérants de l’Angleterre après leur sortie de la Coupe du monde en 2018



La jeunesse et le dynamisme de la nouvelle équipe d’Angleterre ont suscité l’enthousiasme pour l’avenir. Au fur et à mesure que les résultats et les performances s’amélioraient, l’ambiance autour de l’équipe nationale a commencé à changer. Tous les traumatismes du passé s’estompaient de plus en plus.

La course aux quatre derniers de la Coupe du monde 2018 a déclenché des célébrations imbibées de bière à la maison et a fourni des preuves tangibles de ce qui pourrait être possible sous Southgate lors des grands tournois.

Le football n’est pas revenu à la maison cet été-là, mais pour la première fois depuis longtemps, c’était comme si c’était possible.

L’Angleterre semblait être mobile vers le haut, mais ils étaient loin du produit fini.

Southgate avait armé des coups de pied arrêtés. Il avait rendu l’équipe plus difficile à battre. Mais les rencontres avec la Belgique et la Croatie en Russie ont souligné les lacunes persistantes de l’Angleterre.

Lorsqu’il s’agissait d’affronter les meilleures nations, l’Angleterre avait encore du mal à rivaliser, en partie freinée par un complexe d’infériorité persistant.

La campagne inaugurale de l’UEFA Nations League s’est finalement soldée par une déception, l’Angleterre étant surclassée par les Pays-Bas en demi-finale, mais elle a donné des signes de progrès avant cela.

Raheem Sterling a marqué deux fois lors de la victoire 3-2 de l’Angleterre sur l’Espagne



L’Espagne a été battue 3-2 grâce à une démonstration palpitante de football de contre-attaque à Séville. La Croatie, méritante vainqueur à Moscou un an plus tôt, a ensuite été vaincue après une superbe rentrée tardive dans une ambiance crépitante à Wembley.

« Je ne me souviens pas avoir vu le nouveau Wembley comme ça », a déclaré Southgate. Le stade, théâtre de tant de déceptions dans le passé, devenait une forteresse.

Southgate a parlé du lien que l’Angleterre établissait avec le public cette nuit-là et le lien s’est renforcé depuis.

Là où il y avait auparavant un désintérêt autour de l’équipe nationale, il y a maintenant autre chose. « Nous avons des joueurs passionnants qui donnent de l’enthousiasme aux fans », a déclaré Southgate.

Il a de la chance, bien sûr, que son mandat ait coïncidé avec l’émergence d’une telle génération de jeunes talentueux. Mais ce n’est que grâce à son audace et à sa conviction que ces jeunes joueurs ont brillé. Ils avaient besoin de la plate-forme et il l’a fournie.

Southgate a abaissé l’âge moyen de l’équipe, mais surtout, il l’a fait sans bouleverser les joueurs seniors anglais. Les cliques qui dominaient l’équipe auparavant ont été remplacées par un esprit d’unité inébranlable.

















Gareth Southgate assume l’entière responsabilité de la défaite de l’Angleterre aux tirs au but



Southgate a développé cet esprit lui-même et il s’est également développé en tant que tacticien. La course de l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde était louable, mais l’équipe était largement unidimensionnelle.

Ce n’est plus le cas. Southgate a été interrogé à juste titre sur la manière dont son équipe a abandonné l’initiative contre l’Italie, mais la course de l’Angleterre à la finale a montré qu’elle était capable de varier son approche. Les systèmes et le personnel ont changé selon l’opposition. La flexibilité tactique a été la clé.

La défaite à Wembley dimanche a bien sûr été un revers important. Southgate avait tout mis en place avant lui, mais la manière de la défaite – et l’ordre de ses tireurs – l’a laissé sous un examen minutieux.

Pourtant, il existe de nombreuses raisons de se sentir positif. La transformation de Southgate en Angleterre n’est pas terminée – un trophée est nécessaire pour cela – mais les progrès des cinq dernières années suggèrent qu’ils y arriveront tôt ou tard. La Coupe du monde 2022 offre la prochaine opportunité. Mais Southgate a déjà établi un solide héritage.