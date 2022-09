La transformation de 330 000 $ d’un “lagon” ayant appartenu à une actrice célèbre

(CNN) — Se retrouvant désemparé un jour de pluie en France, le triathlète Jeremy s’est arrangé pour visiter certaines propriétés dans le quartier pittoresque où il séjournait.

Originaire du Pays de Galles, le père de deux enfants vivait à Paris depuis plusieurs années, mais après avoir traversé une séparation, il s’est mis à l’idée de déménager dans la campagne française.

Il s’est rendu compte qu’il avait trouvé de l’or lorsqu’on lui a fait visiter une maison à Courgent, une ville située dans la région Île-de-France, à environ 45 minutes de route de la capitale française.

Cependant, il n’y avait pas que la maison qui le faisait déborder d’excitation. C’était la piscine magnifique mais très négligée qui l’accompagnait.

Bassin de potentiel

Le processus de rénovation a duré environ 12 mois, mais Jeremy est ravi du résultat final. Jérémy N.

Alors que la piscine était tombée en ruine, il était clair qu’elle avait été une structure impressionnante et qu’elle pourrait l’être à nouveau – avec beaucoup de travail.

“J’ai été absolument étonné”, a déclaré Jeremy, qui a demandé que son nom complet ne soit pas utilisé, à CNN Travel. “Parce que le potentiel de refaire la piscine et de créer un projet exceptionnel était tout ce que je pouvais imaginer. J’ai juste pensé ‘c’est l’endroit.'”

Jeremy, qui a travaillé dans l’immobilier pendant de nombreuses années, a rapidement découvert que la maison avait appartenu à l’actrice française Danielle Darrieux, qui est apparue dans plus de 100 films au cours de ses huit décennies de carrière, dans les années 1950.

Après avoir parlé aux habitants, il a appris que la piscine, qui aurait été construite en 1938, avait autrefois été un lieu de rencontre populaire, et beaucoup se souviennent qu’on y a appris à nager.

Certains lui ont même envoyé des photos de Darrieux, décédée en 2017 à l’âge de 100 ans, nageant dans la piscine pendant son séjour dans la maison.

Darrieux, qui est apparu aux côtés de Douglas Fairbanks Jr. dans le film hollywoodien de 1938 “The Rage of Paris”, y aurait vécu pendant plus d’une décennie.

“Cela m’a rendu encore plus motivé pour faire le projet”, admet-il. “Cet endroit a une histoire. Il a une histoire.”

Célèbre ancien propriétaire

La piscine aurait appartenu à l’actrice française Danielle Darrieux, décédée en 2017. Collection John Springer/Corbis Historical/Getty Images

Une fois qu’il a tout pesé, Jeremy dit qu’il a prudemment fait une offre qui était “environ 30 ou 40% de moins que le prix demandé”, et a attendu ce qu’il croyait être un rejet inévitable.

“Je ne pensais pas qu’il [the owner] allait accepter”, admet-il. “Mais à ma grande surprise, il l’a fait.”

Alors que Jeremy a travaillé sur plusieurs rénovations d’hôtels, ce serait sa première piscine. Le projet a également coûté environ cinq fois son budget initial.

“Il n’avait pas été utilisé depuis plus de 35 ans, donc c’était une épave”, explique-t-il. “Nous avons dû tout recommencer à zéro.”

Lorsqu’il est devenu clair que le coût de restauration de la piscine ne serait pas nécessairement économiquement viable en termes d’ajout de valeur substantielle à la maison, Jeremy a commencé à rechercher d’autres moyens de récupérer une partie des coûts de rénovation.

Constatant qu’il n’y avait pas de piscine de ce type dans la région, il décida de la louer quelques jours par semaine, tout en la gardant pour son usage personnel le reste du temps.

Jeremy dit qu’il a réussi à convaincre le propriétaire de lui permettre de commencer les travaux sur la piscine avant que la vente ne soit conclue. Jérémy

Déterminé à mettre les rouages ​​en marche le plus rapidement possible, Jérémie s’est efforcé de convaincre le propriétaire de lui permettre de commencer les travaux de la piscine avant que la vente ne soit conclue.

Il entame alors des négociations avec différentes entreprises pour entamer les travaux de restructuration, dont une entreprise spécialisée dans la piscine, afin de la transformer en “le plus beau lagon chauffé de France”.

Jeremy a signé les contrats en septembre 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19. Il dit qu’au moment où il est officiellement devenu propriétaire en février 2021, près de quatre mois de travaux sur la piscine étaient déjà terminés.

En ce qui concerne le design, Jeremy a choisi d’aller aussi « au-dessus » que possible.

Incroyable métamorphose

Certains des habitants qui ont nagé pour la première fois dans la piscine lorsqu’elle appartenait à Darrieux sont venus admirer sa transformation. Jérémy

“Je voulais des rochers hauts, des lumières LED, les œuvres complètes”, dit-il.

Le projet impliquait la mise en place de nouvelles infrastructures pour accueillir l’électricité, le gaz et l’eau – l’eau provenait auparavant directement d’une rivière voisine – ainsi que l’installation de nouvelles installations électriques, la création de roches en pierre et l’installation de tuyaux, d’évacuations et d’alimentations sous la piscine.

Jeremy dit que l’ensemble du processus de rénovation a duré environ 12 mois et a coûté 500 000 euros (environ 500 000 $), avec environ 330 000 euros dépensés pour la piscine et le reste pour les travaux extérieurs, y compris l’infrastructure, les plantes et les terrasses. Il se dit ravi du résultat final.

“On a vraiment l’impression d’être dans un lagon naturel, sauf qu’on est à moins d’une heure de la plus grande ville de France”, ajoute-t-il. “Il y a des cascades et on peut sauter des rochers de deux mètres de haut. On n’a pas l’impression d’être dans une piscine.”

Jeremy a été stupéfait de déterrer un ancien chemin carrelé en pierre menant du lagon à la rivière voisine, avec une fontaine près de son centre, pendant le processus de rénovation.

“C’était une découverte complète. Je suppose que je peux dire que je suis la seule personne à Paris qui possède une île privée”, plaisante-t-il, ajoutant qu’il prévoit de rénover le chemin d’ici l’année prochaine.

Alors que la piscine, longue de 24 mètres et large de neuf mètres, avec une profondeur de plus de deux mètres, est sans aucun doute l’attraction principale, Jeremy est ravi de sa nouvelle maison, qui n’a heureusement eu que très peu de travaux avant d’emménager.

La vie en ville

Il a depuis importé et rénové une caravane américaine Airstream de 1974 surplombant le lagon. Jérémy

Depuis qu’il a déménagé à Courgent, qui compte environ 400 habitants, Jeremy dit qu’il s’est installé relativement facilement et qu’il a reçu d’excellents commentaires des habitants sur la piscine.

En fait, certains des villageois qui y ont nagé pour la première fois lorsqu’il appartenait à Darrieux sont venus demander s’ils pouvaient jeter un œil à sa transformation.

Darrieux a eu une longue association avec la ville et est apparemment revenue dans la région plus tard dans la vie, vivant à quelques kilomètres seulement de son ancienne maison.

Alors que Jeremy dit qu’il a reçu beaucoup de soutien de la mairie depuis qu’il a déménagé à Courgent, il s’efforce de ne pas “marcher sur les pieds de qui que ce soit”.

“Il faut être prudent”, explique-t-il. “Vous ne voulez pas faire trop de bruit, ou avoir trop de travaux de construction [going on]. Mais ça a plutôt bien marché.

La touche finale

Le triathlète dit qu’il se sent toujours submergé lorsqu’il se baigne dans la piscine la nuit. Jérémy

“Une des voisines est venue me voir un peu inquiète parce qu’elle avait entendu que je prévoyais d’organiser des fêtes et que quelqu’un avait dit que nous allions mettre un DJ dans les arbres.

“Je lui ai dit, ‘pas cette semaine, mais demande-moi la semaine prochaine.'”

Soucieux de maximiser au maximum ses 1,5 hectare de terrain, Jeremy a décidé d’importer et de rénover une caravane Airstream américaine de 1974, qui surplombe le lagon, et est également disponible à la location.

Lorsqu’il ne profite pas lui-même de la piscine, qu’il ne reçoit pas les amis de ses filles ou qu’il ne visite pas l’école locale, il le loue environ 250 euros pour deux heures, soit jusqu’à 3 000 euros par jour.

Bien qu’il ait reçu des critiques élogieuses de la part des clients, ainsi que des spectateurs, qui viennent parfois demander s’ils peuvent regarder de plus près, Jeremy tient à ajouter quelques touches plus spéciales.

Il prévoit d’installer une ligne électrique afin de pouvoir éclairer certains des arbres et d’ajouter un tunnel de roses au-dessus du pont et une cuisine extérieure.

“Je ne serai satisfait que lorsque tous les détails seront terminés”, admet Jeremy, expliquant qu’il faudra probablement encore un an ou deux avant que la piscine ne soit complètement terminée.

En attendant, il profite d’une belle piscine, ou d’un lagon, avec tant d’histoire à sa disposition.

“Même maintenant, je suis toujours submergé en nageant la nuit”, dit-il. “Quand il fait complètement noir, vous pouvez voir la lune et les étoiles, et il n’y a que vous, la nature et l’eau.

“Je dis toujours que c’est l’équivalent d’être au Costa Rica sans le billet d’avion.”