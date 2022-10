La transformation corporelle impressionnante d’un homme britannique à 60 ans est vraiment inspirante

Un homme de 60 ans de Leeds, au Royaume-Uni, s’est récemment fixé d’importants objectifs de remise en forme pour les masses grâce à son impressionnante transformation corporelle. L’homme, Steve Ramsden, est passé d’un corps de papa à un physique déchiré en seulement un an. Si vous regardez Steve aujourd’hui, il est difficile de croire qu’il était en surpoids il y a un an.

Steve a partagé qu’il était au bord du diabète et qu’il luttait contre l’hypercholestérolémie. Mais M. Ramsden, avec son travail acharné et son dévouement, corroboré par une alimentation équilibrée et un plan d’exercice approprié, adapté à un mode de vie sain pour maintenir les conditions de santé à distance. Ambulancier paramédical du Yorkshire Ambulance Service, Steve pesait environ 100 kilogrammes et prenait des médicaments pour contrôler son cholestérol. Cependant, l’homme de 62 ans a réussi à perdre beaucoup de kilos en broyant fort au gymnase et pèse actuellement environ 72 kg.

Steve a réalisé la nécessité de perdre du poids lorsqu’il a commencé à souffrir de maux de dos. Il a fermement décidé de changer radicalement son mode de vie car c’était le seul moyen de rester plus proche de ses proches. À son avantage, le fils de Steve, Dan, possède une salle de sport. Ainsi, Dan a pu aider son père tout au long de son parcours de transformation.

Dans une conversation avec Leeds Live, Dan a déclaré: «Il a toujours été un homme assez viril, puis j’ai l’impression qu’il a perdu son chemin et sa confiance en vieillissant. Il a suivi un cours de transformation intense de 12 semaines et il était vraiment discipliné. Il a perdu quelques pierres, puis il a arrêté de boire et de mal manger.

Jetez un œil à la transformation corporelle louable de Steve Ramsden ci-dessous:

Steve Ramsden et sa famille sont très fiers de sa transformation. Sa famille ne s’inquiète plus qu’il devienne diabétique. Il continue de suivre un régime alimentaire sain et a également considérablement réduit sa consommation de boissons, dans le but de mener une vie équilibrée.

