Simon Cowell a fait du chemin ces dernières années.

Bien que mieux connu pour sa langue acérée en tant que juge de télévision, le magnat de la musique de 61 ans a récemment fait la une des journaux pour sa transformation corporelle dramatique.

Il y a un peu plus de trois ans, le Facteur X juge a décidé de revoir son mode de vie malsain et s’est jeté dans le véganisme.

Le réveil est intervenu à la suite d’un incident traumatisant à son domicile de Los Angeles.

Le juge célèbre s’est effondré et est tombé dans les escaliers en 2017, et a été transporté à l’hôpital avec peur de s’être cassé le cou.

La star s’est complètement rétablie, mais c’était un réveil très nécessaire pour Simon, ancien fumeur de chaîne, qui a admis qu’il n’avait pas été particulièrement en bonne santé auparavant.







Simon a déjà admis qu’il adorait la pizza, les hamburgers et les spaghettis et qu’il veillait régulièrement tard plutôt que de dormir correctement.

On a dit que la chute était due au fait que Simon avait une pression artérielle très basse, et l’a amené à changer complètement son mode de vie dans le but de retrouver la santé.

Simon est passé à un régime végétalien après avoir consulté un spécialiste pour obtenir des conseils.

Après des années à accumuler des kilos, les fans ont été stupéfaits de voir la transformation de Simon alors qu’il émergeait avec sa silhouette amincie et sa mâchoire ciselée.

Il était tellement dévoué à sa silhouette en forme qu’il soulevait des poids et gardait un ensemble de barres de push-up dans les coulisses chaque fois qu’il filmait l’une de ses émissions de télévision, afin qu’il puisse être pompé même lorsqu’il était au travail.







En mai 2020, Simon a révélé qu’il avait perdu environ quatre pierres en suivant le régime sans viande ni produits laitiers.

Mais la nouvelle vie active de Cowell a vu le désastre se produire lorsqu’il avait subi un terrible accident l’année dernière.

Au cours de l’été, Simon a manqué de casser son accord de rotation d’un centimètre après être tombé de son vélo électrique en le testant chez lui à Malibu.

Simon a eu besoin de six heures de chirurgie d’urgence et a également eu une tige insérée dans son dos pour faciliter son rétablissement.

À la suite de cet accident dramatique, Simon a été contraint d’annuler toutes ses apparitions à la télévision et s’est même retiré de la finale de Britain’s Got Talent.

Mais Simon a montré une force presque surhumaine dans son rétablissement miraculeux.







Simon a continué à faire de bons progrès au milieu des rapports selon lesquels il faisait même des séances d’entraînement exténuantes et marchait environ huit kilomètres par jour.

Il a récemment été repéré avec une énorme cicatrice sur la colonne vertébrale suite à sa chirurgie d’urgence alors qu’il profitait de vacances reposantes à la Barbade.

Même en vacances, Simon a maintenu son régime de remise en forme et de récupération et a été vu s’étirer et soulever plusieurs petits poids sur un yacht somptueux.

Son ami proche Sinitta dit que son rétablissement va de mieux en mieux.

« Il est revenu d’une position vraiment effrayante et se sent béni parce que le résultat aurait pu être si différent », a-t-elle déclaré au Sun.









«Simon a travaillé dur pour sa guérison et m’a dit qu’il faisait 10 000 pas par jour; c’est environ cinq miles – bien plus qu’il ne l’était avant l’accident.

« Il a une de ces montres qui mesure chaque pas. »

Sinitta a révélé en septembre que Simon avait abandonné son régime végétalien et avait commencé à manger des protéines pour reprendre du poids.

L’ancien chanteur a ajouté: «Il suit encore beaucoup de physiothérapie, voit de grands médecins et fait du travail en piscine sans poids, en particulier pour les blessures à la colonne vertébrale,

«Simon a vraiment pris soin de lui. Lauren et son équipe ont pris grand soin de lui et il est sensé.