New Delhi : l’acteur Akhil Akkineni est prêt pour son prochain film Telugu Agent. L’acteur a partagé lundi un aperçu de sa transformation pour le film sur le site de micro-blogging Twitter.

Partageant son regard du film, il a écrit: «Il y a 365 jours, j’ai été mis au défi par

@DirSurender

me transformer mentalement et physiquement. Monsieur, le feu que vous avez allumé en moi brûlera furieusement tout au long de ce film. Je te le promets.

@AnilSunkara1 @MusicThaman @VamsiVakkantham @AKentsOfficial @S2C_Offl #AgentLoading.. »

Il y a 365 jours, j’ai été mis au défi par @DirSurender me transformer mentalement et physiquement. Monsieur, le feu que vous avez allumé en moi brûlera furieusement tout au long de ce film. Je te le promets. @AnilSunkara1 @MusicTaman @VamsiVakkantham @AKentsOfficiel @S2C_Offl #ChargementAgent pic.twitter.com/A29fyy8rTU – Akhil Akkineni (@AkhilAkkineni8) 12 juillet 2021

Sur la photo, Akhil peut être vu avec un corps gonflé et aussi dans un avatar jamais vu auparavant.

Ses fans deviennent gaga devant son corps transformé et son look est devenu viral sur les réseaux sociaux. Akhil’s Agent a commencé son tournage à Hyderabad lundi et marque également sa première collaboration avec le réalisateur Surender Reddy.

On dit que le film est un thriller d’espionnage et met également en vedette Sakshi Vaidya dans le rôle principal. Le film est écrit par Vakkantam Vamsi.

En dehors de cela, Akhil sera bientôt vu dans une prochaine comédie romantique en télougou, Most Eligible Bachelor. Dirigé par Bhaskar, le film a également Pooja Hegde dans le rôle principal.