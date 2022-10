La transaction Rogers-Shaw annulée par Ottawa

OTTAWA –

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré qu’il n’approuverait pas l’entente proposée entre Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc., bien qu’il ait laissé la porte ouverte à une entente révisée.

La fusion proposée de 26 milliards de dollars aurait signifié le transfert en gros des licences de spectre sans fil de Shaw à Rogers, ce qui nécessite l’approbation de Champagne.

“Aujourd’hui, j’ai officiellement refusé cette demande”, a-t-il déclaré mardi soir. “Ma décision clôt officiellement ce chapitre de la transaction proposée à l’origine.”

La propriété de Freedom Mobile par Shaw a été largement considérée comme le principal obstacle à l’approbation de l’accord, et Vidéotron, basé à Montréal, a accepté plus tôt cette année de l’acheter pour 2,85 milliards de dollars.

Mais Champagne a déclaré qu’avant d’approuver l’accord avec Vidéotron, il exigeait des concessions supplémentaires.

Il a dit que Vidéotron devrait accepter de conserver les licences sans fil de Freedom pendant au moins 10 ans.

“Un nouveau fournisseur de services doit être présent sur le long terme”, a-t-il déclaré.

Deuxièmement, il a dit qu’il « s’attendrait à voir » les prix des services sans fil en Ontario et dans l’Ouest canadien baisser d’environ 20 %, les mettant en conformité avec les offres québécoises actuelles de Vidéotron.

Champagne n’a pas précisé si une vente réussie de Freedom Mobile signifierait que l’accord Rogers-Shaw pourrait être approuvé après tout.

En plus de l’approbation de Champagne, l’entente Rogers-Shaw nécessite le feu vert du commissaire à la concurrence et du CRTC.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a offert son approbation conditionnelle pour la partie radiodiffusion de l’entente en mars.

En mars, le CRTC a approuvé l’acquisition par Rogers des services de radiodiffusion de Shaw et a établi une série de conditions que l’entreprise doit respecter. Une médiation est prévue plus tard cette semaine entre le commissaire de la concurrence et Rogers et Shaw.



