La transaction Rogers-Shaw annulée par Ottawa

OTTAWA –

Le PDG de Québecor inc., Pierre Karl Péladeau, a déclaré qu’il avait l’intention d’accepter les conditions énoncées par le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne concernant la vente de l’opérateur sans fil Freedom Mobile à Vidéotron ltée, qui fait partie de l’accord proposé de 26 milliards de dollars entre Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc.

Péladeau a déclaré mardi soir dans un communiqué que Québecor, propriétaire de Vidéotron, accepte d’intégrer les stipulations du ministre de l’Industrie dans une nouvelle version de la transaction, ouvrant la voie à la vente de Freedom.

“Ils sont conformes à notre philosophie d’entreprise, qui s’est avérée très fructueuse au Québec, où nous avons pris une part de marché importante en très peu de temps”, indique le communiqué.

“Nous travaillerons pour offrir de meilleurs prix aux Canadiens dans les autres provinces et pour mettre fin au règne des ‘Big 3’ en favorisant la concurrence, l’intérêt public et l’économie numérique au Canada.”

La propriété de Freedom Mobile par Shaw a été largement considérée comme le principal obstacle à l’approbation de l’approbation de l’accord Rogers-Shaw. Vidéotron, basé à Montréal, a accepté d’acheter Freedom Mobile pour 2,85 milliards de dollars plus tôt cette année.

La vente de Freedom Mobile à Vidéotron verrait Quebecor acheter tous les clients sans fil et Internet de marque Freedom ainsi que l’ensemble de l’infrastructure, du spectre et des points de vente au détail de Freedom, ce qui élargirait les opérations sans fil de Quebecor à l’échelle nationale.

Champagne a déclaré plus tôt mardi soir qu’il n’approuverait pas le projet de fusion entre Rogers et Shaw, mais a laissé la porte ouverte à une entente révisée disant qu’avant d’approuver l’achat de Freedom par Vidéotron, il aurait besoin de deux concessions spécifiques.

“Aujourd’hui, j’ai officiellement refusé cette demande”, a-t-il déclaré. “Ma décision clôt formellement ce chapitre de la transaction proposée à l’origine.”

Il a dit que Vidéotron devrait accepter de conserver les licences sans fil de Freedom pendant au moins 10 ans.

“Nous ne voulons pas que quelqu’un retourne ces licences, nous voulons qu’ils y soient à long terme”, a-t-il déclaré.

Deuxièmement, M. Champagne a déclaré qu’il « s’attendrait à voir » les prix des services sans fil en Ontario et dans l’Ouest canadien baisser d’environ 20 %, les mettant en conformité avec les offres québécoises actuelles de Vidéotron.

Champagne a déclaré que ses conditions pour le transfert de licence de Freedom étaient claires, mais n’a pas précisé si une vente réussie de Freedom Mobile signifierait que l’accord Rogers-Shaw pourrait encore être approuvé.

“Il y a un chapitre qui est fermé – Shaw-Rogers, qui est fermé. Il y a un nouveau chapitre qui s’ouvre.”

L’approbation de Champagne est requise pour tout transfert de licence de spectre.

En plus de l’approbation de Champagne, l’entente Rogers-Shaw nécessitait le feu vert du commissaire à la concurrence et du CRTC.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a offert son approbation conditionnelle pour la partie radiodiffusion de l’entente en mars.

Une médiation est prévue plus tard cette semaine entre le commissaire de la concurrence et Rogers et Shaw. Le Bureau de la concurrence tente de bloquer la fusion, affirmant que la vente de Freedom Mobile ne va pas assez loin pour éliminer ses craintes que les factures de télécommunications augmentent dans un contexte de concurrence réduite.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 octobre 2022.



CTV News est une division de Bell Média, qui fait partie de BCE Inc.