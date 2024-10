La trajectoire meurtrière de la tornade de l’ouragan Milton s’étend de Fort Pierce à Vero Beach

La tornade meurtrière EF3 provoquée par l’ouragan Milton dans le nord du comté de St. Lucie mesurait au moins 18 miles de long et s’étendait jusqu’au sud-est du comté d’Indian River, ont annoncé samedi les autorités.

Les responsables météorologiques ont mis à jour le tracé après avoir évalué les dégâts dans les Vero Beach Highlands, la zone US 1 et Oslo Road et les îles-barrières le long de la State Road A1A, selon un rapport préliminaire publié samedi soir par le National Weather Service de Melbourne. Des levés supplémentaires pourraient prolonger le chemin plus au sud.

La trajectoire de la tornade, qui s’est propagée mercredi dans la région de Fort Pierce et de Vero Beach et a fait six morts dans le village du Spanish Lakes Country Club, est passée de 13 milles à 18,2 milles, se terminant au parc Jaycee à Vero Beach.

« Des dommages végétatifs et structurels importants ont été observés sur presque toute la longueur du trajet, indiquant que la tornade était continue », selon le rapport.

La tornade a été décrite comme « une tornade inhabituellement forte et à longue trajectoire » avec des dégâts étendus EF1 à EF2 et des dégâts périodiques EF3, selon le rapport. Cela a commencé à 16h59 mercredi et s’est terminé à 17h31.

Il y avait un vent de pointe estimé à 155 mph et une largeur maximale de 500 mètres, soit cinq terrains de football.

Will Ulrich, le météorologue chargé de la coordination des alertes pour le National Weather Service de Melbourne, a déclaré à TCPalm que ce serait la première des nombreuses tornades confirmées par le bureau dans le comté de St. Lucie, ainsi que dans les comtés d’Indian River et de Martin. Deux autres tornades ont été confirmées dans le comté de Martin.

« Il s’agissait d’une épidémie de tornade historique dans la communauté de Treasure Coast », a déclaré Ulrich.

Chemin de tornade meurtrière sur Treasure Coast

La tornade meurtrière a commencé au sud de Midway Road, à l’ouest de l’Interstate 95, selon le rapport.

Sur son passage, la tornade a endommagé des structures dans le lotissement Creekside sur Okeechobee Road, selon le rapport préliminaire du NWS. De nombreuses maisons mobiles et préfabriquées situées à proximité du parc nudiste et du terrain de camping Sunnier Palms ont subi des dommages importants ou ont été détruites.

Elle s’est poursuivie vers le nord-nord-est sur les parties rurales du comté de Sainte-Lucie, parallèlement à Kings Highway, où elle s’est transformée en une tornade EF3 avec des vents de pointe pouvant atteindre 155 mph, selon le rapport. Deux grands entrepôts du centre logistique 95 du sud de la Floride, sur Orange Avenue, ont subi des dommages importants, plus de la moitié de la structure s’étant effondrée.

La tornade s’est ensuite propagée vers le nord à travers les zones rurales proches de Kings Highway, entraînant occasionnellement des dommages structurels importants et de nombreux arbres et lignes électriques abattus, selon le rapport. Il a traversé des lotissements dans la partie nord du comté de St. Lucie, où plusieurs maisons unifamiliales à Holiday Pines et Portofino Shores, près de Lakewood Park, ont subi des dommages importants. Cela s’est probablement poursuivi sous la forme d’une tornade EF2, avec des vents de pointe estimés entre 110 mph et 125 mph.

Les dégâts les plus prolifiques et les plus étendus causés par l’événement se sont produits dans le village du Spanish Lakes Country Club, selon le rapport. De nombreuses maisons mobiles et préfabriquées ont été détruites le long de la limite ouest de la communauté, où la tornade a produit des vents haut de gamme EF2 compris entre 125 mph et 135 mph, selon le rapport. Une première enquête a montré que plus de 20 maisons ont été ébranlées, voire renversées, de leurs fondations.

Malgré les dégâts considérables causés aux maisons préfabriquées, presque toutes les structures en blocs de béton de la communauté ont subi des dommages relativement mineurs ou modérés, selon le rapport.

Depuis le village du Spanish Lakes Country Club, la tornade s’est déplacée vers le comté d’Indian River. Dans le quartier de Vero Beach Highlands, plusieurs propriétés ont subi des dommages au toit et aux dépendances, et des feuillus sains ont été renversés ou cassés le long de quelques pâtés de maisons le long de la Sixième Avenue Sud-Ouest.

Plus au nord, le long de l’US 1, dans le secteur d’Oslo Road, le supermarché Publix de South Vero Square a subi des vitres brisées. Des climatiseurs de toit ont été délogés et sont tombés au sol, et une voiture a été renversée. Les dégâts correspondaient à des vents EF1 de 90 à 110 mph.

Après que la tornade ait traversé la lagune d’Indian River, elle a causé des dommages sur l’île-barrière de Vero Beach, principalement à proximité et à l’ouest de la route nationale A1A, entre Bay Drive et Jaycee Park.

Des dommages importants se sont produits dans les copropriétés Bayou, où des sections du toit ont été arrachées des bâtiments est et ouest et projetées vers le nord dans une limite forestière voisine. Un bateau ponton a été sorti de l’eau et a atterri à l’envers sur la digue. Les vents dans la petite zone étaient probablement de 115 à 125 mph, ou de force EF2, mais ce vent pourrait être plus fort car il était proche de l’eau libre.

Ailleurs sur l’île-barrière, des branches d’arbres cassées généralisées et des bardeaux ou tuiles manquants ont été notés sur plusieurs maisons et entreprises, ce qui correspond aux vents EF0 ou EF1. À Jaycee Park, la tornade a renversé un raisin de mer avant de pousser vers le large.

Échelle EF pour les tornades

L’échelle Fujita améliorée classe les tornades dans les catégories suivantes, selon le National Weather Service.

FE0 : 65 à 85 mph

EF1 : 86 à 110 mph

EF2 : 111 à 135 mph

EF3 : 136 à 165 mph

EF4 : 166 à 200 mph

EF5 : Plus de 200 mph

