La trajectoire, la puissance et les précipitations de Fiona — illustrées en graphiques

Des centaines de milliers de personnes dans les Maritimes sont restées sans électricité dimanche après la tempête post-tropicale Fiona, qui a provoqué de violentes rafales de vent, de fortes pluies et de graves dommages aux infrastructures dans tout le Canada atlantique.

Après avoir bondi vers le nord depuis les Caraïbes, Fiona a débarqué avant l’aube samedi sous la forme d’un cyclone post-tropical, frappant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec avec des vents de force ouragan, de fortes pluies et d’énormes vagues.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que les troupes aideraient à enlever les arbres tombés dans l’Est du Canada, à rétablir les liaisons de transport et à faire tout ce qui est nécessaire aussi longtemps qu’il le faudra. Elle n’a pas précisé combien de soldats seraient déployés.

Fiona a été accusée d’au moins cinq décès dans les Caraïbes, et bien qu’il n’y ait eu aucun décès confirmé au Canada, les autorités recherchaient dimanche une femme portée disparue dans la ville la plus durement touchée de Port Aux Basques, sur la côte sud de Terre-Neuve.

Ces graphiques montrent : le chemin parcouru par Fiona au Canada et sa comparaison avec d’autres tempêtes récentes; les régions des Maritimes où les précipitations sont les plus élevées; et les parties du Canada atlantique où les rafales de vent sont les plus fortes.

Dimanche matin, plus de 256 000 clients de Nova Scotia Power et plus de 82 000 clients de Maritime Electric à l’Île-du-Prince-Édouard, soit environ 95 % du total, restaient dans le noir. Il en était de même pour plus de 20 600 résidences et entreprises au Nouveau-Brunswick.

Plus de 415 000 clients de Nova Scotia Power – environ 80 % de la province – avaient été touchés par des pannes samedi. Les entreprises de services publics disent qu’il pourrait s’écouler des jours avant que les lumières ne se rallument pour tout le monde.

Pluie

Le Centre canadien des ouragans a tweeté que Fiona avait la pression la plus basse – un signe clé de la force de la tempête – jamais enregistrée pour une tempête touchant terre au Canada.

La tempête a apporté près de 200 millimètres de pluie dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse et jusqu’à 150 mm dans certaines parties du Nouveau-Brunswick, selon Environnement Canada.

Charlottetown, la capitale de l’Î.-P.-É., a fait face à 80 millimètres de pluie et Wreckhouse, à Terre-Neuve, a été touchée par 77,2 mm.

Vent

Des vents violents ont causé une grande partie des dégâts causés par la tempête, y compris des lignes électriques et des arbres abattus.

En Nouvelle-Écosse, Peter MacKay, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, a déclaré qu’il n’avait jamais rien vu d’égal à Fiona, avec des vents violents toute la nuit et jusque dans l’après-midi.

“Nous avions mis tout ce que nous pouvions hors de danger, mais la maison a été martelée assez fort. Beaucoup de bardeaux perdus, d’importants dégâts d’eau dans les plafonds, les murs, notre terrasse est détruite. Un garage que je construisais a explosé”, a déclaré MacKay. dans un courriel à l’Associated Press.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les vents ont soufflé jusqu’à 177 km/h à Green Island et 134 km/h à Port aux Basques, une communauté dévastée par Fiona.

Au Nouveau-Brunswick, Moncton a fait face à des vents de 100 km/h, suivi de St. John avec 86 km/h. À l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown a fait face à des rafales de 130 km/h et Arisaig, en Nouvelle-Écosse, a connu des vents allant jusqu’à 171 km/h.