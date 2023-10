Israël et le Hezbollah libanais sont engagés dans des affrontements limités à leurs frontières depuis des semaines, et les choses semblent s’intensifier progressivement à mesure que Tel Aviv poursuit son offensive militaire brutale sur Gaza, dans un contexte de coût humain croissant de la guerre.

Les combattants du Hezbollah ont régulièrement échangé des tirs avec les forces israéliennes depuis qu’Israël a lancé ses bombardements à la suite de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre qui a tué environ 1 400 personnes en Israël. Plus de 8 500 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués dans les bombardements israéliens incessants, déclenchant des protestations à travers le monde.

Alors, quelles sont les dernières nouvelles sur les combats frontaliers entre Israël et le Hezbollah, comment se présentent les choses pour le Hezbollah dans son pays et sur le terrain, quel est le lien avec l’Iran et quelle est la suite ?

Quelle est l’ampleur des combats frontaliers ?

L’ampleur des combats frontaliers s’est progressivement accrue au fil des semaines, mais ils ne se sont pas encore transformés en une guerre totale.

Au début, les deux camps ont commencé à se frapper avec des frappes d’artillerie, et Israël a également déployé ses drones.

Dans l’un des premiers incidents faisant des victimes, le journaliste vidéo de Reuters Issam Abdallah, 37 ans, a été tué dans une attaque israélienne qui a également blessé plusieurs autres journalistes. Reporters sans frontières (RSF) a déclaré lundi que cette attaque était délibérée.

Le nombre exact de victimes depuis lors n’est pas clair, mais des dizaines de personnes auraient été tuées, pour la plupart des membres du Hezbollah. L’armée israélienne a également fait état de plusieurs victimes et de nombreux civils tués.

Changer de tactique ?

Les escarmouches entre Israël et le Hezbollah ont été pour la plupart limitées en portée et en géographie au cours des trois premières semaines des combats frontaliers, ciblant en grande partie les zones isolées et les installations militaires proches de la frontière.

Mais ces derniers jours, les deux parties ont élargi la portée de leurs opérations, allant au-delà de la distance de 2 à 4 km (1,2 à 2,5 milles) de la frontière qu’elles avaient précédemment observée.

Ali Hashem, d’Al Jazeera, a déclaré lundi qu’Israël visait désormais des villes situées à environ 16 km (10 miles) de profondeur à l’intérieur du sud du Liban, tandis que le Hezbollah et ses groupes armés soutenus frappaient des cibles à 14 km (8,7 miles) de profondeur. Il a ajouté qu’un immeuble résidentiel avait également été touché en Israël.

Le front libanais, que se passe-t-il ?

Je peux affirmer avec certitude que nous sommes désormais dans la troisième phase de l’escalade.

1- La profondeur des hostilités des deux côtés de la frontière s’étend jusqu’à au moins 10 kilomètres. – Ali Hachem علي هاشم (@alihashem_tv) 30 octobre 2023

Il convient de noter que le Hezbollah exploite davantage son arsenal. Il a déployé davantage de drones, utilisé différents types de missiles guidés antichar et a commencé il y a quelques jours à utiliser des missiles sol-air, dont l’un aurait abattu un drone israélien.

Depuis Rmeiche, dans le sud du Liban, Zeina Khodr d’Al Jazeera a déclaré que la trajectoire du conflit était en train de changer.

« Les tactiques utilisées par le Hezbollah évoluent », a-t-elle déclaré.

« Au cours des trois premières semaines de l’escalade, le Hezbollah a subi de nombreuses pertes. Depuis vendredi, elle n’annonce que la mort de deux combattants. Il n’est pas clair si ce changement de tactique vise à éviter de lourdes pertes ou s’il représente une escalade du conflit.»

Le Hezbollah va-t-il faire tapis ?

Le Hezbollah commande une aile militaire forte, considérée comme bien supérieure à l’armée libanaise. Mais il faut aussi composer avec la politique locale.

La semaine dernière, le Premier ministre par intérim du pays, Najib Mikati, a déclaré qu’il faisait son devoir pour empêcher le Liban d’entrer dans la guerre.

« Pour l’instant, le Hezbollah a géré la situation de manière rationnelle et sage, et les règles du jeu sont restées limitées à certaines limites », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le Liban est confronté à une crise économique aiguë qui n’a fait qu’empirer avec le début de la guerre, alors que ses politiciens n’ont pas réussi à élire un président depuis un an.

Ainsi, même si de nombreux Libanais éprouvent des sentiments pour les Palestiniens, ils craignent également de se retrouver impliqués dans une nouvelle guerre. Cela est d’autant plus vrai que nombre d’entre eux ont connu la guerre sanglante contre Israël en 2006, au cours de laquelle plus de 1 200 personnes ont été tuées au Liban, dont de nombreux civils. Au moins 165 Israéliens ont également été tués pendant la guerre.

Mais de hauts responsables du Hezbollah s’assoient avec de hauts responsables du Hamas au Liban depuis le début du conflit pour discuter d’une « victoire totale » sur Israël.

Le secrétaire général du groupe, Hassan Nasrallah, a annoncé un discours attendu vendredi avec de courts clips en ligne, renforçant les attentes quant à ce qu’il pourrait annoncer et à ses effets sur les combats.

Sam Heller, un analyste basé à Beyrouth au sein du groupe de réflexion Century Foundation, a déclaré qu’il est probable que le Hezbollah intensifiera ses attaques contre les positions israéliennes ou entrera plus pleinement dans le conflit maintenant qu’Israël a lancé ses opérations terrestres à Gaza.

« L’opposition nationale à une guerre destructrice serait substantielle, mais en même temps, je pense qu’elle ne suffirait pas à contraindre ou à dissuader entièrement le Hezbollah d’agir si son intervention est d’une importance suffisante pour lui-même et pour l’axe de résistance plus large dont il dépend. c’est un élément clé », a déclaré Heller à Al Jazeera.

Outre le Hezbollah et ses groupes auxiliaires au Liban, l’axe comprend des groupes politiques et armés en Syrie, en Irak et au Yémen, ainsi qu’une multitude de factions palestiniennes.

Quel est le lien entre l’Iran et la Syrie ?

L’Iran est un partisan clé de cet axe de résistance, farouchement opposé à Israël et à ses soutiens occidentaux, principalement les États-Unis. Téhéran et Moscou sont les principaux soutiens du président syrien Bachar al-Assad, qui a largement écrasé une rébellion armée dans son pays.

Téhéran a déclaré qu’il n’avait joué aucun rôle dans l’attaque du Hamas, et les responsables américains et israéliens n’ont également trouvé aucune preuve à cet effet.

L’Iran a averti à plusieurs reprises que la guerre pourrait s’étendre si Israël continue de cibler les civils à Gaza, et il a été accusé par les États-Unis de faciliter les attaques contre ses intérêts en Irak et en Syrie par l’intermédiaire de mandataires, ce à quoi Washington a répondu par ses propres frappes militaires. .

Heller a déclaré que l’Iran aura un rôle à jouer dans l’évolution des choses à partir de maintenant, mais que les résultats de ses efforts au cours des dernières décennies se font désormais sentir plus clairement.

« Je pense que la contribution la plus significative de l’Iran est celle qui a eu lieu dans les années qui ont précédé cette dernière guerre à Gaza, constituant la construction de cette infrastructure régionale et de l’architecture de l’axe de résistance qui semble maintenant avoir réussi à contenir les Israéliens, et au moins dans une certaine mesure. limité les ressources et les tactiques que les Israéliens sont prêts à utiliser à Gaza maintenant », a-t-il déclaré en référence aux informations selon lesquelles Israël aurait déplacé des forces considérables vers sa frontière avec le Liban et qu’il serait préoccupé par l’ouverture d’un deuxième front dans la guerre alors que il combat à Gaza.