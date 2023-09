La trajectoire de l’ouragan Lee dans les Maritimes ce week-end devient plus claire

Bien qu’il nous reste encore quelques jours et qu’une certaine incertitude demeure, une image plus claire se dessine des impacts de l’ouragan Lee sur les Maritimes ce week-end.

La tempête importante et lente devrait toujours rester proche de la force de catégorie 1 alors qu’elle se déplacera dans la région samedi. Lee passera ensuite à une dépression post-tropicale alors qu’elle se déplacera vers le nord-est dans la nuit de samedi à dimanche.

La trajectoire projetée a évolué ces derniers jours. Cependant, les dernières simulations du modèle de prévision se sont limitées à la possibilité que la tempête se déplace dans le golfe du Maine avant de toucher terre quelque part dans le sud-ouest des Maritimes.

Fortes averses sur la Nouvelle-Écosse jeudi avant l’ouragan Lee Le météorologue Ryan Snoddon affirme que l’ouragan Lee sera probablement une tempête de catégorie 1 au moment où il atteindra les eaux canadiennes.

Même si les impacts seront considérables, la zone où les vents sont les plus forts samedi devrait être plus proche du centre de la tempête. Cela pourrait changer avec un autre changement de trajectoire, mais actuellement, le plus grand risque de rafales de vent dépassant le critère d’avertissement de 90 km/h se situe probablement dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, en particulier le long des zones exposées de la côte. Les prévisions de vent pour la fin de semaine montrent que les risques de rafales de vent supérieures à 90 km/h sont les plus élevés dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. (Ryan Snoddon/CBC) Lee est déjà une grosse tempête, mais cette transition post-tropicale signifie que des rafales de vent se propageront sur une vaste zone éloignée du centre de la tempête. Les rafales de vent de l’ordre de 60 à 90 km/h sont inférieures aux critères d’alerte mais entraîneront un risque de pannes de courant généralisées avec les arbres encore en plein feuillage. Les prévisions de précipitations pour la fin de semaine montrent que certaines régions des Maritimes pourraient recevoir plus de 50 mm de pluie. (Ryan Snoddon/CBC)

Les pluies les plus fortes tomberont probablement près du centre de la piste et au nord-ouest. Il est encore un peu tôt pour prévoir les totaux potentiels, mais ces zones pourraient recevoir plus de 50 mm de précipitations samedi et samedi soir. Plus à l’est, les totaux globaux ne seront pas aussi élevés, mais de fortes averses sont toujours probables.

Même si les vagues déferlantes sont un jeu d’enfant avec cette tempête, le potentiel d’onde de tempête est plus incertain. Quelques heures peuvent faire une grande différence et nous nous attendons à avoir une meilleure idée du risque d’onde de tempête et de la façon dont il pourrait s’aligner avec la marée haute au cours des prochains jours. Assurez-vous de rester à l’écoute des mises à jour.

Averses tropicales jeudi

Il ne faut pas négliger l’humidité tropicale qui s’installe dans la région avant l’ouragan Lee et arrivera jeudi.

Attendez-vous à des averses éparses accompagnées de fortes averses et à un risque d’orages jeudi et jeudi soir avec un risque de crues soudaines localisées.