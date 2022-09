La trajectoire de l’ouragan Ian frappera les villes côtières les plus peuplées et à la croissance la plus rapide de Floride

L’ouragan Ian se dirige vers la côte de la Floride et devrait atteindre la force de catégorie 3 d’ici lundi soir, avec des vents atteignant plus de 129 mph. Évacuations obligatoires ont déjà commencé.

Mais le vent et la pluie ne sont pas à eux seuls ce qui fait de Ian une menace ; La population de la Floride a augmenté ces dernières années, avec certaines des plus fortes augmentations dans les villes côtières vulnérables comme Tampa et Miami. Les prévisionnistes s’améliorent dans la prévision des ouragans. Cependant, ces tempêtes capturent plus de personnes et de biens dans leurs étendues de destruction à mesure qu’elles deviennent plus dommageables et que de plus en plus de personnes se déplacent vers des zones à risque.

“Une onde de tempête potentiellement mortelle est possible le long d’une grande partie de la côte ouest de la Floride”, a averti lundi le National Hurricane Center. Les zones les plus à risque s’étendent de Fort Myers à Tampa Bay, avec des niveaux d’eau pouvant atteindre 10 pieds.

Une onde de tempête se produit lorsque les vents d’un ouragan font monter le niveau de l’eau et l’emportent vers l’intérieur des terres, provoquant des inondations. C’est souvent la partie la plus meurtrière d’un ouragan. Couplées à jusqu’à 10 pouces de précipitations, les eaux de crue d’Ian pourraient persister pendant des jours.

Ces effets s’aggravent à cause du changement climatique. La hausse des températures moyennes élève le niveau de la mer et augmente la quantité de précipitations provenant des tempêtes majeures, ce qui s’ajoute à des ondes de tempête plus dévastatrices. La dévastation croissante causée par les phénomènes météorologiques extrêmes, dont beaucoup sont aggravés par le changement climatique, contribue à alimenter une augmentation des catastrophes dont les dommages dépassent le milliard de dollars.

Mais en Floride, comme dans une grande partie du pays, ces catastrophes plus coûteuses découlent également du fait que de plus en plus de personnes vivent et construisent en danger.

Environ 40 % de la population américaine vit dans un comté côtier. La Floride, cependant, a connu une forte augmentation du nombre de résidents dans ces zones. De 2010 à 2020, Miami a gagné plus de 660 000 habitants, tandis que Tampa-St. Petersburg a augmenté de plus de 365 000 personnes, selon le Florida Department of Transportation. La région métropolitaine de Tampa Bay abrite plus de 3 millions de personnes, avec des maisons, des bureaux et des routes construits jusqu’au bord de l’eau dans certaines zones, y compris les régions vulnérables aux inondations. “Plus la baie est éloignée, plus le potentiel d’onde de tempête d’ouragan est grave”, a déclaré Bob Weisberg, un océanographe qui a étudié les inondations à Tampa Bay, à Brian Resnick de Vox en 2019.

Les plages ensoleillées de la Floride sont un attrait puissant, mais l’État et les gouvernements locaux encouragent également davantage de personnes à s’installer sur les rives du Sunshine State.

“Vous avez ces villes côtières qui font un pari en encourageant le développement même si ce n’est peut-être pas durable sur le plan environnemental ou une bonne idée pour les gens de vivre plus à risque”, a déclaré Jason von Meding, professeur agrégé qui étudie les catastrophes et la société. à la Rinker School of Construction Management de l’Université de Floride.

À mesure que de plus en plus de personnes emménagent, les maisons, les entreprises et les infrastructures dont elles ont besoin se développent également. Ainsi, lorsqu’une tempête déchire une région, elle laisse derrière elle une facture de dégâts beaucoup plus élevée.

Cependant, von Meding a ajouté que sa principale préoccupation n’était pas qu’il y ait “trop” de personnes en Floride, mais plutôt où ils choisissent de construire et comment le fardeau des catastrophes est réparti. Par exemple, la valeur monétaire des dommages ne reflète pas toujours qui est le plus à risque et qui souffre le plus à la suite d’un ouragan. Les maisons de vacances côtières chères et assurées peuvent enregistrer des pertes plus élevées que les résidences uniques des familles à faible revenu.

Heureusement, moins de personnes meurent d’événements météorologiques extrêmes comme les ouragans. De meilleurs codes du bâtiment, une meilleure planification des catastrophes et des prévisions ont aidé les gens à s’éloigner du danger. Les modélisateurs d’ouragans peuvent désormais projeter la trajectoire d’une tempête 72 heures à l’avance avec une résolution qui, il y a des décennies, n’était possible que 24 heures à l’avance, ce qui permet de gagner un temps crucial.

Mais anticiper l’intensité d’un ouragan reste un défi. Certaines études ont montré que davantage d’ouragans de l’Atlantique subissent une intensification rapide, définie comme une augmentation de la vitesse du vent de 35 mph ou plus sur 24 heures. À mesure que les températures moyennes augmentent, les ouragans sont susceptibles de s’accélérer plus rapidement, ce qui rend plus difficile pour les résidents d’évacuer à temps.

Une tempête n’a pas non plus besoin d’atteindre la force d’un ouragan pour devenir dangereuse. Miami connaît déjà régulièrement des inondations avec King Tides et de fortes pluies, aggravées par le fait que certaines parties de la ville s’enfoncent. Plus de 10 pouces de pluie sont tombés sur Miami lors d’une tempête plus tôt cet été qui a inondé les rues et provoqué le débordement d’une station d’épuration.

Des villes comme Tampa sont maintenant aux prises avec des tempêtes encore plus dévastatrices à l’avenir, peut-être même un coup direct d’un ouragan de catégorie 5 avec des vents de 160 mph provoquant une onde de tempête de 26 pieds.

Cependant, la destruction d’une tempête ne s’arrête pas après le retrait des eaux de crue. De nombreuses inégalités peuvent continuer à se propager. Les personnes sans assurance ou sans moyens de reconstruire peuvent devoir déménager définitivement ou faire face à des difficultés financières durables. “Les processus de récupération préfèrent les personnes qui ont déjà des ressources”, a déclaré von Meding. “Nous assistons souvent à une exacerbation des inégalités après une catastrophe.”

Porto Rico en est un bon exemple. Plus de 600 000 clients sont toujours dans le noir lundi après-midi après que l’ouragan Fiona a balayé l’île la semaine dernière. Sans électricité, de nombreux habitants ont du mal à obtenir de l’eau potable et à faire fonctionner des appareils médicaux essentiels. Ainsi, les dégâts complets d’une tempête ne dépendent pas seulement du vent et de l’eau, mais aussi de la façon dont les gens se préparent et de la rapidité avec laquelle ils se rétablissent.

Ian est sur le point de commencer à battre la Floride mardi et de remonter la côte du golfe. Les services publics se préparent maintenant à des pannes et alignent des équipes pour rétablir le courant dans le sillage d’Ian.