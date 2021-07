La trajectoire de la tempête Elsa atteint la Géorgie, en Caroline du Sud ; 10 blessés dans une tornade

La tempête tropicale Elsa remonte la côte est. Plus de 45 000 personnes étaient privées d’électricité en Géorgie et en Caroline du Sud jeudi matin.

Une personne est décédée en Floride après la chute d’un arbre sur deux voitures.

En Géorgie, une tornade présumée a touché la base navale de sous-marins de Kings Bay, blessant environ 10 personnes.

ARLINGTON, Virginie – La tempête tropicale Elsa a traversé la Géorgie et la Caroline du Sud jeudi, un système météorologique implacable qui a déjà fait une mort, blessé au moins 10 personnes et placé plus de 30 millions d’Américains sous avertissement de tempête tropicale.

Près de 45 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité dans ces deux États seulement tôt jeudi, et les inondations étaient une préoccupation car les zones isolées pouvaient voir jusqu’à 8 pouces de pluie avant le passage de la tempête.

Une surveillance des crues éclair a également été émise pour certaines parties de la Virginie centrale, et le National Weather Service a émis un avertissement de tempête tropicale pour de longues bandes de la côte est jusqu’à Boston et Cape Cod, Massachusetts.

Tôt jeudi, Elsa était centrée à environ 90 miles au nord-ouest de Charleston, en Caroline du Sud, et se déplaçait vers le nord-est à 18 mph, a indiqué le service météorologique. La tempête s’est affaiblie, mais des vents soutenus hurlaient toujours à 40 mph.

Elsa devait gagner de la vitesse au cours des deux prochains jours, passer près des États du centre-est de l’Atlantique d’ici jeudi soir, puis se rapprocher ou survoler le nord-est des États-Unis vendredi et vendredi soir, a déclaré Jack Beven, spécialiste principal des ouragans au Centre national des ouragans à Miami.

Le système devrait traverser l’Atlantique au large du Canada d’ici vendredi soir et samedi, a déclaré Beven.

La tempête, qui a tué trois personnes la semaine dernière alors qu’elle traversait des îles des Caraïbes, a provoqué des inondations dans certaines parties de la Floride au cours des deux derniers jours. Jacksonville Fire and Rescue a rapporté qu’un arbre est tombé sur deux voitures mercredi, tuant une personne. Les sauveteurs ont par la suite retiré une personne d’une voiture inondée dans une rue inondée.

Suite: La tempête tropicale Elsa tue 1 à Jacksonville, en Floride, en blesse 10 dans le sud-est de la Géorgie

Une tornade pourrait frapper la base de sous-marins navals de Kings Bay

En Géorgie, une tornade présumée a touché la base navale de sous-marins de Kings Bay, blessant une dizaine de personnes, a déclaré le commandant, le capitaine Chester Parks. Plusieurs véhicules récréatifs dans le parc de camping-car de la base ont été endommagés, ainsi que certains bâtiments, a-t-il déclaré.

« Je tiens à remercier tous nos premiers intervenants et les premiers intervenants du comté de Camden pour leurs actions rapides », a déclaré Parks. « Leur réponse rapide a certainement aidé. »

Sergio Rodriguez, qui vit près du parc de camping-cars, a déclaré qu’il s’était précipité sur les lieux, craignant que des amis séjournant dans le parc ne soient blessés. La région était sous avertissement de tornade mercredi soir.

« Il n’y avait que des camping-cars renversés sur le côté, des camionnettes renversées, quelques remorques avaient été déplacées et quelques remorques étaient dans l’eau » d’un étang sur le site, a déclaré Rodriguez.

Elsa retrouve le statut d’ouragan, rugit plus près de la côte ouest de la Floride ; 4M sous avertissements

New York pourrait voir des inondations

Le National Weather Service a émis une surveillance des crues éclair pour la ville de New York, commençant à minuit ce soir et jusqu’à midi vendredi.

Bien que de fortes précipitations soient possibles dès jeudi après-midi, les plus grandes chances que cela commence jeudi soir, a indiqué le service météorologique. Les précipitations totales de jeudi après-midi à vendredi devraient varier principalement de 2 à 3 pouces, avec des quantités localement plus élevées possibles.

« Les vents destructeurs sont la principale menace de ces tempêtes », a averti NYC Emergency Management.

Boston risque de subir la colère d’Elsa

Incroyablement, la tempête tropicale qui s’est abattue sur les Caraïbes il y a une semaine est désormais une menace dans le Massachusetts.

Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur jusqu’à vendredi soir pour les parties côtières de l’État ainsi que certaines parties du Connecticut et du Rhode Island. De fortes pluies pourraient provoquer des inondations localisées dans certaines parties de Boston.

« Les principales menaces sont les vents destructeurs, la grêle isolée et les fortes pluies localement qui peuvent entraîner des inondations dans les rues », a tweeté la Massachusetts Emergency Management Agency.

Elsa a touché terre mercredi en Floride; 9 disparus après le chavirement du bateau

Elsa a touché terre vers 11 heures mercredi dans le comté de Taylor, le long de la côte nord du golfe de Floride, a annoncé le centre des ouragans. Plus tôt, les rues de Key West s’étaient transformées en rivières rugissantes et Tampa a été balayée par des vents violents et de fortes pluies.

Mardi, les garde-côtes et un bon bateau samaritain ont secouru 13 personnes au large de Key West. Des responsables des garde-côtes ont déclaré que le groupe faisait partie des 22 qui ont quitté Cuba sur un bateau qui a chaviré dans les eaux agitées par la tempête. Sept hommes et deux femmes étaient portés disparus.

Modèles spaghetti : suivez le chemin d’Elsa

Bacon a rapporté d’Arlington, en Virginie. Contribuer: The Associated Press