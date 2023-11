La traite du cordon ombilical semble être sans danger chez les prématurés nés après 28 semaines

Les résultats d’une étude financée par le NIH suggèrent que cette technique pourrait permettre une réponse plus rapide que la procédure standard.

Un traitement visant à déplacer le sang du cordon ombilical dans le corps d’un nourrisson peut constituer une option sûre pour les nourrissons prématurés nés après 28 semaines qui ont besoin d’un soutien rapide, suggère une étude soutenue par les National Institutes of Health. La procédure, appelée traite du cordon ombilical, consiste à presser doucement le cordon entre le pouce et l’index et à pousser le sang dans l’abdomen du nouveau-né. Les nouvelles découvertes suggèrent que les préoccupations soulevées par un Etude 2019 des nourrissons nés avant 28 semaines – qui concluait que la traite du cordon ombilical pourrait augmenter le risque de saignement à l’intérieur du cerveau – ne s’applique pas aux nourrissons prématurés nés après 28 semaines. L’étude actuelle apparaît dans Pédiatrie.

La procédure standard, qui consiste à retarder le clampage du cordon pendant que le sang circule naturellement dans le corps du nourrisson, prend de 30 à 180 secondes. Cependant, la traite du cordon prend environ 20 secondes, ce qui réduit le délai pour les nourrissons qui ont besoin d’une assistance immédiate, telle qu’une assistance respiratoire. Les deux procédures permettent au sang du cordon ombilical d’atteindre le corps du nourrisson avant le clampage, réduisant ainsi le risque d’anémie et d’autres complications observées chez les nourrissons recevant immédiatement un clampage et une coupure du cordon.

L’étude a été menée par Anup Katheria, MD, de l’hôpital Sharp Mary Birch pour femmes et nouveau-nés de San Diego, et par des collègues aux États-Unis, au Canada et en Europe. Il a été soutenu par le NIH Eunice Kennedy Shriver Institut national de la santé infantile et du développement humain.

Plus de 1 000 nourrissons ont été assignés au hasard soit à la traite du cordon ombilical, soit au clampage retardé du cordon. Les taux d’hémorragie intraventriculaire grave (hémorragie à l’intérieur du cerveau) et/ou de décès ne différaient pas significativement entre les deux groupes (un peu plus de 1 %). De plus, les taux d’hémorragie intraventriculaire globale étaient également similaires entre les groupes (environ 12 %). Les chercheurs suivront tous les nourrissons participant à l’étude pendant deux ans pour observer les résultats à plus long terme.

Katheria, A. Traite du cordon ombilical versus clampage retardé du cordon chez les nourrissons de 28 à 32 semaines : un essai randomisé. Pédiatrie.2023.

