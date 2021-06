La traite des êtres humains, les victimes d’abus sexuels obtiennent l’aide d’un voisin aimable

Lorsque Beth Messick a commencé à se renseigner sur la traite des êtres humains en 2015, elle s’est demandé pourquoi les femmes prises dans le cycle de la traite, de la prostitution, de la toxicomanie et de l’itinérance ne cherchaient pas les organisations créées pour les aider.

Contrairement à la plupart des gens, Messick est descendu dans la rue pour trouver la réponse.

« J’ai entendu parler d’une femme dans la rue à Greenville (Caroline du Sud) », dit Messick, qui avait travaillé avec des femmes victimes d’abus sexuels durant leur enfance.

La femme se trouvait dans le quartier près d’une école primaire désormais fermée. Le père de Messick y fut directeur pendant près de 40 ans.

« J’ai dit à mon mari, Ron, ‘Je vais chercher cette fille.’ » Elle lui a dit qu’elle irait, avec ou sans lui. « Il est parti avec moi », dit Messick.

« Nous avons acheté des boissons et nous nous sommes tenus devant le dépanneur et avons regardé. »

Ils y sont retournés encore et encore le dimanche après-midi et ont commencé à prendre des hot-dogs. Finalement, Messick a trouvé la fille qu’elle cherchait et a commencé à gagner la confiance des femmes dans la rue.

« Nous distribuions des bouteilles d’eau et des hot-dogs et parlions aux gens », dit-elle. « Ils nous appelaient ‘les gens du hot-dog’. Parfois, ils nous appelaient « les gens de l’église ».

Messick, un fervent chrétien, n’était pas là pour prêcher. Mais elle avait un agenda.

« J’ai supposé qu’ils ne connaissaient pas Safe Harbor et Shepherds Gate » et d’autres ressources pour les femmes dans des situations désespérées, dit-elle. « Je pensais que j’allais les mettre dans ma voiture et les prendre. »

Elle a rencontré des trafiquants de drogue et des hommes payant des femmes pour du sexe, mais aucune des femmes ne voulait partir.

« Les dames me parlaient et disaient : « Je reviens dans une minute. Ils sautaient dans une voiture avec un inconnu au hasard et revenaient 15 minutes plus tard, fourrant de l’argent dans leur soutien-gorge, et continuaient la conversation comme si de rien n’était », dit Messick.

« J’ai regardé mon mari et j’ai demandé : « Que se passe-t-il ici et pourquoi personne n’arrête-t-il ces personnes ? » »

Messick a acquis des connaissances.

« Il s’agissait de plusieurs femmes avec une seule histoire – une histoire d’abus physique, d’abus sexuel, de pauvreté et de traumatisme pendant l’enfance.

Elle comprend pourquoi les femmes ne quitteraient pas la rue.

« Personne dans leur monde n’a jamais fait ce qu’il a dit qu’il ferait. Ils ont rompu les relations familiales, pas de ressources, pas d’argent. Ils ont été exploités toute leur vie, qu’il s’agisse d’abus sexuels dans leur enfance ou d’un proxénète exploitant leurs faiblesses. Ils étaient figés dans leur situation », explique Messick, diplômé de l’Université Furman avec un diplôme en psychologie.

Contrairement à ce que Messick se demandait à voix haute à son mari, les femmes étaient arrêtées.

« Ils venaient ou se rendaient au centre de détention du comté de Greenville. C’était un cycle sans fin d’itinérance, de prostitution, de toxicomanie et d’incarcération », explique Messick, qui a commencé à rendre visite aux femmes en prison.

« Ils sortaient de la prison, dévalaient la colline jusqu’à la station-service, appelaient le dealer et revenaient dans la rue. »

La réhabilitation des toxicomanes ordonnée par le tribunal a rarement aidé. « Si ces dames n’avaient pas un endroit sûr où rester à la sortie de la cure de désintoxication et un moyen légitime de gagner un revenu, le cycle continuerait. »

Messick a réalisé quelque chose qui allait façonner sa vie et celle des autres femmes.

« L’essentiel, c’est que ces femmes ont besoin d’un endroit sûr où vivre.

Femme qui a couru des marathons et possédé un magasin de vélos, Messick a l’habitude de faire bouger les choses. Elle a trouvé de l’aide : Triune Mercy Center ; Église épiscopale du Christ ; Centre Julie Valentine; et une maison sûre appelée Thistle Farms à Nashville, Tennessee.

Un jour, elle est entrée dans une pièce d’étrangers à Christ Church Episcopal ; ils avaient visité Thistle Farms et voulaient lancer un programme similaire.

« Ils avaient un soutien financier. Mais ils n’avaient aucun lien avec les femmes. J’ai dit : ‘Laissez-moi vous parler des femmes’ », dit Messick.

Jasmine Road a ouvert ses portes à cinq femmes en 2018. Il s’inspire de Thistle Farms, qui a été fondée il y a 20 ans et compte 40 agences dans tout le pays.

« On commence par le logement. La maison est au cœur de notre programme », déclare Messick, directeur général de Jasmine Road. « Une femme a déclaré que Jasmine Road était le premier endroit où elle dormait sans avoir mis ses chaussures. Dans la rue, il faut être prêt à courir.

Les résidents abandonnent leurs téléphones portables, se déconnectent des agresseurs et doivent être testés négatifs lors de dépistages aléatoires de drogues. Au cours des six premiers mois, les femmes se reposent et commencent à développer des relations et la confiance. Ils reçoivent un logement sûr, un transport, une thérapie et des soins de santé gratuits pendant toute la durée du programme.

Aucun homme n’est autorisé dans la maison, et l’emplacement est secret.

Les femmes s’occupent de la maison, cuisinent, ouvrent des comptes d’épargne, commencent à rembourser leurs dettes, assistent à des réunions en 12 étapes et se renseignent sur d’autres organisations de soutien. Ils se voient proposer des emplois chez Jasmine Kitchen ou fabriquent des bougies et des bijoux pour développer leurs compétences professionnelles dans un environnement sûr.

En fin de compte, ils travaillent ou vont à l’école – et apprennent à fonctionner dans une société qui les a évités.

«Nous voulons qu’ils soient employables, afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins et être des membres productifs de la communauté», déclare Messick. « Notre mission est de « guérir, responsabiliser et employer ». »

Deux des trois femmes diplômées de Jasmine Road en 2020 ont obtenu des diplômes en santé et services sociaux. L’un est chef de bureau dans une agence locale de services sociaux et l’autre travaille pour Messick en tant que spécialiste des soins en établissement.

Des rénovations sont en cours sur une deuxième maison. Il y aura de la place pour huit femmes et deux appartements de transition pour les femmes qui ont besoin d’un soutien supplémentaire. Messick dit avoir reçu 150 candidatures depuis 2018.

« Je pensais que Dieu m’envoyait aux marges pour que je puisse changer les marges. Mais Dieu m’a envoyé dans les marges pour que les marges puissent me changer », dit Messick. « Chaque jour, je peux aimer les femmes à la vie, marcher à leurs côtés pendant qu’elles guérissent et les regarder devenir les belles personnes pour lesquelles Dieu les a créées. »