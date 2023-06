La tragédie qui a fait 5 morts ou disparus met en lumière la sécurité dans l’industrie de la pêche charter en Alaska

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Morgan Robidou a posé à côté de la coque en aluminium brillant de son nouveau navire prisé, un bateau de pêche de 30 pieds (9 mètres) qu’il pourrait utiliser pour emmener des amis, de la famille ou des touristes après le saumon ou le flétan dans les eaux abondantes du sud-est de l’Alaska.

« Propriétaire officiel du bateau », a-t-il écrit lorsqu’il a publié la photo sur les réseaux sociaux en octobre dernier, sous les félicitations d’amis.

Sept mois plus tard, le bateau qu’il a nommé Awakin – « comme un bateau réveillant quelqu’un » – a été retrouvé partiellement submergé au large d’une île à l’ouest de Sitka dans une tragédie qui a tué ou perdu Robidou et quatre clients en mer et a mis en lumière la sécurité de la dynamique industrie de la pêche nolisée de la région.

« Je ne me souviens pas quand nous avons eu un quelconque décès dans notre industrie, c’est donc choquant pour nous », a déclaré Richard Yamada, qui siège à divers conseils d’administration de l’industrie, notamment l’Alaska Charter Association et la Southeast Alaska Guides Organization. « Nous sommes vraiment curieux de voir ce qui s’est passé. »

Robidou, 32 ans, travaillait avec Kingfisher Charters, qui exploite un lodge à Sitka, une petite ville portuaire sur l’île de Baranof avec en toile de fond une magnifique montagne volcanique. La région est une destination de pêche légendaire, avec une myriade de criques, d’îles, de baies et de passages qui peuvent offrir un abri contre le vent et les vagues lorsque la mer ouverte est trop agitée.

« Sitka est nichée le long de la côte de l’Alaska, avec l’océan d’un côté et le passage intérieur de l’autre », explique Kingfisher sur son site Web. « Les jours où le temps coopère, nous nous dirigeons généralement vers le large dans l’océan, mais les jours où les vents et les vagues rendent le voyage moins souhaitable, nous allons pêcher dans les baies et les passages protégés des eaux intérieures. »

Au cours du week-end du Memorial Day, huit membres de la famille Tyau, de Los Angeles et d’Hawaï, se sont rendus à Sitka pour un voyage de trois jours avec Kingfisher, où les tarifs sont généralement de 3 295 $ par personne, selon les prix indiqués sur le site Web de l’entreprise.

Le clan Tyau a affrété deux bateaux – l’Awakin, commandé par Robidou, et un autre appelé les Pockets – et est parti vendredi dans des conditions difficiles. Michael Tyau a déclaré que ses sœurs et sa femme avaient passé la journée à avoir le mal de mer dans les cabines des deux bateaux et avaient sauté le voyage de samedi pour récupérer à terre.

À l’aube du dimanche, leur dernier jour de vacances avant les vols de retour du lundi, les femmes ont rejoint les bateaux, qui se sont dirigés vers différents lieux de pêche. À bord de l’Awakin se trouvaient les sœurs de Tyau, Brandi Tyau, 56 ans, et Danielle Agcaoili, 53 ans, ainsi que le partenaire de Brandi, Robert Solis, 61 ans, et le mari de Danielle, Maury Agcaoili, 57 ans.

Michael Tyau, qui était à bord des Pockets, a déclaré que les conditions dans lesquelles ce bateau pêchait ce jour-là ne le concernaient pas. Il « ne se sentait en aucun cas en danger, comme si ce n’était pas sûr pour nous de pêcher », a-t-il déclaré.

On ne sait pas où l’Awakin est allé ni ce qui aurait pu lui arriver, mais il a été vu pour la dernière fois près de Sitka dimanche après-midi et a été retrouvé partiellement submergé vers 19 heures dimanche au large de Low Island, à environ 16 kilomètres à l’ouest de Sitka, la côte. Garde a dit.

Les efforts pour récupérer le navire ont été entravés par des vents violents et une mer agitée, notamment des courants de marée importants qui ont entravé le travail des plongeurs, mais une société de sauvetage devait réessayer samedi, si les conditions le permettaient.

Les sœurs ont été retrouvées à l’intérieur de la cabine et le corps de Maury Agcaoili a été découvert près du bateau. Solis et Robidou n’ont pas été retrouvés, et la Garde côtière a annulé ses recherches lundi soir après avoir parcouru 825 milles carrés (2 100 kilomètres carrés) en plus de 20 heures.

Il y a eu un avis de petite embarcation dans la zone où le bateau a été retrouvé dimanche, avertissant les marins de vents d’environ 17 mph (27 km/h) et d’une mer de 10 pieds (3 mètres) avec de la pluie pendant la journée et des vents légèrement plus forts et une mer similaire. plus tard dans la journée, a déclaré Pete Boyd, un météorologue du National Weather Service.

En plus des mers potentiellement agitées et des vents violents, la région présente des rochers qui peuvent apparemment s’élever même des eaux profondes, ce qui présente des dangers pour les bateaux.

Yamada a émis l’hypothèse que Robidou n’avait apparemment pas eu le temps de faire un appel de détresse, suggérant qu’une vague scélérate aurait pu soudainement renverser le bateau.

Le propriétaire de Kingfisher, Seth Bone, est dans le secteur depuis au moins 40 ans et est bien connu et réputé, a déclaré Yamada.

Kingfisher Charters a refusé de répondre aux questions en dehors d’un communiqué publié mercredi disant que la société est « dévastée par la perte des invités et du capitaine de l’Awakin » et coopère pleinement à une enquête qu’elle espère « fournir des réponses aux questions sur la façon dont il s’est produit. »

Yamada possède un lodge à Juneau, en Alaska. Certaines entreprises, comme la sienne, possèdent tous leurs bateaux de pêche, tandis que d’autres, comme Kingfisher, passent des contrats avec des propriétaires de bateaux indépendants.

Il faut de sérieux efforts pour obtenir une licence de capitaine, a déclaré Yamada, et le processus implique un examen couvrant la navigation et la sécurité ainsi que 360 ​​jours d’expérience sur l’eau. Parce que vous ne pouvez pas être sur l’eau toute l’année en Alaska, cela prend généralement trois étés, a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas comme si vous veniez de sortir de la rue et d’obtenir un permis », a déclaré Yamada. « Ça prend du temps. »

Une licence doit être renouvelée tous les cinq ans.

Étant donné le grand nombre de personnes qui sortent sur des bateaux affrétés dans le sud-est de l’Alaska de la fin du printemps à l’automne, l’absence d’accidents antérieurs dans l’industrie indique qu’elle a un bon dossier de sécurité, a déclaré Michael Schneider, un avocat spécialisé dans les dommages corporels à Anchorage, en Alaska, qui plaide les accidents de pêche.

Cela dit, il a ajouté: «Les gens doivent savoir que c’est la vraie affaire ici. L’eau est profonde et froide et de mauvaises choses peuvent arriver. Et quand ils le font, ils se produisent généralement très, très rapidement.

Robidou pêchait depuis plusieurs années, selon des publications et des commentaires sur ses pages de médias sociaux. L’un d’eux a déclaré qu’il avait déjà commandé un autre bateau pour Kingfisher Charters. La famille de Robidou n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Robidou était « le jeune homme le plus gentil, le plus calme et le plus amical que vous ayez jamais vu », a déclaré Thad Poulson, rédacteur en chef du journal Daily Sitka Sentinel, où Robidou a déjà travaillé comme opérateur de presse.

___

Kelleher a rapporté d’Honolulu. Stefanie Dazio à Los Angeles a contribué.