La tragédie quand des enfants tirent mortellement sur d’autres enfants

LUNDI 26 juin 2023 (HealthDay News) – Lorsqu’un enfant tire et tue involontairement un autre enfant aux États-Unis, il a probablement joué avec une arme déverrouillée et chargée, révèle une nouvelle recherche.

En analysant une décennie de données, les chercheurs ont également découvert que 4 décès par arme à feu sur 10 concernaient des enfants de 2 à 4 ans. Environ les deux tiers des fusillades mortelles non intentionnelles se produisent au domicile de la victime, et la victime et le tireur sont généralement des hommes.

Presque tous les cas « impliquent une arme à feu appartenant à un parent ou à un autre membre de la famille qui était stockée chargée et non verrouillée », a déclaré le co-auteur de l’étude, Nichole Michaels.

« Souvent, l’enfant jouait avec l’arme ou pensait que l’arme était un jouet », a noté Michaels, professeur adjoint de pédiatrie à l’Ohio State University College of Medicine et au Center for Injury Research and Policy du Nationwide Children’s Hospital de Columbus, Ohio.

Le message essentiel est que « ces décès sont évitables et le stockage sûr des armes à feu est la clé », a déclaré Michaels.