La tragédie implacable de Buffalo : “Nous n’avons pas vraiment la chance de guérir”

De nombreux Noirs ne pouvaient pas se permettre de s’approvisionner en nourriture supplémentaire avant le blizzard et, par conséquent, risquaient de conduire ou même de marcher dans la tempête pour s’approvisionner pour le dîner de Noël, ont déclaré des habitants. Une étude de 2021 a révélé que 11% des résidents noirs de Buffalo étaient au chômage et 35% vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Et les Noirs de l’East Side de Buffalo qui ont perdu l’électricité étaient plus susceptibles de souffrir davantage du froid car beaucoup vivent dans des maisons de qualité inférieure et mal isolées, a noté M. Taylor.

De nombreux membres de la communauté ont également déclaré qu’ils soupçonnaient que la neige avait été déblayée plus rapidement dans les banlieues blanches que dans l’East Side, où certaines rues étaient déjà en mauvais état avant la tempête. Dans les jours qui ont suivi la tempête, l’exécutif du comté a également critiqué la rapidité du nettoyage à Buffalo. Le maire Brown a défendu la réponse de la ville. M. Pridgen, le pasteur qui est également président du Buffalo Common Council, a déclaré que les responsables de la ville destinés à enquêter.

“Comme pour d’autres choses, je pense que nous verrons que l’East Side a subi le plus gros de la tragédie”, a déclaré India Walton, qui a battu M. Brown à la primaire démocrate pour le siège de maire l’année dernière, avant de perdre contre lui dans le élection générale.

“Ce n’est pas une priorité”, a-t-elle déclaré.

Lors des funérailles de vendredi, M. Pridgen a aidé les personnes en deuil à se souvenir et à célébrer la vie de M. Singer, qui allait régulièrement à l’église, parfois assis juste derrière M. Pridgen à l’avant de la salle.

Il a reconnu que l’année écoulée avait mis à l’épreuve la résilience de la communauté. Sa congrégation a perdu certains de ses «membres les plus forts» à cause de la pandémie de coronavirus, a déclaré M. Pridgen par la suite, et il avait officié lors de services pour les victimes de la fusillade.

“Bien que je pleure chaque mort, il est parfois difficile de les comprendre”, a-t-il déclaré. “C’est ma foi qui doit me faire passer, car la question est : pourquoi eux ?”

