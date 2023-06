La tragédie ferroviaire en Inde est un choc, pas une surprise

Un accident ferroviaire dans l’État indien d’Odisha a tué au moins 280 personnes et en a blessé plus de 800 vendredi – la dernière tragédie de ce type à se produire dans un pays où les trains sont largement utilisés, mais manquent souvent d’infrastructures à jour.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu à Odisha samedi et a offert du réconfort aux victimes et à leurs familles via Twitter vendredi, en disant « Affligé par l’accident de train à Odisha. En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent bientôt. À son arrivée sur les lieux de l’accident, Modi a promis que le gouvernement ne laisserait « aucun effort pour le traitement des blessés » et a juré que les responsables seraient « sévèrement punis ».

Les premiers rapports indiquent qu’un train de voyageurs à destination de Kolkata depuis Chennai est entré en collision avec un train commercial arrêté dans le district de Balasore ; un autre train de voyageurs, le Howrah Superfast Express, a ensuite heurté l’épave, bien que la séquence exacte des événements ait été contestée, rapporte la BBC. L’incident fait toujours l’objet d’une enquête et les opérations de sauvetage ont cessé samedi, les personnes grièvement blessées étant emmenées dans le plus grand hôpital de l’État à Cuttack, à trois heures de route. Les personnes à la recherche de proches disparus ou blessés ont signalé une certaine confusion et un manque d’informations sur leur statut et leur localisation, soulignant certains des nombreux problèmes d’infrastructure du pays.

Le système ferroviaire indien a été construit au 19ème siècle, lorsque le pays était une colonie britannique, et dessert des millions de personnes chaque jour. Bien qu’il s’agisse d’une partie importante du système de transport en commun du pays, il souffre depuis longtemps d’un sous-investissement et les accidents mortels et destructeurs ne sont pas rares. L’accident de vendredi a été qualifié de pire au 21e siècle jusqu’à présent.

Le gouvernement de Modi a récemment annoncé des dépenses importantes dans les systèmes de transport en commun et ferroviaires, y compris des trains à grande vitesse produits localement entre les principaux corridors de transport en commun. Mais bon nombre de ces mises à niveau sont dans des années, nécessitent des montagnes d’investissements extérieurs et doivent traverser une bureaucratie gouvernementale labyrinthique pour prendre effet.

Le système ferroviaire indien est l’un des plus meurtriers au monde

Le système ferroviaire indien est à certains égards une merveille, en ce qu’il relie un immense pays, est un mode de transport abordable qui dessert 13 millions de personnes chaque jour selon les chemins de fer indiens gérés par l’État, et relie la grande population rurale de l’Inde à ses zones urbaines. .

Le système ferroviaire a également stimulé la croissance économique après son introduction en 1853, car il pouvait transporter les marchandises à la fois à l’intérieur et à l’étranger beaucoup plus rapidement que le transport traditionnel. L’économie dépend toujours du transport ferroviaire, dans une certaine mesure, bien que l’augmentation des routes et une grande industrie automobile aient fait passer le nombre de propriétaires d’automobiles chez les Indiens de 115 millions en 2009 à 295 800 000 en 2019, selon un rapport du ministère des Transports routiers et des Transports routiers.

Pourtant, les gens de tout le pays dépendent des vieux trains surpeuplés de l’Inde pour tous les aspects de la vie malgré le nombre massif d’accidents et de décès qui surviennent sur les plus de 40 000 milles de voies ferrées en Inde.

En octobre 2018, un train de banlieue a percuté une foule rassemblée pour célébrer le festival hindou de Dussehra à Amritsar, faisant au moins 59 morts et en blessant au moins 57. Certains ont reproché aux festivaliers de se rassembler sur les voies ; d’autres, l’invité d’honneur pour son arrivée tardive et les chemins de fer pour ne pas avoir arrêté le train. Selon Reuters, les déraillements de trains ont causé de graves incidents en 2005, 2011, 2016 et 2017, et l’accident de train le plus meurtrier de l’Inde s’est produit en 1981, lorsqu’un cyclone a fait sauter sept autocars surpeuplés d’un train de voyageurs dans une rivière dans l’État du Bihar, au nord-est du pays.

Selon le National Crime Records Bureau de l’Inde, il y a eu environ 100 000 décès liés aux chemins de fer dans le pays entre 2017 et 2021. Environ 69 % des 2 017 accidents de train en Inde au cours de cette période étaient dus à des déraillements causés par de vieux équipements de signalisation, des infrastructures mal entretenues. , suivre les défauts et les erreurs humaines, selon un rapport de 2021 du contrôleur et vérificateur général de l’Inde. Un manque de financement ou le refus d’utiliser des fonds pour réparer les voies ferrées a également contribué à ces accidents.

Indian Railways, l’entreprise ferroviaire appartenant à l’État, a longtemps accordé des subventions pour aider à maintenir les tarifs à un bas niveau ; selon le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw, la subvention gouvernementale s’élevait à environ 53% pour chaque personne voyageant au cours de l’exercice 2019-2020. L’annonce que le gouvernement augmenterait le prix des billets de 14,2 % en 2014 a déclenché des manifestations dans tout le pays, des personnes occupant des gares et manifestant dans les rues pour tenter de bloquer le mouvement.

Les chemins de fer, qui s’améliorent sous Modi, sont toujours une option de transport populaire, et les améliorations du gouvernement visent à le rendre encore plus afin de contrebalancer la dépendance croissante de l’Inde à l’égard du transport automobile. Mais alors que l’économie indienne est en croissance, cela ne se traduit pas nécessairement pour la personne moyenne, qui a toujours besoin d’une option sûre et à faible coût pour se rendre là où elle veut aller.

Que fera le gouvernement pour améliorer le système ferroviaire?

Au lieu de visiter Odisha, Modi était censé assister au dévoilement d’une nouvelle ligne Vande Bharat Express de Goa à Mumbai, dans le cadre de ses investissements annoncés dans le secteur des transports. Le service a été initialement lancé en 2019 et le gouvernement de Modi prévoit d’inaugurer 500 nouvelles lignes de ce type au cours des trois prochaines années, rapporte The Economist.

Le système ferroviaire à grande vitesse n’est qu’une partie du boom des transports de Modi ; son gouvernement construit également 10 000 kilomètres d’autoroute chaque année et a presque doublé la longueur du réseau routier rural du pays depuis son élection en 2014. Ces efforts, ainsi que l’augmentation de la production d’énergie domestique et l’amélioration de l’activité à large bande, visent tous à stimuler l’économie de l’Inde. croissance et d’en faire une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici 2026.

Bien que la mesure dans laquelle le système ferroviaire était responsable de la croissance économique de l’Inde au XIXe et au début du XXe siècle soit discutable selon certains chercheurs, les plans de Modi pour consolider le système vieillissant suivent la logique généralement acceptée selon laquelle l’amélioration des transports changera radicalement l’économie.

Alors que des mises à niveau des infrastructures sont clairement nécessaires, la collision mortelle de vendredi montre tout ce qu’il reste à faire et à quel point l’accent doit être mis sur la sécurité des passagers.

« L’Inde a réussi à rendre les voyages en train plus sûrs au fil des ans, mais il reste encore beaucoup à faire », a déclaré à l’Associated Press Swapnil Garg, un ancien officier de l’Indian Railway Service of Mechanical Engineers. « L’ensemble du système a besoin d’un réalignement et d’un développement distribué. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les trains modernes et avoir des voies qui ne sont pas sûres. »

En attendant, le gouvernement offre des paiements en espèces aux victimes de l’accident et à leurs proches. Vendredi, Vaishnaw a tweeté que les victimes avaient droit à 1 million de roupies indiennes pour un parent décédé, 200 000 roupies en cas de blessure «grave» et 50 000 roupies pour les blessures mineures – environ 12 000 $, 2 400 $ et 600 $ respectivement.