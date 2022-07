La tragédie du tour à vélo Make A Wish alors que deux personnes sont tuées et trois hospitalisées après que le SUV a percuté des cyclistes

Une tragédie de la tournée à vélo MAKE A Wish a fait deux morts et trois hospitalisés après qu’un SUV a percuté des cyclistes.

La police a déclaré que deux cyclistes avaient été tués et trois autres blessés après l’horrible incident survenu dans le comté d’Ionia, dans le Michigan.

L’accident a eu lieu dans le comté d’Ionia, Michigan Crédit : Google

L’accident s’est produit vers 11 heures du matin vendredi lors de la 35e tournée annuelle à vélo Wish-A-Mile (WAM) de Make-A-Wish Michigan, selon WXYZ, affilié à ABC.

Suite à l’accident mortel, Make-A-Wish Michigan a publié la déclaration suivante : “Nous sommes profondément attristés de partager qu’un accident tragique s’est produit aujourd’hui dans le comté de Lonia impliquant des cyclistes participant à Make-A-Wish.® Michigan 35e Wish-A-Mile annuel® (WAM) Tour à vélo.

“Deux motards ont été tués et trois ont été blessés après avoir été percutés par une voiture.

“Notre personnel et toute la famille Make-A-Wish ont le cœur brisé et offrent notre plus profonde sympathie aux coureurs impliqués, à leurs proches et à tous les membres de la communauté WAM pendant cette période difficile.

“Nous sommes reconnaissants aux premiers intervenants qui sont arrivés immédiatement pour sauver des vies. Nous soutenons nos coureurs, notre personnel et nos bénévoles en leur offrant des conseils en cas de deuil et en aidant à l’enquête des forces de l’ordre.

“Le troisième jour de notre WAM 300 ainsi que nos WAM 50 et WAM Jr. d’une journée prévus le dimanche 31 juillet ont été annulés par respect pour la famille.”

