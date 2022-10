La tragédie du stade indonésien révèle l’histoire troublée du football national

L’obtention du droit d’accueillir la Coupe du monde des moins de 20 ans l’année prochaine a été une étape majeure dans le développement du football indonésien, faisant naître l’espoir qu’un tournoi réussi résoudrait les problèmes de longue date qui ont ravagé le sport dans ce pays de 277 millions d’habitants.

La mort d’au moins 125 personnes lors d’un match de championnat entre l’hôte Arema FC de la ville de Malang à Java oriental et Persebaya Surabaya samedi est un rappel tragique, cependant, que l’Indonésie est l’un des pays les plus dangereux pour assister à un match.

A LIRE AUSSI | “Jour sombre pour le football”: le président de la FIFA, Gianni Infantino, sur la tragédie du stade indonésien

“N’oubliez pas que la Coupe du Monde U-20 de la FIFA sera sous les projecteurs du monde entier puisque l’événement sera rejoint par 24 pays des cinq continents”, a déclaré le président indonésien Joko Widodo le mois dernier alors qu’il poussait à une préparation approfondie du tournoi.

Depuis samedi, le championnat national est suspendu. Widodo a ordonné au ministre des Sports, au chef de la police nationale et à la fédération de football de mener une enquête approfondie sur la cohue mortelle du stade.

L’Indonésie a été la première équipe asiatique à participer à une Coupe du monde, participant en 1938 sous le nom des Indes orientales néerlandaises, mais malgré une passion nationale incontestable pour le sport, elle n’est jamais revenue sur la scène mondiale en raison d’années de corruption, de violence et de mauvaise gestion.

Les données de l’organisme de surveillance du football indonésien, Save Our Soccer, ont montré que 78 personnes sont mortes dans des incidents liés au jeu au cours des 28 dernières années.

Les accusés sont souvent associés à des groupes de supporters qui se rattachent à des clubs, le plus grand comptant des centaines de milliers de membres.

La rivalité intense d’Arema avec Surabaya signifiait qu’aucun supporter en visite n’était autorisé dans le stade le week-end. Pourtant, la violence a éclaté lorsque l’équipe locale a perdu 3-2 et que certains des 42 000 fans d’Arema, connus sous le nom d'”Aremania”, ont jeté des bouteilles et d’autres objets sur les joueurs et les officiels de football.

Les restrictions imposées aux fans en visite ont également échoué dans le passé. En 2016, bien que les supporters de Persib Bandung aient été interdits d’un match avec leur rival amer Persija Jakarta, ils ont été blâmés pour la mort d’un supporter de Jakarta.

Un mois plus tôt, un fan de Persib avait été battu à mort par des partisans de Jakarta.

En 2018, les médias locaux ont signalé le septième décès en six ans lié à la plus grande rivalité de football en Indonésie.

Les fans de football ont accusé les responsables de la sécurité d’avoir été violents dans le passé et le week-end, des témoins décrivant des officiers les frappant avec des bâtons et des boucliers avant de tirer des cartouches de gaz lacrymogène directement dans la foule. En 2016, la police a été accusée d’avoir tué le supporter de 16 ans Muhammad Fahreza lors d’un match entre Persija et Persela Lamongan, entraînant des manifestations de masse exigeant la fin des brutalités policières.

“La police qui était en charge de la sécurité a violé les règles de sûreté et de sécurité des stades de la FIFA”, a déclaré dimanche l’analyste de football Akmal Marhali aux médias indonésiens, faisant référence à l’utilisation de gaz lacrymogène sur les supporters de Malang qui sont entrés sur le terrain après la défaite de leur équipe. Cela a déclenché une ruée vers les sorties dans un stade surpeuplé.

“L’Association indonésienne de football a peut-être fait preuve de négligence en n’informant pas la police que les procédures de sécurité lors d’un match de football ne sont pas les mêmes que celles d’une manifestation.”

La FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, interdit l’utilisation de gaz lacrymogène par la sécurité sur le terrain ou la police dans les stades.

L’association de football, connue localement sous le nom de PSSI, a longtemps lutté pour gérer le jeu au niveau national.

En 2007, Nurdin Halid a été emprisonné pour corruption mais a pu continuer en tant que président de l’organisation jusqu’en 2011. Après que Halid ait été interdit de se présenter pour un autre mandat, une ligue, une fédération et une équipe nationale rivales ont émergé.

Mais l’administration chaotique s’est poursuivie jusqu’à ce que la FIFA suspende l’Indonésie en 2015, une sanction qui a été levée l’année suivante.

En 2019, lorsque la FIFA a accordé à l’Indonésie les droits d’organisation de la Coupe du monde des moins de 20 ans, cela a été considéré comme un vote de confiance.

En juin, un panel de la FIFA a inspecté les installations de football du pays et la planification du tournoi du 20 mai au 11 juin et a proclamé sa satisfaction.

“Nous sommes très heureux de voir les préparatifs en Indonésie”, a déclaré Roberto Grassi, responsable des tournois de la jeunesse pour la FIFA. «De nombreux travaux de rénovation ont déjà été effectués. Nous avons eu une visite encourageante et sommes confiants dans le soutien de toutes les parties prenantes impliquées. »

Le stade Kanjuruhan, le site de la catastrophe de samedi, ne fait pas partie des six sites répertoriés pour la Coupe du monde des moins de 20 ans, bien que le stade voisin de Surabaya doive accueillir des matchs.

La FIFA n’a pas encore commenté l’impact potentiel sur la Coupe du monde des moins de 20 ans, mais la tragédie du week-end risque de nuire à la candidature de l’Indonésie à l’organisation de la Coupe d’Asie 2023. Il rivalise avec la Corée du Sud et le Qatar pour devenir l’hôte du championnat continental après que la Chine a renoncé à ses droits d’organisation en mai.

L’Indonésie a déjà co-organisé le tournoi, partageant l’événement en 2007 avec la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam et accueillant la finale à Jakarta, où l’Irak a battu l’Arabie saoudite pour le titre.

C’était la dernière fois que l’Indonésie organisait un grand tournoi international de football. La Confédération asiatique de football devrait annoncer sa décision sur le tournoi 2023 le 17 octobre.

Il est peu probable qu’il y ait eu du football avant cette date, car les Indonésiens et les fans de football du monde entier se réconcilient avec l’une des catastrophes les plus meurtrières jamais survenues lors d’un événement sportif.

Les familles et les amis de certaines des personnes décédées après le match ont pleuré de chagrin lorsque les corps des victimes ont été ramenés chez eux lundi. Dix-sept enfants figuraient parmi les morts.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici