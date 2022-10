La tragédie du stade indonésien n’est pas la seule, l’histoire montre que des milliers de personnes sont mortes dans des catastrophes similaires au cours des 40 dernières années

(Reuters) – Au moins 129 personnes ont été tuées samedi lors d’une bousculade lors d’un match de football dans la province indonésienne de Java oriental, a annoncé la police.

Voici un aperçu de certaines des catastrophes majeures survenues dans les stades de football au cours des 40 dernières années :

Octobre 2022, Indonésie

La police indonésienne a déclaré que 129 personnes sont mortes et 180 ont été blessées après une bousculade à la suite de troubles de la foule lors d’un match de football à Java oriental impliquant Arema FC et Persebaya Surabaya.

Les supporters de l’Arema FC ont envahi le terrain du stade Kanjuruhan à Malang après une défaite 3-2 et la police a tiré des gaz lacrymogènes, déclenchant une bousculade et des cas d’étouffement.

Janvier 2022, Cameroun

Au moins huit personnes sont mortes et 38 ont été blessées dans une bousculade au stade Yaoundé Olembe au Cameroun avant le match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations du pays hôte contre les Comores.

Février 2012, Egypte

Les supporters se sont révoltés à la fin d’un match entre les rivaux Al-Masry et Al-Ahly dans la ville de Port-Saïd. Au moins 73 personnes ont été tuées et plus de 1 000 blessées, et la ligue égyptienne a été suspendue pendant deux ans.

Mars 2009, Côte d’Ivoire

Au moins 19 personnes ont été tuées lors d’une bousculade au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan avant un match de qualification pour la Coupe du monde de football contre le Malawi.

Mai 2001, Ghana

Environ 126 personnes ont été tuées dans une bousculade dans le principal stade de football d’Accra lorsque la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des supporters en émeute lors de l’une des pires catastrophes de football en Afrique.

Avril 2001, Afrique du Sud

Au moins 43 personnes ont été écrasées à mort lorsque des supporters de football ont tenté de se frayer un chemin dans l’immense stade Ellis Park de Johannesburg au milieu d’un match de championnat sud-africain.

Octobre 1996, Guatemala

Jusqu’à 82 personnes sont mortes et au moins 147 ont été blessées lorsqu’une avalanche de supporters a fait tomber des sièges et un escalier lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde entre le Guatemala et le Costa Rica à Guatemala City.

Mai 1992, France

Une tribune du stade Furiani de Bastia s’est effondrée avant une demi-finale de Coupe de France contre l’Olympique de Marseille, faisant 18 morts et plus de 2 300 blessés.

L’année dernière, le parlement français a adopté une loi interdisant les matchs professionnels ayant lieu dans le pays le 5 mai en mémoire des victimes.

Janvier 1991, Afrique du Sud

Quarante-deux personnes sont mortes dans une bousculade lors d’un match de pré-saison au stade Oppenheimer dans la ville minière d’Orkney entre les Kaizer Chiefs et les Orlando Pirates. Un fan des Pirates avait attaqué des partisans des Chiefs dans la foule avec un couteau.

Avril 1989, Grande-Bretagne

Quatre-vingt-seize supporters de Liverpool ont été écrasés à mort dans une enceinte surpeuplée et clôturée au Hillsborough Stadium de Sheffield avant une demi-finale de FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest.

Une victime est décédée en juin dernier, 32 ans après avoir subi des lésions cérébrales graves et irréversibles à Hillsborough.

Mars 1988, Népal

Une ruée vers des sorties verrouillées lors d’une tempête de grêle au stade national de football du Népal à Katmandou a tué plus de 90 fans.

Mai 1985, Belgique

Trente-neuf supporters sont morts et plus de 600 ont été blessés dans la violence des supporters avant la finale de la Coupe d’Europe entre la Juventus et Liverpool au stade du Heysel à Bruxelles.

Mai 1985, Grande-Bretagne

Au moins 56 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées lorsqu’un incendie s’est déclaré dans les tribunes du stade Valley Parade de Bradford lors d’un match de troisième division contre Lincoln City.

Octobre 1982, Russie

Les fans ont été écrasés alors qu’ils quittaient un match nul en Coupe UEFA entre le Spartak Moscou et l’équipe néerlandaise du HFC Haarlem au stade Luzhniki de Moscou.

Les responsables de l’ex-Union soviétique n’ont pas révélé la tragédie pendant des années. Quand ils l’ont fait, ils ont donné un bilan officiel de 66 morts, bien que le nombre de morts dans un écrasement à une sortie aurait pu atteindre 340.

