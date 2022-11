La tragédie d’Itaewon en hante beaucoup, y compris le journaliste du Post qui l’a couverte

Commentez cette histoire Commentaire

Quand je pensais à Itaewon, je pensais à l’endroit où ma mère a passé son temps en tant que professeur de céramique sur la base militaire américaine à la fin des années 1980. L’endroit où ma tante à l’esprit libre allait danser sous les lumières tourbillonnantes du King Club encore debout. L’endroit que j’ai appris à aimer seul au milieu de la vingtaine, alors que les dates m’attiraient dans des bars à vin aux chandelles, des spectacles de dragsters au sous-sol et des restaurants servant des plats étrangers que l’on ne trouve nulle part ailleurs à Séoul.

Après quelques années en Corée du Sud, je me suis retrouvé si souvent à Itaewon que j’ai décidé de m’y installer cet été. Et puis vint la nuit du 29 octobre.

Pour moi, Itaewon est maintenant l’endroit où des dizaines de personnes sont mortes dans une ruelle étroite pendant ce qui aurait dû être un week-end d’Halloween insouciant.

L’écrasement de la foule a fait au moins 158 morts et blessé de nombreux autres. Une analyse du Washington Post a révélé que des faux pas cruciaux de la police et du personnel d’urgence ont contribué à la tragédie.

Un mois plus tard, alors que les gros titres s’estompent et que les fleurs commémoratives se fanent, beaucoup d’entre nous sont encore aux prises avec ce qui s’est passé et comment la vie continue simplement.

Je m’étais levé tôt le samedi pour accrocher des banderoles orange et des ballons en forme de Jack-o-Lanterns et de chats noirs aux murs de mon appartement. Ils étaient un peu loufoques, je pensais, mais je voulais une ambiance enfantine et clinquante pour une soirée à la maison. celui de Séoul Les règles d’isolement avaient été si strictes pendant la pandémie qu’un voisin a un jour appelé la police pour s’assurer que je n’avais pas plus de trois visiteurs chez moi.

Une envie similaire de s’amuser est sûrement ce qui a conduit de nombreux jeunes à Itaewon cette nuit-là. Pendant quelques heures, ils ont voulu goûter à Séoul avant la pandémie, quand il était normal de rester dehors avec des amis jusqu’à ce que le métro rouvre et que le soleil se lève.

Les photos qui m’ont été envoyées en début de soirée montraient un carnaval de jeunes adultes déguisés en ensembles loufoques assortis de hot-dogs et de frites et une équipe presque complète de Teletubbies. À première vue, la foule en arrière-plan ne semblait pas différente de celle des autres Halloweens d’Itaewon – même moi, j’avais été pris dans des foules passées, à peine capable de bouger pendant un certain temps, les coudes d’étrangers s’enfonçant dans mes flancs.

Puis, juste avant minuit, j’ai commencé à entendre parler de blessures graves. J’ai couru, sans même apporter de manteau. J’ai pensé que je serais probablement de retour à la maison dans environ une heure.

J’ai atteint la rue principale d’Itaewon en quelques minutes et j’ai immédiatement eu l’impression de nager à contre-courant de personnes, apparemment inconscientes de l’horreur à peine à un pâté de maisons. Un ami et moi nous sommes tordus sur le côté et nous nous sommes serré les mains pour nous faufiler dans le flux. J’ai tourné un coin et j’ai vu un cadavre. Ce serait le premier d’une longue série.

Des dizaines de victimes avaient déjà été alignées en rangs au sol. Un homme était sur une civière, ses pieds pâles dépassant de dessous un drap bleu bébé. La rue était bondée d’ambulances et les sirènes retentissaient sans arrêt au loin.

Je suis resté et j’ai fait rapport pendant près de cinq heures. Quelqu’un que j’ai rencontré plus tard près de la ruelle m’a montré des vidéos qu’ils y avaient enregistrées sur leur téléphone. Ma première pensée a été que la scène ressemblait à « Guernica », le chef-d’œuvre de violence et de souffrance de Pablo Picasso. Les morts étaient éparpillés sur le trottoir, leurs chemises ou costumes tirés sur leurs visages par leurs sauveteurs potentiels. Une jeune femme mince aux longs cheveux était allongée sur le côté, le sang s’accumulant près d’elle.

Il y avait plus de corps dans une autre vidéo tournée à l’extrémité nord de l’allée. Le visage d’un homme est resté figé dans une expression craintive – la seule figure immobile dans un cadre de personnes accroupies sur le sol, leurs épaules rebondissant de haut en bas alors qu’ils pratiquaient frénétiquement la RCR sur les autres.

Finalement, grelottant et épuisé, j’ai dû partir. L’horodatage d’un de mes derniers tweets était 4h38.

Le nombre de morts était déjà de 146. Chaque fois que les pompiers informaient les journalistes des victimes, un responsable montrait un tableau effaçable à sec avec des détails écrits en petites lettres coréennes impossibles à lire à distance. Je me précipitais pour prendre une photo des moniteurs des caméramans de la télévision, puis je faisais un zoom avant. Au fur et à mesure que les chiffres augmentaient, j’ai ressenti une sensation de froid et de picotement me parcourir la colonne vertébrale. Je peux encore ressentir cette sensation lorsque ces moments se rejouent dans ma tête.

Pendant des semaines, des gens m’ont envoyé des messages privés sur Twitter pour me demander si j’avais entendu parler de leurs amis. Aucune liste officielle des personnes décédées n’a été publiée, et un site Web sud-coréen qui a recueilli et publié 155 noms a été rapidement condamné et remplacé par une version expurgée.

Lorsqu’un événement faisant de nombreuses victimes se produit aux États-Unis, l’ampleur de la perte est transmise par la famille et les amis partageant des détails sur leur proche. Mais en Corée du Sud, les victimes ont été humiliées par les internautes et les trolls en ligne pour avoir choisi de faire la fête ce samedi. Certaines personnes se sont emparées en ligne de l’engagement du gouvernement de donner jusqu’à 26 000 $ par victime aux familles en deuil, affirmant que ces jeunes se sont eux-mêmes tués. D’autres se sont moqués du fait qu’Halloween n’était même pas une fête coréenne ou se sont demandé si la situation était cooptée à des fins politiques.

Les signes d’une lutte terrible subsistaient dans l’allée : l’enseigne d’un bar avait été arrachée de ses gonds, et les lettres majuscules dorées d’un autre avaient presque entièrement disparu, avec de longues et irrégulières marques de rayures laissées derrière. Une lettre manquait à l’enseigne d’un magasin qu’un homme avait escaladé pour échapper à la foule le 29 octobre, et au moins deux briques de la façade d’un mur de ruelle semblaient être cassées, comme des dents qui avaient été ébréchées.

J’avais visité le centre de fortune des objets trouvés installé dans un gymnase pour les survivants et les proches des défunts. Un masque violet Teletubbies faisait partie des effets personnels exposés; il ressemblait exactement à celui porté par une petite jeune femme sur une photo prise en haut de l’allée quelques minutes avant le coup de foudre. J’étais désespéré de savoir si elle avait survécu.

À la maison, j’ai éclaté tous mes ballons et je les ai fourrés dans des poubelles. J’ai passé des ciseaux à travers ceux qui disaient “Joyeux Halloween”. J’ai pleuré en lavant les verres de ma fête – tachés de rouge foncé à cause du vin séché depuis longtemps.

Lors d’une séance avec un thérapeute, on m’a demandé ce que je voulais que les gens comprennent de la tragédie d’Itaewon. En m’effondrant, tout ce que je pouvais penser à dire était “l’horreur”.

Je me retrouve maintenant à faire des choses inhabituellement sentimentales. Je me suis arrêté plusieurs fois au mémorial de la ruelle, laissant une fois des fleurs et une bouteille de soju aux victimes. Des semaines plus tôt que d’habitude, J’ai installé un sapin de Noël pour rappeler que nous n’étions plus en octobre et que le temps continue d’avancer. Je me sens souvent en conflit avec mon chagrin, sachant que je ne faisais pas partie des personnes qui ont subi la perte d’un être cher. Je me sens aussi coupable si je passe une bonne journée.

J’ai parlé avec de nombreuses personnes dont la vie a été profondément bouleversée il y a un mois : une jeune femme qui a perdu son petit ami, un homme qui a regretté d’avoir dit à son ami d’étudier à Séoul, certains qui ne sont pas encore remis de leurs graves blessures physiques souffert dans la cohue. Une étudiante, le visage rempli de larmes, voulait que le monde sache que la plupart des gens autour de la ruelle ne savaient pas ce qui se passait – et que ce n’était pas la faute des victimes d’être là.