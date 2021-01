La tragédie dévastatrice du chien de Sheridan Smith et ses excuses pour avoir affirmé que la mère de son fiancé était à blâmer

Sheridan Smith est une «folle de chien» qui s’est avérée elle-même.

L’actrice très appréciée de Two Pints ​​of Lager possède six chiens de compagnie: deux grands danois, Trevor et Dave, deux terriers de Boston, Ronnie et Reggie, et deux chihuahuas, Bernard et Dumbo.

Sa passion pour les chiens remonte à son enfance, où elle aspirait à un chien mais sa famille ne pouvait pas se le permettre.

S’ils trouvaient un animal errant dans la région et que personne ne le réclamait, ils finiraient par le garder, ce qui a conduit une jeune Sheridan à essayer de tromper sa mère en enlevant le collier de l’animal de compagnie d’un voisin.

La fanatique des chiens, qui est également la mère de Billy, huit mois, a maintenant décroché son emploi de rêve en accueillant Pooch Perfect, un concours pour trouver le meilleur toiletteur professionnel du pays.

Sheridan a possédé de nombreux chiens adorables au fil des ans et a été frappée par une tragédie en mai 2019 lorsqu’un de ses toutous bien-aimés est décédé dans des circonstances dévastatrices.







(Image: Sheridan Smith / Twitter)



Sheridan était « blessée et en colère » après avoir découvert que sa Pandore de Poméranie avait été tuée.

L’actrice ne s’occupait pas de Panny au moment où elle a été attaquée par un autre chien puis en est décédée.

Sheridan a d’abord suscité l’inquiétude lorsque, dans un moment de chagrin, elle a accusé la mère de son fiancé Jamie d’avoir tué son chien – une accusation pour laquelle elle s’est excusée.

Faisant référence à la mère de son partenaire dans les tweets supprimés depuis, elle a déclaré: « Cette femme est capable de tout. »

La qualifiant de « boulot de folle », elle a ajouté: « De plus, son fils me déteste comme elle et ils me menacent tous les jours x

« Là, c’est là-bas. Dieu sait comment ça va finir mais je vous aime tous x »







(Image: Nouvelles du soir de Manchester)



Le lendemain, Sheridan s’est excusée pour sa «diatribe idiote» et a expliqué pourquoi elle avait fait ces commentaires.

« Je pensais que j’allais éclaircir ma diatribe idiote. Premièrement, je m’excuse auprès de tous ceux que j’ai bouleversés, j’étais blessée et en colère mais ce n’est la faute de personne », a tweeté l’actrice.

«C’était un accident. Malheureusement, ma chérie Panny était soignée quand un autre chien l’a attaquée et par conséquent elle est morte.

« Je suis désolé pour mon explosion. »

L’amour de Sheridan pour les chiens est là pour que tout le monde puisse le voir – et maintenant elle a son travail de rêve en tant que présentatrice sur Pooch Perfect.

La star de la télévision et du théâtre et son co-animateur moelleux Stanley ont pour mission de trouver le meilleur toiletteur pour chiens du pays.







(Image: BBC / Beyond Productions)



Sheridan a été laissée mortifiée alors qu’elle faisait la promotion de sa nouvelle émission sur This Morning cette semaine.

Alors qu’elle discutait avec Phillip Schofield et Holly Willoughby via un appel vidéo, deux de ses chiens ont commencé à courir en arrière-plan.

Au début, ils semblaient se battre, mais ensuite les choses sont allées à un tout autre niveau alors qu’ils ont commencé à se battre derrière elle.

Les yeux de Phil et Holly s’écarquillèrent sous le choc alors que les deux chiens devenaient un peu amoureux l’un de l’autre sur l’écran.

L’excuse Sheridan a déclaré: « Vous pouvez voir mes chiens, c’est du chaos, je suis tellement désolé, cela ressemble à une respiration lourde, c’est vraiment bizarre! »

Holly a admis qu’elle ne savait pas si elle devait détourner le regard, tandis que Phillip a demandé au producteur une photo plus précise.









Sheridan ne pouvait pas non plus s’empêcher de jeter un coup d’œil effronté à Victoria Beckham lors de ses débuts de présentation.

Alors que l’actrice présentait son chien Stanley dans la série, il ne fallut pas longtemps avant son empannage à la Spice Girl.

« Il est le Jay Z à ma Beyonce, le Harry à ma Meghan et les Beck à mon Posh », dit-elle.

Stanley a alors aboyé en signe de protestation, ce qui a incité Sheridan à ajouter: «Non, vous êtes Becks, je suis Posh. Vous ne pouvez pas être chic comme vous mangez.

Sheridan a continué à jaillir sur son chien en expliquant son amour pour les chiens: «Ils sont si fidèles – meilleurs que les hommes, n’est-ce pas?

«Je ne devrais pas dire ça – mon gars écoute probablement.







(Image: BBC / Beyond Productions)



Pooch Perfect a déjà été critiqué par la RPSCA pour sa décision de teindre les chiens d’une couleur différente.

Des inquiétudes ont été soulevées après la sortie d’une bande-annonce mettant en vedette un chien aux oreilles bleu vif – la RSPCA disant qu’elle envoie un «message inquiétant».

L’expert en bien-être des chiens de la RSPCA, le Dr Samantha Gaines, a salué le spectacle avec un vétérinaire sur le plateau, mais a ajouté: «Nous ne pensons pas que les animaux devraient être peints ou teints pour des raisons esthétiques.

«Nos animaux de compagnie sont intelligents et sensibles; les traiter de cette manière envoie un message inquiétant selon lequel ils sont à nous d’objectiver et de les traiter comme des accessoires de mode ou des jouets. »

La BBC a défendu hier cette décision en disant que le colorant était «sans danger pour les animaux et temporaire».









Mais la spécialiste du comportement animal Hannah Molloy de la Puppy School de Channel 4 a rejeté sa défense en disant que le public pourrait regarder cette émission et commencer à teindre leurs chiens avec des ingrédients dangereux.

«La BBC doit penser à l’impact sur le comportement humain lors de la création d’émissions comme celle-ci», a-t-elle déclaré. « Je doute que le grand public britannique soit aussi susceptible d’accéder à des colorants éthiques. »

C’est la deuxième rangée à engloutir la Société après que cinquante députés ont condamné la décision de diffuser une émission de la BBC3 sur l’élevage de chiots comme «extrêmement irresponsable».

Un porte-parole de la BBC a déclaré: «Tout au long du tournage de Pooch Perfect, les soins et le bien-être des chiens étaient de la plus haute importance. Sur le plateau, nous avions un consultant en bien-être des animaux approuvé par la RSPCA, un consultant en toilettage et un vétérinaire, pour nous assurer que nous mettions toutes les précautions en place pour que les chiens soient en sécurité et en bonne santé.

«On a demandé à chaque propriétaire s’il était heureux que ses chiens aient une couleur temporaire. Lorsque la couleur était utilisée, elle était réduite au minimum, elle s’est lavée presque immédiatement et n’a été utilisée que dans la minorité de défis pour démontrer des domaines spécifiques de compétence et de créativité.

« Tous les produits utilisés étaient sans danger pour les animaux et temporaires et ils ont été utilisés par des toiletteurs professionnels qui ont une grande expérience de la manipulation et de la gestion des chiens. »

* Pooch Perfect est diffusé ce soir sur BBC One à 20h