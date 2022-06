La tragédie des noyades d’enfants

« Lorsque les enfants sont près de l’eau, ils ont besoin d’un haut niveau de supervision dévouée, constante et sans aucune distraction », déclare Ramos.

Les enfants des minorités en particulier peuvent être plus à risque dans les piscines. Bien que les décès par noyade aient globalement diminué, les disparités raciales et ethniques persistent. Entre 1999 et 2019, les enfants amérindiens/autochtones de l’Alaska se sont noyés deux fois plus que les enfants blancs.

Entre 1999 et 2010, les enfants noirs américains âgés de 5 à 19 ans étaient plus de cinq fois plus susceptibles de se noyer dans les piscines. Le taux était le plus élevé chez les Noirs américains de 11 à 12 ans, qui étaient plus de 10 fois plus susceptibles de se noyer que les enfants blancs du même âge.

Mais les chiffres ne racontent pas toujours une histoire claire. Par exemple, les enfants asiatiques/insulaires du Pacifique sont nettement moins susceptibles de se noyer que la moyenne entre 1 et 4 ans. Ensuite, entre 5 et 19 ans, leurs risques de noyade sont inférieurs à la moyenne.

Les raisons des taux de noyade plus élevés dans certains groupes sont complexes, dit Ramos.