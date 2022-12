La tragédie des glissements de terrain tourne l’attention de l’Italie vers la construction illégale

CASAMICCIOLA TERME, Italie – Un bulldozer s’est arrêté et tout est devenu silencieux dans la nuit alors qu’un pompier, repérant un pull rose à la lumière d’un générateur, a atteint les débris recouverts de boue. Cette fois, ce n’était qu’un pull.

Les pluies torrentielles du week-end dernier ont provoqué un puissant glissement de terrain dans Casamicciola Terme, une ville portuaire de l’île d’Ischia, dans le sud de l’Italie, tuant 11 habitants – dont un nouveau-né et deux jeunes enfants – et emportant des maisons et enterrant des rues. La semaine dernière, les secouristes et les volontaires ont continué à creuser pour trouver des survivants et à déterrer la ville sous d’épaisses rivières de boue.

“Je suis né ici et je ne me souviens de rien comme ça”, a déclaré Filippo Martira, un employé d’hôtel de 53 ans, couvert de boue dans ses bottes, alors qu’il aidait à nettoyer le long de ce que les habitants appellent Via Lava parce qu’il a servi comme porte d’entrée pour la régurgitation de la montagne pendant des siècles.