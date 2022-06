La tragédie de San Antonio s’ajoute au nombre déjà élevé de décès de migrants à la frontière

Au moins 50 migrants qui ont traversé la frontière dans un semi-remorque abandonné près de San Antonio sont décédés mardi des suites d’une surchauffe apparente.

Le représentant Henry Cuellar (D-TX), dont le district comprend San Antonio, dit à CNN que le camion avait franchi un poste de contrôle au nord de Laredo, au Texas, lundi. Parmi les victimes figuraient 22 Mexicains, sept Guatémaltèques et deux Honduriensavec au moins deux enfants. La plupart des corps ont été retrouvés à l’intérieur ou autour de la remorque, bien que certains aient été retrouvés éparpillés sur la route jusqu’à 75 pieds de distance. Au moins 16 autres personnes ont été retrouvées vivantes, souffrant d’épuisement par la chaleur et de déshydratation alors que les températures dépassaient 100 degrés, et emmenées dans les hôpitaux voisins, où trois sont décédées plus tard.

Il s’agit du plus grand événement de masse impliquant des migrants traversant la frontière américaine de mémoire récente. Mais ce n’est en aucun cas le seul : au cours des six premiers mois de 2022, 290 personnes sont mortes en essayant de traverser la frontière, selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations, une division des Nations Unies. 650 autres migrants sont morts en traversant la frontière en 2021, plus que toute autre année depuis que l’ONU a commencé à suivre les données en 2014. Au cours des deux dernières décennies, le nombre de décès est estimé à un peu moins de 8 000 selon les chiffres de la patrouille frontalière, bien que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé puisque les agences d’immigration américaines n’ont pas conservé de dossiers complets.

Le président Joe Biden, dans un communiqué publié mardi, a blâmé les passeurs qui “n’ont aucun respect pour les vies qu’ils mettent en danger et exploitent pour faire du profit” pour la tragédie.

“Cet incident souligne la nécessité de s’attaquer à l’industrie criminelle de la contrebande de plusieurs milliards de dollars qui s’attaque aux migrants et entraîne beaucoup trop de morts innocentes”, a déclaré Biden.

Les défenseurs des immigrés ont fait valoir que c’est le résultat des politiques frontalières restrictives des États-Unis qui n’ont pas atteint leur objectif de dissuader la migration. Les politiques de l’ère Trump, y compris la politique “Rester au Mexique” (également connue sous le nom de Protocoles de protection des migrants) et les restrictions frontalières liées à la pandémie, sont restées en place, fermant effectivement la frontière à la grande majorité des migrants et des demandeurs d’asile et les exposant en danger au Mexique.

Au cours des six derniers mois, quelque 5 000 demandeurs d’asile ont été contraints de rester au Mexique en attendant leurs audiences au tribunal en vertu de la politique de rester au Mexique. La Cour suprême des États-Unis est sur le point de décider si l’administration Biden peut annuler cette politique dans les semaines à venir. Et la politique dite du «Titre 42» a permis aux États-Unis d’expulser des centaines de milliers de migrants à la frontière sud sous prétexte de freiner la propagation du Covid-19. Le groupe de défense des réfugiés Human Rights First a documenté 8 705 rapports d’enlèvements et d’autres attaques violentes contre des migrants renvoyés au Mexique dans le cadre de ces politiques, en janvier 2022.

Ces politiques n’ont pas dissuadé les migrants de continuer à tenter de traverser la frontière sans autorisation. Jusqu’à présent, les autorités de l’immigration ont rencontré des migrants à la frontière plus de 1,53 million de fois au cours de cet exercice, dépassant déjà largement le total de 977 000 rencontres au cours de l’exercice 2019, avant l’entrée en vigueur de la politique du Titre 42. Mais cela a poussé les migrants à dépendre davantage des passeurs et à recourir à des moyens de plus en plus dangereux pour tenter de traverser la frontière.

«Des politiques d’immigration cruelles comme le titre 42 ont décimé notre système d’asile et forcé les gens à faire des choix inimaginables dans leur voyage pour chercher sécurité et refuge aux États-Unis. Demander l’asile est un droit de l’homme et le président Biden aurait dû mettre fin au titre 42 dès le premier jour de son administration », a déclaré l’organisation RAICES Texas, qui a été l’un des premiers fournisseurs de services juridiques sur les lieux, dans un communiqué.

Ce qui arrive maintenant aux survivants de San Antonio reste à voir. Les migrants pourraient être envoyés en détention pour migrants et placés dans une procédure d’expulsion. Jusqu’à présent, trois personnes auraient été placées en garde à vue, dont l’un était le chauffeur.