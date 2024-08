La tragédie de la plus ancienne attraction touristique de Californie

Entrer dans le bosquet colossal de séquoias géants du parc d’État de Calaveras Big Trees pour trouver la souche de l’arbre de la découverte, c’est comme ramper dans un magnifique manoir, à la recherche d’un corps.

Depuis le parking de l’autoroute 4, où les bus scolaires jaunes saupoudrés d’aiguilles de pin déchargent les élèves de cinquième année excités, l’une des randonnées les plus spectaculaires de Californie mène à la forêt. La boucle de 2,5 km de North Grove passe par des séquoias imposants, certains plus larges qu’une maison et plus vieux que l’empire romain. Il y a les jumeaux siamois, deux séquoias qui ont poussé si près l’un de l’autre qu’ils forment une seule masse sur les 15 premiers mètres, avant de s’étaler vers les nuages. Il y a Old Bachelor, un ancien spécimen noueux dont les parties supérieures sont mortes et pourraient bientôt retomber sur terre. Le Père de la forêt, un mastodonte tombé il y a des siècles, est gravé des initiales d’un millier d’adolescents du comté de Calaveras. L’imposant Empire State, considéré comme le plus grand arbre du bosquet, se dresse comme un monument aux montagnes.

Mais l’attraction principale du parc est la dépouille d’un parent profané et mort depuis longtemps. Un arbre impressionnant qui, par l’idiotie de l’homme, a été transformé en piste de danse.

Augustus Dowd était un chasseur d’ours. Un jour du printemps 1852, alors que la plupart des hommes dans les montagnes cherchaient de l’or, Dowd abattit un grizzly et suivit son corps lourd et ensanglanté dans les bois. Là, il tomba sur un arbre si magnifique qu’il allait changer à jamais la façon dont les Américains traitent le monde naturel.

Connu aujourd’hui sous le nom d’arbre de la découverte, le séquoia géant que Dowd a vu mesurait environ 90 mètres de haut et 9 mètres de large à sa base. « Il s’agissait sûrement d’un rêve, se dit-il, » racontait-il dans un article publié en 1859 à propos de la découverte de Dowd. « Mais non, les grandes réalités étaient devant lui. »

De retour au camp de Murphy, où Dowd travaillait pour la Union Water Company, personne ne croyait à sa fable. Il raconta plus tard à ses connaissances qu’il avait tué le plus gros grizzly de la forêt et qu’il avait besoin d’aide pour le ramener, mais il les attira vers l’arbre.

La nouvelle de cette merveille naturelle s’est rapidement répandue dans toute la Californie, en Amérique et dans le monde entier, mais quelques semaines plus tard, l’arbre majestueux a été abattu. Il a été étouffé par des hommes avides qui ont vu de l’argent dans son écorce.

Il a fallu 25 jours à cinq hommes pour abattre l’arbre trouvé par Dowd. Aucune scie n’était assez grande pour le travail, alors des forets à pompe de 3 mètres de long ont été utilisés pour creuser à plusieurs reprises ses entrailles. Après avoir poussé pendant environ 1 000 ans dans ce bosquet tranquille des contreforts de la Sierra Nevada, l’arbre s’est écrasé sur terre le 27 juin 1853.

Une énorme coupe transversale a été transportée jusqu’à San Francisco, où elle a été exposée sur Bush Street pour que les citadins curieux puissent la voir au prix de 50 cents pièce. Elle a ensuite été expédiée autour du Cap Horn et exposée à New York, mais elle a été détruite par un incendie avant d’être présentée à Paris.

De retour dans le comté de Calaveras, la base de l’arbre Discovery fut encore plus humiliée. Le 4 juillet de cette année-là, 32 personnes organisèrent une fête dansante sur la souche, tandis que des musiciens et des spectateurs se rassemblaient autour. Un bowling à deux pistes et un saloon furent construits sur une partie tombée du tronc, et un hôtel fut construit à côté. Même selon les normes des années 1850, les abus de la nature alarmèrent certains.

Le New York Times a qualifié l’arbre de « plus grande et plus merveilleuse production du règne végétal jamais connue », en rapportant qu’il avait été « abattu de manière sacrilège ». John Muir a écrit un essai dénonçant la profanation de l’arbre de la découverte intitulé « Les vandales ont alors dansé sur la souche !

Un autre spécimen géant de North Grove, connu sous le nom de Mère de la Forêt, fut écorcé un an plus tard à des fins lucratives (l’écorce de cet arbre fut envoyée à Londres et exposée au Crystal Palace). Écorché vif, sa protection naturelle contre le feu avait disparu et il brûla rapidement. Le squelette carbonisé de la Mère de la Forêt se dresse encore aujourd’hui, un sombre rappel de l’inconscience de l’homme.

Dans les années qui suivirent la découverte de Dowd, les critiques se multiplièrent dans la presse américaine concernant le traitement réservé aux séquoias géants du comté de Calaveras. Les grands arbres étaient probablement connus depuis des siècles par le peuple Miwok et n’avaient pas été endommagés (des pierres à broyer Miwok sont visibles dans tout le parc), mais la « découverte » des arbres par les colons européens était proche d’une condamnation à mort. L’abattage et le profit de l’arbre de la découverte furent directement évoqués dans un discours prononcé par le sénateur californien John Conness en 1864, qui conduisit à l’adoption de la subvention Yosemite, qui protégerait à jamais la vallée de Yosemite et conduirait finalement à la fondation du système des parcs nationaux. Le bosquet de Calaveras et les 1 000 arbres anciens qu’il abrite devinrent finalement un parc national en 1931.

Trouver la souche de Discovery Tree est aujourd’hui une expérience étrange. Sa taille est impressionnante, mais l’ampleur de la tristesse qui l’entoure est peut-être encore plus stupéfiante. Après avoir servi de piste de danse, cette énorme plaque de bois a été utilisée comme salle de mariage, scène de concert, imprimerie de journaux et même école, selon l’excellent livre historique de Carol A. Kramer sur le bosquet. Aujourd’hui, les écoliers se rassemblent autour d’elle et découvrent l’histoire unique de ce que l’on considère comme la plus ancienne attraction touristique de Californie.

Monter les 10 marches qui mènent au point zéro des grands arbres, comme le font des milliers de personnes chaque année pour une séance de photos, semble toujours un peu irrespectueux. Mais la tristesse qui s’y rattache peut être atténuée par le reste du sentier et la véritable majesté des séquoias géants encore vivants et protégés à jamais sur le sentier North Grove.

Chaque arbre regorge de vie. Les milliers de racines, qui ne s’enfoncent que de quelques centimètres dans le sol, mais s’étendent jusqu’à 45 mètres du tronc, attirent les nutriments et l’eau jusqu’à la couronne majestueuse de l’arbre. La lumière du soleil est transformée en sucre dans chaque petite feuille, pour nourrir l’arbre. L’écorce spongieuse, parfois épaisse de 60 centimètres, est utilisée pour les nids d’oiseaux et creusée par les fourmis charpentières. Les astucieux pics maculés percent des trous dans l’écorce pour piéger les insectes dans la sève et revenir plus tard pour s’en régaler.

Le séquoia géant a quelque chose de magique. L’arbre le plus massif de la planète ne pousse qu’ici, sur le versant ouest de la Sierra Nevada. Son écorce a évolué pour résister au feu, et personne ne sait vraiment comment ni pourquoi il est devenu si grand par rapport aux autres plantes de la région. Tendre la main pour toucher l’écorce d’un séquoia géant peut ressembler à une expérience religieuse. John Muir l’a un jour qualifié de « plus grand de tous les êtres vivants », et en se promenant dans le bosquet, il est difficile de ne pas être d’accord.