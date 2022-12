La tradition n’a jamais été leur truc. Pourquoi commencer par un mariage ?

La rencontre les avait marqués tous les deux. Lorsqu’ils se sont rencontrés à nouveau plus tard cette année-là, M. Muhovic a partagé qu’il était maintenant célibataire.

“Il s’est souvenu de moi”, a déclaré Mme Daniels. “Il m’a demandé mon numéro, et j’ai dit non cette fois.” M. Muhovic a envoyé un message direct à Mme Daniels sur Facebook quelques jours plus tard, et ils ont commencé à se connecter.

Le 4 mai 2011, ils ont eu leur premier rendez-vous dans un restaurant maintenant fermé à Decatur, en Géorgie, appelé Carpe Diem. Ils se sont assis pendant des heures à partager des amuse-gueules et des histoires sur leur vie. Ils se sont rencontrés pour un deuxième rendez-vous quelques jours plus tard, et un troisième rendez-vous le lendemain. Depuis, ils ne se séparent plus depuis plus de deux jours.