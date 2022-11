La tradition du faucon inspire la passion au Qatar, hôte de la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Le Qatar est devenu un point focal pour le football depuis qu’il a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde. Mais un autre sport vole haut dans le centre historique de la capitale, Doha, alors que plus d’un million de fans étrangers affluent vers le petit émirat : la fauconnerie.

Dans l’animé Souq Waqif, un labyrinthe de marché centenaire à Doha, les boutiques vendant des épices et des souvenirs cèdent la place à des magasins – et même à un hôpital ultramoderne – remplis des oiseaux célèbres qui ont longtemps inspiré la passion parmi tribus bédouines.

Pendant des siècles, les Arabes de toute la région ont utilisé des faucons pour chasser et récité des poèmes vantant leurs vertus. Aujourd’hui, les oiseaux de proie servent de puissants rappels de la culture et de la tradition qatariennes alors même que la ville parsemée de gratte-ciel se prépare pour le plus grand événement sportif du monde.

“Bien sûr, le football est la mère du sport. Mais à côté du football, il y a d’autres sports très importants que nous voulons que les étrangers comprennent au sujet du Qatar », a déclaré Khalid al-Kaja, un fauconnier de 45 ans originaire de la campagne syrienne qui a déménagé à Doha avec sa famille il y a plus de deux décennies pour élever l’oiseau. « La façon dont nous traitons les faucons en dit long sur notre relation avec le désert, avec la nature. Cela nous ramène à l’essentiel de la vie.

Des fans enthousiastes du monde entier se sont rendus au Souq Waqif samedi, un jour avant la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, bravant le soleil d’automne perçant de Doha pour se promener dans les étals de parfums et d’encens et vérifier le stock de perroquets et de tourtereaux.

Dans une ruelle sombre, al-Kaja a exprimé l’espoir que les projecteurs de la Coupe du monde stimuleraient l’appréciation mondiale pour l’ancien passe-temps auquel il a consacré sa vie. Des lignes de faucons, attachées à des perchoirs, attendaient d’être expertisées samedi. Pour les clients qatariens, les rapaces sont des animaux de compagnie bien-aimés, des symboles de statut et des chasseurs féroces.

“Le Qatar a cette nouvelle infrastructure, les bâtiments, tout”, a déclaré al-Kaja, faisant référence aux 200 milliards de dollars que le pays riche en énergie a versés dans le tournoi de football, construisant de vastes stades climatisés, des hôtels chics et même un métro. système pour faire voyager les fans dans la ville. Juste au nord de l’historique Souq Waqif, les gratte-ciel de West Bay scintillaient.

« Mais nous n’oublions pas le passé. La fauconnerie est une passion qui rassemble toute la région », a déclaré al-Kaja.

Ces dernières années, la popularité de la fauconnerie a grimpé en flèche, a-t-il ajouté, alors que les citoyens qatariens et les résidents arabes de longue date voient la valeur croissante des vestiges culturels d’une époque avant même que l’émirat ne soit même un pays, sans parler d’une plaque tournante de la richesse en gaz naturel et des affaires internationales. .

Des clubs de faucons, des concours de beauté et des courses ont vu le jour dans le désert du Qatar et dans toute la péninsule arabique, provoquant une flambée des prix des faucons, selon les commerçants. Les plus beaux magasins d’al-Kaja se vendent jusqu’à 1 million de riyals qatariens (274 680 dollars), a-t-il déclaré.

Nulle part l’amour des faucons n’est plus évident que le Souq Waqif Falcon Hospital de Doha, un établissement médical entièrement consacré au traitement et aux soins des oiseaux. Les chirurgiens réparent les os de faucon cassés, liment leurs ongles excessivement longs et effectuent des radiographies du corps entier des oiseaux.

Mais même parmi les fous de faucons, l’enthousiasme suscité par la Coupe du monde – la première jamais organisée dans le monde arabe – occupe une place importante. Un fauconnier qatari, Masnad Ali Al Mohannadi, présente son oiseau bien-aimé, nommé Neyar, comme un médium capable de choisir les vainqueurs des matchs de la Coupe du monde.

Plus tôt cette semaine à Al Khor, à environ 50 kilomètres (30 miles) au nord de Doha, il a attaché de la viande de pigeon aux drapeaux du Qatar et de l’Équateur – les équipes qui donneront le coup d’envoi du tournoi dimanche. Deux drones ont tiré les drapeaux dans le ciel. Alors qu’ils flottaient au-dessus de leur tête, Al Mohannadi, vêtu de ses lunettes de soleil d’aviateur et de sa robe blanche traditionnelle, a demandé à son faucon de choisir le vainqueur.

“Allez pour le Qatar, allez pour le Qatar!” supplia-t-il en lâchant son oiseau dans l’air limpide du désert. Neyar s’est précipité vers le drapeau du Qatar. Mais un instant plus tard, le rapace a plongé dans la direction opposée, attaquant la viande enveloppée aux couleurs nationales de l’Équateur.

“Il a choisi l’Equateur”, a déclaré Al Mohannadi. La déception passa sur son visage. “Si Dieu le veut, le Qatar gagnera.”

___

Les rédacteurs d’Associated Press Nebi Qena et Srdjan Nedeljkovic ont contribué à ce rapport.

Isabel Debré, Associated Press