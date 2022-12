La tradition de la randonnée dans la nouvelle année atteint les 50 États américains

BOSTON (AP) – Un plan simple pour amener plus de gens à profiter du plein air le jour de l’An est devenu un mouvement national après une randonnée dans un parc du Massachusetts il y a plus de trois décennies.

Seulement 380 personnes ont participé à la première randonnée du premier jour en 1992 dans la réserve Blue Hills de près de 7 000 acres (2 830 hectares), juste au sud de Boston. Dimanche, des dizaines de milliers de personnes devraient participer aux randonnées du premier jour dans des centaines de parcs des 50 États.

Une marche vigoureuse est un excellent moyen de commencer la nouvelle année du bon pied – littéralement – et de sortir, de profiter de la nature, de passer du temps avec la famille et les amis et peut-être de commencer à travailler sur la résolution du Nouvel An pour se mettre en forme, les responsables du parc et les participants m’a dit.

“C’est une question d’esprit, de corps et d’âme”, a déclaré Rodney Franklin, directeur des parcs du Département des parcs et de la faune du Texas.

Le regretté Patrick Flynn, l’ancien superviseur de Blue Hills, a élaboré le plan initial.

“Il voulait un moyen d’amener les gens dans les parcs en hiver, car tant de gens pensent que les parcs ne sont qu’un lieu d’été”, a déclaré Priscilla Geigis, sous-commissaire à la conservation et à la gestion des ressources au Département de la conservation et des loisirs du Massachusetts.

Steve Olanoff, 77 ans, a participé à cet événement inaugural à Blue Hills en 1992 et est maintenant un bénévole qui aide les randonneurs à guider les randonneurs le long des sentiers du parc chaque année.

“A l’époque, il n’y avait rien à faire le jour de l’an”, a-t-il déclaré. « Tout le monde restait assis à la maison et regardait la télévision. Quand j’ai entendu dire qu’il y avait une opportunité de faire une randonnée, j’ai dit: “Eh bien, je vais essayer ça.” C’est vraiment incroyable que tant de gens fassent ça maintenant.

Au fil des ans, d’autres parcs d’État du Massachusetts se sont joints à nous. Ensuite, des parcs d’autres États se sont joints à nous. En 2012, First Day Hikes s’est répandu à l’échelle nationale lorsque l’Association nationale des directeurs de parcs d’État a approuvé l’idée.

“Cela montre simplement qu’une personne peut avoir une idée qui peut se propager comme ça”, a déclaré Geigis.

Certains États ont ajouté leurs propres rebondissements. Au Ink Lake State Park, dans le comté de Burnet, au Texas, au nord-ouest d’Austin, les participants peuvent faire une première journée de course à pied, de balade à vélo ou de pagaie en canoë ou en kayak.

Des raquettes ou des skis de fond peuvent être nécessaires dans certains endroits de l’Oregon, a déclaré Jason Resch, directeur du marketing pour le département des parcs et des loisirs de l’Oregon. Le parc d’État Elijah Bristow près d’Eugene propose même une première journée à cheval.

“Apportez simplement votre propre cheval”, a déclaré Resch.

Certaines randonnées sont guidées par des gardes du parc ou des bénévoles qui enseignent l’histoire, la géographie, la flore et la faune d’un parc particulier. Cela favorise à son tour l’intendance et un engagement à protéger les parcs et les espaces ouverts, a déclaré Geigis. Des rafraîchissements sont offerts sur de nombreux sites.

Et les personnes de tous niveaux sont les bienvenues.

“Nous voulons faire appel au plus grand nombre de personnes possible”, a déclaré Franklin. “Vous aurez donc certaines de nos randonnées qui se déroulent sur des surfaces pavées et plates qui ne sont pas très longues, mais si vous voulez une randonnée rapide et plus longue, vous pouvez le faire.”

Des familles avec des bébés, des personnes âgées et des personnes avec leurs chiens ont participé à la première journée de randonnée dans la forêt d’État de Chester Blandford dans le Massachusetts, a déclaré Elizabeth Massa, présidente de Western Mass Hilltown Hikers, qui guide les 2,4 kilomètres. balade.

“Si votre résolution du Nouvel An est de faire plus d’exercice, de perdre du poids, d’être en meilleure santé, alors c’est votre opportunité”, a-t-elle déclaré.

Mark Pratt, l’Associated Press