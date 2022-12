La tradition apicole slovène obtient le statut de patrimoine mondial de l’ONU

Le ministère a déclaré que la candidature démontrait la richesse du patrimoine apicole en Slovénie – sa longue histoire et ses vastes compétences, connaissances et pratiques transmises de génération en génération.

“Avec son patrimoine immobilier et mobilier, l’apiculture est fortement ancrée en Slovénie, et à l’époque moderne se développe également l’apiculture en milieu urbain”, ajoute le communiqué.

La ministre de la Culture, Asta Vrečko, l’a qualifiée d’autre grande réussite culturelle pour le pays. “Les abeilles et l’apiculture doivent faire l’objet d’une attention particulière en période de changement climatique, et l’apiculture traditionnelle… doit être particulièrement encouragée.”

Les apiculteurs slovènes comptent environ 200 000 colonies d’abeilles et une sous-espèce domestique, l’abeille carniolienne, connue pour sa “docilité, sa diligence, son humilité et son grand sens de l’orientation”.

“Les abeilles sont gardées principalement dans des ruchers en bois près des maisons des apiculteurs”, indique l’entrée sur le site Web de l’UNESCO. “Les communautés expriment une attitude aimante et respectueuse envers les abeilles, et les connaissances, compétences et pratiques associées sont façonnées par des siècles de tradition et transmises de génération en génération.”