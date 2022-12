La tradition apicole slovène obtient le statut de patrimoine mondial de l’ONU

LJUBLJANA, Slovénie (AP) – La Slovénie maintient son buzz sur les abeilles.

Après que la Slovénie a obtenu le soutien des Nations Unies pour l’établissement d’une Journée mondiale des abeilles en 2008, les autorités ont déclaré jeudi que la tradition apicole de la petite nation européenne était ajoutée à la liste des Nations Unies du patrimoine culturel que l’humanité devrait préserver.

Les experts de l’UNESCO réunis au Maroc cette semaine ont décidé que l’inscription de la Slovénie – L’apiculture en Slovénie, un mode de vie – méritait d’être reconnue par l’ONU en tant qu’exemple d’une importante tradition culturelle, a déclaré le ministère slovène de la Culture.

Le ministère a déclaré que la candidature démontrait la richesse du patrimoine apicole en Slovénie – sa longue histoire et ses vastes compétences, connaissances et pratiques transmises de génération en génération.

“Avec son patrimoine immobilier et mobilier, l’apiculture est fortement ancrée en Slovénie, et à l’époque moderne se développe également l’apiculture en milieu urbain”, ajoute le communiqué.

La ministre de la Culture, Asta Vrečko, l’a qualifiée d’autre grande réussite culturelle pour le pays. “Les abeilles et l’apiculture doivent faire l’objet d’une attention particulière en période de changement climatique, et l’apiculture traditionnelle… doit être particulièrement encouragée.”

Les apiculteurs slovènes comptent environ 200 000 colonies d’abeilles et une sous-espèce domestique, l’abeille carniolienne, connue pour sa “docilité, sa diligence, son humilité et son grand sens de l’orientation”.

“Les abeilles sont gardées principalement dans des ruchers en bois près des maisons des apiculteurs”, indique l’entrée sur le site Web de l’UNESCO. “Les communautés expriment une attitude aimante et respectueuse envers les abeilles, et les connaissances, compétences et pratiques associées sont façonnées par des siècles de tradition et transmises de génération en génération.”

L’Assemblée générale des Nations Unies, à l’initiative de la Slovénie, a proclamé le 20 mai Journée mondiale des abeilles. La Slovénie a souligné la nécessité de sensibiliser à l’importance des abeilles et aux dangers pour leur survie.

La date de la célébration a été choisie car il s’agissait de la date de naissance d’Anton Jansa, un pionnier de l’apiculture moderne du XVIIIe siècle, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Jansa est issue d’une famille d’apiculteurs en Slovénie, où l’apiculture est une activité agricole importante avec une longue tradition.

De nos jours, l’apiculture est également une attraction touristique en Slovénie, les visiteurs proposant des visites de sites apicoles nichés parmi les superbes sommets alpins de Slovénie.

L’UNESCO a également inscrit la tradition de l’élevage de chevaux lipizzans en Slovénie et dans sept autres pays sur sa liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, a déclaré la Slovénie.

La Slovénie avait déposé la candidature au nom de huit pays de cette tradition dont l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Hongrie, l’Italie, la Roumanie et la Slovaquie.

The Associated Press