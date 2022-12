La tradition ancienne à l’église de Joliet dimanche apporte de l’espoir pour les «temps sombres». – Section locale de Shaw

Marcher avec une tête de feu n’est pas pour les timides.

Mais Cyan Bradley, 16 ans, de Plainfield portera une couronne de bougies allumées dimanche à l’église du Good Shepherd Evangelical Covenant à Joliet. Cela fait partie de sa représentation de Sainte-Lucie et de cette coutume suédoise.

Lucia Fest est le précurseur des vacances de Noël dans la culture suédoise.

Et tandis que certaines églises remplacent désormais les bougies sur la couronne par des bougies à piles, Cyan portera la vraie chose.

“Je suis un peu nerveux de marcher avec le feu, mais je suis vraiment excité”, a déclaré Bradley. « J’ai grandi avec ça. Cela montre vraiment les origines de notre église, qui est suédoise.

Lorsque Jake Bradley, le père de Cyan et pasteur principal de l’Église évangélique du Bon Pasteur, est venu dans l’église vieille de 150 ans en tant que pasteur des jeunes il y a 20 ans, il a dit que sa réaction était : « Dans quoi me suis-je embarqué ?

Mais il apprécie maintenant Lucia Fest et “toutes les différentes façons dont il peut nous encourager à aimer nos communautés”.

“C’est une belle tradition et nous essayons de ne pas en faire une tradition morte, de le faire juste pour le bon vieux temps”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il peut y avoir un sens plus profond.”

Jusque dans les années 1940, l’Église du Pacte évangélique du Bon Pasteur était une église suédophone, a déclaré Jake Bradley. Ensuite, il a été bilingue pendant encore 10 à 20 ans avant de passer complètement à l’anglais, a-t-il déclaré.

Mais avoir une expression de foi majeure liée à un pays d’origine peut servir un deuxième objectif : accueillir des personnes issues d’héritages dans l’église, a déclaré Jake Bradley.

“[They might think], ‘Regardez comment ils honorent leur héritage immigré. Cela pourrait être un endroit sûr pour moi pour trouver une nouvelle maison », a déclaré Jake Bradley.

Sainte Lucie, ou Santa Lucia, était une sainte chrétienne martyrisée au quatrième siècle. Sa fête est célébrée le 13 décembre. Selon le calendrier julien (le calendrier grégorien actuel a remplacé le calendrier julien en 1582), le 13 décembre était le jour le plus court de l’année.

Selon la tradition, sainte Lucie portait une couronne de bougies pour éclairer son chemin lorsqu’elle apportait de la nourriture aux chrétiens cachés. Elle devait épouser un riche noble, mais elle a donné sa dot aux pauvres à la place. Elle a donc été tuée.

Sainte-Lucie est revenue des centaines d’années plus tard en décembre pendant une période de famine et a nourri les pauvres.

“Je pense donc qu’il y a quelque chose de beau à prendre soin de ceux-ci en ces temps – les temps littéralement froids et sombres”, a déclaré Jake Bradley.

Pour les personnes vivant dans cette ère post-COVID-19-pandémique, avec une incertitude croissante sur l’économie, il est bon de savoir “qu’il peut y avoir de la lumière de l’autre côté”, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est une belle histoire qui mérite d’être célébrée”, a déclaré Jake Bradley. «Oui, c’est un peu faste et circonstance – toutes les filles se déguisent – ​​mais je pense que parfois ces choses sont des rappels importants. [It’s] une chose visuelle très forte. Je pense que nous avons besoin de ces rappels visuels, qu’il y a de l’espoir dans les moments les plus sombres, qu’il y aura de la lumière à l’autre bout, et de savoir que l’obscurité ne gagne pas même quand elle semble vraiment, vraiment sombre. ”

Jake Bradley a déclaré que l’église avait des blagues sur le fait de garder un seau d’eau près de l’avant de l’église et quelques pompiers sur les bancs, juste au cas où. Mais à son point multiculturel antérieur, le festival Santa Lucia permet à toutes les personnes présentes d’entendre une chanson chantée en suédois.

Cela permet également à Cyan de maîtriser la phrase “La table est prête” en suédois, grâce à un membre de l’église de 95 ans, Martha Skoien, qui a aidé à modifier la prononciation de Cyan.

Skoien, qui est arrivée aux États-Unis à l’âge de 5 ans, a rencontré Cyan sur FaceTime pour l’aider, a déclaré Jake Bradley.

“Nous l’appelons[Skoien}’NotrereineéternelleLucia'”adéclaréJakeBradley[Skoien}‘OurEternalLuciaQueen’”JakeBradleysaid

Cyan est un étudiant de deuxième année honoraire à la Plainfield Central High School. Elle fait de la compétition de cross-country et d’athlétisme. Elle aime le théâtre et a joué dans plusieurs comédies musicales, dont “Seussical”, “Willy Wonka” et “La Belle et la Bête”. Elle participe au groupe de jeunes de l’église et fait du bénévolat à la crèche. Elle envisage d’étudier les soins infirmiers, selon l’église.

Lucia Fest aura lieu le dimanche midi, après le culte de 10h45. Des pâtisseries suédoises traditionnelles et du café seront servis.

L’Église du Pacte évangélique du Bon Pasteur est située au 2437, chemin Plainfield à Joliet. Les gens peuvent également participer via une diffusion en direct ou une vidéo enregistrée sur sa page Facebook.

Pour information, visitez goodshepherdcov.org.