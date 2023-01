La traction de la jambe de Deebo Samuel réveille les 49ers somnambules et déclenche une grande victoire contre les Seahawks

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

SANTA CLARA, Californie – Il suffit d’un jeu pour faire passer une équipe de l’indifférence à la colère.

Pour les 49ers de San Francisco, le jeu s’est produit lors de l’entraînement d’ouverture de l’équipe en seconde période alors qu’ils étaient étonnamment à la traîne des Seahawks de Seattle, qui jusque-là étaient l’équipe la plus physique.

Cependant, les 49ers ont eu une secousse d’énergie lorsque la sécurité de Seattle, Johnathan Abram, a inutilement tiré sur la cheville droite du receveur Deebo Samuel à la fin d’une passe de 21 verges sur les troisième et 7 de la ligne de 37 verges de Seattle qui a terminé dans la zone rouge. .

Avec son receveur vedette sur le terrain et blessé, l’entraîneur-chef de San Francisco, Kyle Shanahan, était tellement en colère qu’il s’est rendu sur le terrain pour se plaindre aux officiels.

“J’ai un peu perdu la tête là-dessus”, a déclaré Shanahan. “J’étais vraiment inquiet qu’il soit blessé. Je n’aimais pas à quoi ça ressemblait. Je pensais que ça avait l’air plutôt mauvais, l’intention du jeu. Ça a énervé beaucoup de gens. Ça a énervé notre équipe, et on pouvait sentir notre équipe réagit après.”

Abram aurait dû être signalé pour une faute personnelle mais n’était pas sur le jeu.

“Je suis resté un peu en retrait parce que j’ai failli perdre mon sang-froid”, a déclaré Samuel. “Vous pouvez voir la définition de notre équipe d’IGYB – je vous soutiens.”

L’ailier rapproché George Kittle et d’autres joueurs sont venus à la défense de son coéquipier alors que Samuel restait au sol, faisant signe à un officiel à proximité pour l’absence d’appel.

“Je ne sais pas pourquoi vous voudriez énerver Deebo”, a déclaré Kittle. “Mais si vous allez lui faire ça, vous allez juste faire chier Trent Williams, qui est l’une des personnes les plus effrayantes sur le terrain de football.

“Vous allez dynamiser toute notre défense et dynamiser toute notre équipe, donc je ne sais pas à quoi cela sert. … Ils nous ont donné une autre raison de basculer l’interrupteur encore plus haut, c’est ce que nous avons fait .”

Comme l’a dit Kittle, d’autres joueurs de San Francisco se sont joints à eux, et une mêlée mineure entre les deux équipes s’est ensuivie, les joueurs poussant et bousculant avant que les arbitres ne puissent le briser.

Correctement motivé, San Francisco a pris les devants pour cinq bons joueurs plus tard un quart-arrière de 1 mètre par la recrue Brock Purdy, et les 49ers ont continué à fuir les Seahawks, une victoire 41-23 dans un concours NFC Wild Card au Levi’s Stadium samedi après-midi.

Avec cette victoire, les 49ers accueilleront soit les Vikings du Minnesota s’ils battent les Giants de New York dimanche, soit le vainqueur du concours de football du lundi soir entre les Cowboys de Dallas en visite et les Buccaneers de Tampa Bay.

Les 49ers ont pris une avance de 10-0 au début, puis ont traversé un deuxième quart-temps dominé par Seattle. Les Seahawks ont battu San Francisco 17-6 dans le quart, y compris un panier de 56 verges créé par un coup de pied mal exécuté sur un coup d’envoi de San Francisco.

Shanahan n’était pas satisfait de la performance de son équipe à la mi-temps, mais les 49ers les plus talentueux se sont finalement réveillés après l’incident de Samuel. San Francisco a marqué 25 points consécutifs pour ouvrir la seconde mi-temps, y compris une jolie prise de 74 verges et une course de Samuel dans laquelle son collègue receveur Brandon Aiyuk a ouvert la voie en scellant le demi de coin de Seattle Tariq Woolen à 30 verges sur le terrain.

Samuel, qui a raté trois matchs en décembre en raison d’une blessure au genou gauche, a terminé avec un record d’équipe de six réceptions pour 133 verges un jour de pluie.

Christian McCaffrey a totalisé 119 verges au sol en 15 courses, dont une course de 68 verges au milieu du premier quart.

Les 49ers ont submergé Seattle en seconde période. C’est ce que font les bonnes équipes, faire de gros jeux pour détruire un adversaire inférieur.

Mais les équipes s’amélioreront au fur et à mesure que San Francisco progressera dans les séries éliminatoires. Les 49ers ne peuvent pas se permettre d’être complaisants et de laisser de meilleures équipes que Seattle traîner pendant une grande partie du match.

Jouant dans son premier match éliminatoire, Purdy a été impressionnant, complétant 18 des 30 passes pour 332 verges, avec trois passes de touché et aucune interception pour une cote de passeur de 131,5. À 23 ans, Purdy est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL à lancer 300 verges et trois touchés dans un match, surpassant son héros d’enfance Dan Marino.

Purdy était ravi d’apprendre lors de la conférence de presse d’après-match que la star de la NBA, LeBron James, l’avait félicité sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il avait du jeu.

“Lebron a dit ça? Oh, c’est gentil”, a déclaré Purdy en souriant. “C’est génial.”

Pendant une mi-temps, les Seahawks ont montré qu’ils pouvaient affronter l’une des meilleures équipes de la NFL. Cependant, San Francisco a pris le contrôle du match en forçant le quart-arrière de Seattle Geno Smith à deux revirements, une interception de Deommordore Lenoir et un sac à dos de Charles Omenihu récupéré par Nick Bosa avec les Seahawks au volant pour marquer.

Devant être l’une des pires équipes de la NFL, les Seahawks jouaient avec l’argent de la maison après avoir terminé 9-8 et se sont qualifiés pour les séries éliminatoires.

“Cette équipe va être une très bonne équipe, et je pense que la ville de Seattle le sait”, a déclaré Ryan Neal, le gardien des Seahawks. “Pour être honnête avec vous, ils devraient être très excités. Si nous ajoutons quelques pièces de plus, que nous nous remettons ensemble et que nous retrouvons la santé, cette équipe est quelque chose dont il faut avoir peur. Il y a un avenir très prometteur pour cette organisation, c’est certain. “

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d'une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune.

