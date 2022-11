La Toyota Prius et la Prius Prime 2023 font leurs débuts avec une refonte saisissante

Les toutes nouvelles Toyota Prius et Prius Prime 2023 n’ont pas le droit d’être aussi belles qu’elles. La cinquième génération de l’icône de la voiture écologique de Toyota propose un nouveau design pointu et audacieux et un groupe motopropulseur hybride mis à jour qui offre beaucoup plus de puissance qu’auparavant.

Il n’y a peut-être pas de voiture plus synonyme du mot “hybride” que la Prius. La berline cunéiforme de Toyota a été la première voiture hybride de série au monde lorsqu’elle a frappé les routes japonaises en 1997. Elle était encore la première et la seule hybride lorsqu’elle a atteint les États-Unis en 2001. Depuis lors, plus de 5 millions Prii sont sortis des concessions et sur les routes américaines et le succès de la Prius a solidifié la réputation de Toyota en tant que la marque hybride.

Nouveau look pointu

La nouvelle génération est toujours reconnaissable en tant que Prius, mais sa forme a changé. La conception du liftback à cinq portes est beaucoup plus balayée par le vent avec un pare-brise plus fortement incliné. Le toit se trouve 2 pouces plus bas que la génération précédente et la position assise de la Prius est également à environ un pouce plus près du sol. Pendant ce temps, le corps est plus large de près d’un pouce à l’arrière, soulignant les proportions abaissées de cet hybride plus sportif.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Les phares Hammerhead de Toyota éblouissent agressivement depuis le bord d’attaque du capot bas de la Prius ; leur conception est similaire à celle du carénage du crossover électrique bZ4X récemment lancé. Pendant ce temps, la queue hérite d’une partie de son ADN de conception de la Mirai de Toyota, faisant écho à la forme des feux de freinage de la berline à hydrogène et à la façon dont ils se plient légèrement sous la tôle d’angle.

Groupe motopropulseur hybride de 2,0 litres

La nouvelle Prius est propulsée par le groupe motopropulseur hybride de cinquième génération de Toyota qui passe à un plus gros moteur à essence de 2,0 litres et à une batterie lithium-ion nouvellement développée. La nouvelle batterie est, livre pour livre, environ 15% plus puissante que l’ancien pack nickel-métal. Cela a permis aux ingénieurs de Toyota d’économiser de l’espace avec une unité plus petite qui s’enfonce plus profondément dans le châssis sous la banquette de la deuxième rangée. Garder un poids faible est une bonne chose à tous points de vue pour la dynamique de conduite.

Ces améliorations augmentent la puissance de la Prius 2023 à traction avant à 194 chevaux, un grand pas en avant par rapport aux 121 poneys de l’ancien 1,8 litre. (Les estimations de couple mises à jour n’ont pas encore été annoncées.) Passer de 0 à 60 mph ne prend désormais que 7,2 secondes, contre 9,8 ticks auparavant. Pendant ce temps, la Prius conserve son excellente économie de carburant, retournant 57 mpg combinés selon les estimations de Toyota.

La transmission intégrale électronique est également disponible, ajoutant un moteur électrique à l’essieu arrière qui tourne au besoin. La puissance maximale grimpe à 196 ch dans cette configuration – les mathématiques hybrides, avec ses courbes de couple qui se chevauchent, peuvent être bizarres – tandis que le sprint de 0 à 60 chute à 7,0 secondes. Une traction et une stabilité accrues, et non une vitesse pure et simple, sont les véritables avantages de la traction intégrale.

La Prius prime

En plus d’un port de charge J1772 standard, vous pourrez repérer la nouvelle Prius Prime hybride rechargeable grâce à son nouveau toit solaire. Toyota me dit que le toit charge la batterie de traction lorsqu’il est garé et aide à alimenter les systèmes auxiliaires, y compris la climatisation, lors de la conduite. Dans les coulisses, le Prime passe à une batterie lithium-ion plus grande, ce qui, selon Toyota, lui permet d’augmenter de 50 % l’autonomie des véhicules électriques par rapport aux 25 miles de la génération précédente. Je vais faire le calcul pour vous : c’est environ 37,5 milles.

Également propulsée par un système hybride de cinquième génération de 2,0 litres, la Prius Prime 2023 obtient une puissance encore plus élevée à 220 ch. C’est 100 poneys de plus que la génération précédente, et son temps de 6,6 secondes de 0 à 60 est plus rapide que la nouvelle Acura Integra lorsqu’elle est équipée de sa CVT. Selon la façon dont le Prime délivre son couple et ses poignées dans les virages, cela pourrait en fait être une Prius amusante à conduire.

Toyota Audio Multimédia

Le nouvel intérieur atteint un mélange similaire de “bon marché, mais pas bon marché” que j’attends de la Prius. Le design et l’ergonomie empruntent beaucoup au bZ4X, avec un groupe d’instruments numériques assis haut sur le tableau de bord au-dessus d’un volant surbaissé. C’est un peu étrange, mais après être resté assis dans la Prius pendant un certain temps (et avoir conduit la bZ4X plus tôt cette année), je l’adore.

L’infodivertissement audio multimédia de Toyota vit sur un écran tactile central standard de 8 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil standard. Le logiciel peut être mis à jour en direct et propose une large gamme de fonctionnalités connectées qui peuvent nécessiter un abonnement pour continuer à l’utiliser au-delà des périodes d’essai allant de un à 10 ans. Dans tout l’habitacle, six ports USB Type-C se trouvent dans la console centrale, sous le tableau de bord et sur la deuxième rangée.

Obtenez une Prius Limited ou une Prius Prime XSE Premium pour passer à un grand écran tactile de 12,3 pouces. Ces modèles haut de gamme ajoutent également une capacité de téléphone en tant que clé, un relevage électrique et un son haut de gamme JBL. La Prius Limited dispose également d’un toit vitré panoramique fixe.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Toyota Safety Sense 3.0

La suite d’aides à la conduite Safety Sense 3.0 de Toyota est de série sur tous les modèles Prius. Vous n’avez même pas besoin de cocher une case pour recevoir des alertes pré-collision avec détection des piétons, assistance au suivi de voie, régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse et plus encore. La nouveauté pour 2023 est une fonctionnalité standard appelée Proactive Driving Assist, qui ajoute automatiquement une assistance à la direction et au freinage pour suivre un virage sur la route ou si vous vous approchez trop de la voiture qui vous précède. Cela semble terriblement ennuyeux.

Les capteurs radar de coin avant supplémentaires et la caméra de surveillance du conducteur de la Prius Prime alimentent davantage de fonctionnalités de sécurité et de commodité en option, telles que l’aide au stationnement mains libres, l’alerte de circulation transversale avant et l’assistance au changement de voie. Totalement nouveau pour Toyota et le Prime, l’assistance aux embouteillages permet une direction, un freinage et une accélération mains libres dans les embouteillages à basse vitesse (moins de 25 mi/h) ou les arrêts et départs. Il s’agit d’une technologie d’aide à la conduite supervisée, donc une caméra surveille les yeux du conducteur pour s’assurer qu’il reste sur la route.

La Toyota Prius 2023 sera mise en vente en décembre de cette année et le plug-in Prius Prime la rejoindra au début de 2023. Les prix, les spécifications plus détaillées et les estimations économiques seront annoncés plus près de leurs fenêtres de lancement respectives.