La Toyota Prius 2023 commence à 28 545 $, plafonne à 36 960 $

La Toyota Prius 2023 pourrait être la lueur du siècle. Cet ancien fuddy-duddy a plus de puissance, un meilleur style et plus de technologie que son prédécesseur, ce qui devrait l’aider à gagner du terrain auprès d’un nouveau groupe d’acheteurs. Bien que vous puissiez vous attendre à ce qu’une amélioration générationnelle majeure comme celle-ci ait un effet drastique sur le prix, la Prius 2023 reste étonnamment abordable.

Toyota a dévoilé cette semaine les prix de la Prius 2023. Le LE de base commencera à 28 545 $, dont 1 095 $ en frais de destination. Le groupe motopropulseur de base associe un moteur à essence de 2,0 litres à un moteur électrique pour une puissance nette de 194 chevaux. La transmission intégrale, qui place un autre moteur électrique sur l’essieu arrière et fait passer la puissance nette à 196 ch, est une mise à niveau de 1 400 $, peu importe la version.

La Prius LE n’est pas en reste dans le domaine de l’équipement. Le kit standard de la nouvelle Prius la plus abordable comprend un écran tactile de 8 pouces exécutant le dernier logiciel d’infodivertissement Toyota Audio Multimedia, six ports USB-C et une surveillance des angles morts. Chaque Prius est également équipée de série de Toyota Safety Sense 3.0, la suite d’aides à la conduite actives et passives du constructeur automobile qui comprend le freinage d’urgence automatique, l’atténuation des sorties de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et les feux de route automatiques. Il existe également une nouvelle assistance à la conduite proactive qui peut freiner en douceur et aider la direction dans les virages et lors de la gestion de la distance entre les véhicules à grande vitesse.

En partant du LE, nous avons l’option du milieu, la Prius XLE. Ce modèle, qui vous coûtera 31 995 $ en version FWD, ajoute un tas d’équipements supplémentaires, notamment des jantes en alliage de 19 pouces, un siège conducteur à commande électrique, des essuie-glaces à détection de pluie, une recharge d’appareils sans fil et des capteurs de stationnement. Un toit en verre fixe est une option de 1 000 $, tandis qu’un écran d’infodivertissement plus grand de 12,3 pouces peut être acheté pour 735 $.

Au sommet de la gamme se trouve la Prius Limited à 35 560 $. En plus de transporter tous les équipements de série et en option mentionnés ci-dessus, la Limited reçoit des sièges avant chauffants et ventilés, un volant chauffant et un coffre électrique. Un rétroviseur numérique coûte 200 $, tandis que les sièges arrière chauffants coûtent 350 $. Il existe également un ensemble de 1 085 $ qui ajoute une aide au stationnement active et un système de caméra à vision panoramique. Avec le rouage intégral, la gamme Prius culmine à 36 960 $ avant les options.