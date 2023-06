La Toyota hybride a roulé en mode électrique pendant 100 heures sans escale

Les voitures électriques ont un inconvénient majeur : Qui veut s’arrêter pour se recharger pendant un long trajet en voiture ? Cette semaine, un Toyota RAV4 Prime a réussi à parcourir plus de 1 200 miles en mode électrique sans s’arrêter pour recharger, a annoncé Electreon, une startup de voirie électrique. Mais ce n’était pas à cause du SUV hybride lui-même, c’était à cause de la route.

Le record a été établi sur la piste de démonstration de 200 mètres de la société, qui comprend un chargeur sans fil installé sous l’asphalte sur 25 % de la route. La société affirme que la plate-forme offre une « gamme infinie » pour n’importe quel véhicule électrique et prend en charge plusieurs utilisateurs, des petites voitures aux gros camions.

Le trajet a pris 56 conducteurs, dont l’un était Le pilote automobile israélien Bar Baruch. Le résultat a établi un record mondial du temps et de la distance les plus longs jamais parcourus par un véhicule électrique de tourisme. Le Toyota RAV4 Prime est un modèle hybride rechargeable, pas un véhicule électrique complet, mais le moteur à essence n’a jamais démarré pendant le trajet de 1 200 milles, car la batterie du SUV est restée chargée.

Selon le Département américain de l’énergiele véhicule tout électrique moyen parcourt entre 100 et 400 miles sur une seule charge, et les véhicules hybrides rechargeables peuvent généralement parcourir 15 à 50 mph uniquement sur batterie avant que le moteur ne démarre. Le RAV4 Prime a un moteur électrique estimé par l’EPA -seule autonomie de 42 miles, selon Toyota.

« Cette étape prouve que la technologie de charge sans fil d’Electreon répond efficacement à deux défis clés de la transition vers les véhicules électriques : l’anxiété liée à l’autonomie et la taille de la batterie », a déclaré la société. « Il élimine l’anxiété liée à l’autonomie, permettant une conduite sans fin et démontre que même une taille de batterie compacte de 18 kWh n’est plus un facteur limitant dans l’adoption des véhicules électriques. »

Le véhicule ne s’est arrêté que momentanément pour changer de conducteur, sans jamais éteindre son moteur, et jamais pour une charge dédiée. Sa batterie de 18 kWh ne s’est jamais déchargée et a été continuellement chargée par la route électrique.

« En éliminant la nécessité de grosses batteries, (la technologie) réduit non seulement le coût total de possession des véhicules électriques et les impacts environnementaux, mais offre également l’avantage inégalé d’une autonomie étendue, voire illimitée », a déclaré la société.

Electreon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la vitesse à laquelle le véhicule pouvait se déplacer tout en continuant à se recharger. Un trajet de 100 heures couvrant 1 200 miles ne représenterait en moyenne que 12 mph; cependant, Oren Ezer, PDG et co-fondateur d’Electreon, dit à l’initié que la voiture a fait le tour de la piste à environ 30 mph.

La société a créé un prototype de route de 1 900 pieds dans son pays d’origine, Israël, avec des projets en cours de développement en Suède, en Italie et en Allemagne, Rapports Jalopnik.

Cela pourrait être un signe de ce qui s’en vient pour les véhicules électriques à l’avenir, en plus du réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques qui est en route. Electreon prévoit d’installer sa technologie sur un tronçon de route d’un kilomètre de long à Détroit cet été, en partenariat avec le Michigan Department of Transportation. Un projet similaire est prévu pour l’utahoù l’entreprise a déjà installé avec succès un Piste d’essai de 164 pieds de long.

