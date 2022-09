La Toyota GR Corolla 2023 commence autour de 37 000 $, les crêtes 50 000 $ entièrement chargées

Que ce passe-t-il La trappe chaude Toyota GR Corolla 2023 commencera à 36 995 $ (y compris la destination) pour le modèle Core de base. Pourquoi est-ce important Les versions de milieu de gamme Circuit et Morizo ​​Edition à production limitée offrent plus d’équipements de série et coûtent respectivement 43 995 $ et 50 995 $. Et après Le Core sera mis en vente plus tard cette année tandis que les modèles Circuit et Morizo ​​Edition arriveront début 2023.

Toyota a annoncé les prix du rip-rockin ‘ Corolle GR 2023 et mardi, et il revient à 36 995 $ pas trop minables (dont 1 095 $ pour la destination). C’est pour le modèle Core de base, qui sera mis en vente plus tard cette année, mais les choses deviennent rapidement plus chères à partir de là.

À 43 995 $, destination comprise, le circuit Toyota GR Corolla ajoute des différentiels à glissement limité avant et arrière, de meilleurs freins, des sièges chauffants, un système audio haut de gamme et plus encore. Cela dit, vous n’avez pas besoin de sauter sur le circuit pour obtenir bon nombre de ces améliorations ; Toyota propose un ensemble Performance de 1 180 $ pour le Core qui vous offre les différentiels et freins à glissement limité susmentionnés. Un supplément de 500 $ ajoutera des sièges avant chauffants et un volant chauffant au GR Corolla Core de base.

Toyota



Ensuite, il y a le GR Corolla Édition Morizo, qui coûte 50 995 $ beaucoup plus cher. Cette version s’accompagne toutefois de quelques améliorations majeures, notamment un réglage du moteur légèrement plus puissant (un couple supplémentaire de 22 lb-pi, pour un total de 296 lb-pi), des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 et une suppression du siège arrière, que Toyota dit aide la Corolla à perdre plus de 100 livres. Seulement 200 de ces corolles GR viendront aux États-Unis.

Cette structure de prix rendra certainement la GR Corolla compétitive par rapport aux autres hot hatch hautes performances. La Volkswagen Golf R commence à 45 385 $, destination comprise, mais est livrée avec un niveau d’équipement de série plus élevé. La nouvelle Honda Civic Type R devrait également commencer autour de 40 000 $.

Tous les modèles GR Corolla sont propulsés par un puissant moteur 3 cylindres en ligne turbocompressé de 1,6 litre, développant 300 chevaux et 273 lb-pi de couple (sauf dans l’édition Morizo). Une transmission manuelle à six vitesses et une transmission intégrale sont de série, ce qui signifie que cette petite berline devrait être une véritable débauche à conduire.