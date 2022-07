La Toyota Crown 2023 est à la fois berline et VUS avec une puissance hybride de 340 chevaux

Après une interruption d’un demi-siècle, la plus ancienne plaque signalétique de Toyota revient en Amérique du Nord cette année. Faisant ses débuts jeudi, la nouvelle Toyota Crown 2023 est un véhicule très différent de la berline qui a évolué sur 15 générations dans la patrie de l’entreprise, le Japon, se tenant littéralement la tête et les épaules au-dessus du reste des berlines de Toyota avec ses proportions plus hautes et croisées. .

Proportions liftantes



L’empreinte de la Crown est un peu plus grande que la Camry actuelle et légèrement plus petite que l’Avalon, mesurant 194 pouces de pare-chocs à pare-chocs avec un empattement de 112,2 pouces. Avec l’Avalon qui se retire gracieusement de la gamme cette année, cela fait de la Crown la nouvelle berline phare du constructeur automobile. Cependant, la ligne de toit de 60,6 pouces de la Crown la place à environ 3,7 pouces de plus que la Camry, avec des proportions très différentes de tout ce que nous avons vu auparavant chez les concepteurs de Toyota. Les représentants de la marque nous disent que l’essentiel de la verticalité de la Crown provient des proportions « lift-up » de sa carrosserie et non d’une garde au sol considérablement accrue.

L’élévation du toit a également permis aux concepteurs de la Crown d’élever sa position assise à une hauteur plus semblable à celle d’un multisegment, combinant, espérons-le, la dynamique de conduite familière, la silhouette et le coffre discret d’une berline avec la visibilité vers l’avant, la confiance et la facilité d’accès et sortie d’un petit SUV. Mais avec un si grand nombre de VUS d’aujourd’hui qui se vantent déjà d’avoir un comportement routier très proche de celui d’une voiture, Toyota pourrait se couper les cheveux en quatre sur les avantages perçus en matière d’expérience de conduite.

Le service de manutention de Crown est composé d’une suspension à jambes de force MacPherson à l’avant et d’une configuration multibras pour les roues arrière avec des roues standard de 19 pouces pour les grades inférieurs et des roues de 21 pouces en option pour la version Limited. Le grade Platinum haut de gamme fait de ces 21s un équipement standard et améliore la suspension avec des amortisseurs adaptatifs standard.

Hybride Max de 340 ch



Deux options de groupe motopropulseur sont disponibles pour les acheteurs de Crown, et les deux sont des hybrides avec une transmission intégrale électronique standard. La configuration de base pour les versions XLE et Limited est le système hybride Toyota de 2,5 litres, qui associe la configuration hybride essence-électricité du constructeur automobile sur l’essieu avant avec un deuxième moteur électrique sur l’essieu arrière pour un tout- roue motrice. Ceci est très similaire à la configuration que vous trouverez dans le RAV4 hybride actuel, mais des ajustements à la batterie et à d’autres systèmes placent la puissance de la couronne à 236 chevaux et son économie estimée à environ 38 mpg combinés.

Toyota



Opter pour le grade Platinum remplace également le groupe motopropulseur par le nouveau système Hybrid Max du constructeur automobile. Cela passe à un système hybride essence-électricité turbocompressé de 2,4 litres avec une puissance d’envoi automatique à six vitesses vers l’essieu avant et un moteur électrique refroidi par eau alimentant l’essieu arrière pour une traction intégrale à temps plein plus axée sur les performances. Avec tout fonctionnant de concert, le système Hybrid Max culmine à 340 ch et, avec un pied droit égal, délivre jusqu’à 28 mpg combinés selon les estimations internes de Toyota.

La couronne est construite sur la nouvelle architecture globale K de Toyota (TNGA-K), qui sert également de base aux Camry, RAV4, Highlander et Sienna. Cela signifie que les chances de voir une version entièrement électrique de la berline haute Polestar 2 sont minces, voire nulles. Cela ressemble un peu à une occasion manquée de modifier l’architecture électrique dédiée E-TNGA utilisée sur le nouveau BZ4X, mais il est probable que le développement de la Couronne soit antérieur à cette plate-forme.

Une autre occasion manquée est l’absence d’une version hybride rechargeable de la Couronne. Une batterie plus grosse et quelques dizaines de kilomètres d’autonomie de VE au début de chaque journée ajouteraient un peu de pérennité alors que les gouvernements poussent pour des flottes entièrement électriques au cours de la prochaine décennie. Cela aiderait également la Couronne à servir de passerelle pour les acheteurs qui hésitent à se brancher alors que Toyota effectue sa propre transition lente vers l’électrification. Toyota ne commentera pas les futurs produits, alors qui sait ? Peut-être y a-t-il un Crown PHEV sur la planche à dessin qui attend de faire ses débuts.

Antuan Goodwin/CNET



Technologie multimédia connectée



L’habitacle de la Crown abrite la dernière génération de technologie de tableau de bord de Toyota. Deux écrans de 12,3 pouces sont de série – un devant le conducteur servant de groupe d’instruments numériques personnalisables par l’utilisateur et un deuxième écran tactile central qui abrite le logiciel d’infodivertissement audio multimédia de Toyota. Nous avons déjà vu ce système dans la nouvelle toundra où sa connexion de données intégrée permet des mises à jour logicielles en direct, des services à distance par abonnement, la gestion de plusieurs profils d’utilisateurs Toyota et la recherche de destinations connectées. Il y a aussi la reconnaissance du mot clé “Hey, Toyota” qui permet aux utilisateurs de lancer des recherches avec le son de leur voix.

Sous les écrans se trouvent des commandes physiques pour les systèmes de climatisation (merci pour cela !), une poche profonde pour charger un téléphone sans fil et deux ports USB de type C pour charger d’autres appareils électroniques des passagers. Deux autres ports de type C se trouvent sur la deuxième rangée et un port USB de type A est situé à l’intérieur de la console centrale pour la lecture multimédia ou standard Android Auto ou Apple Car Play connectivité.

Toyota



La Crown sera également livrée de série avec la suite d’aide à la conduite Toyota Safety Sense 3.0 du constructeur automobile. Son système de détection des piétons intègre désormais la reconnaissance des motards et des garde-corps. Pendant ce temps, le système de précollision peut désormais détecter et freiner automatiquement pour éviter les accidents lors d’un virage à travers une intersection. Le régulateur de vitesse adaptatif radar et l’assistance au suivi de voie réclament également des améliorations pour cette génération. La sécurité à basse vitesse est améliorée avec une caméra de recul standard ou un système de caméra à 360 degrés qui est en option pour la version Limited et de série sur Platinum.

La Toyota Crown 2023 est un exercice intéressant pour défier et mélanger les classes avec son mélange de caractéristiques de berline et de multisegment, mais elle semble aussi étrangement chronométrée. Il s’agit d’une berline lancée alors que les acheteurs de voitures neuves se tournent vers les VUS et un hybride qui prend la route alors que l’industrie se dirige vers un point de basculement vers une électrification complète. Nous devrons attendre de voir dans quelle mesure les acheteurs recevront la couronne lors de sa mise en vente vers la fin de cette année. Les prix et l’économie de carburant finale devraient être annoncés plus près de cette fenêtre de lancement.