La mort soudaine de Robin Williams a choqué le monde en 2014, et maintenant ses amis et collègues donnent un aperçu des années qui ont précédé son suicide.

L’ampleur de la consommation de drogue de Williams a été soulignée dans la série documentaire « The Dark Side of Comedy » de Vice. L’épisode du comédien marquait la première de la deuxième saison de la série.

Williams a commencé sa carrière dans le stand-up dans les années 1970 et a accru sa renommée après être apparu dans un épisode de « Happy Days » dans le rôle d’un extraterrestre nommé Mork. Le rôle a conduit à sa propre série télévisée, « Mork and Mindy ». Le comédien a également décroché un rôle dans le monde du cinéma avec « Popeye ».

Les amis de Williams ont noté que même s’il aimait être avec les gens, il « chérissait » également le temps qu’il passait seul, et ils ont commencé à le voir avoir du mal avec son niveau de renommée.

ÉTOILES QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

« Les hauts de Robin étaient si hauts et ses bas étaient souvent bas », a déclaré sa co-star de « Mork and Mindy », Gina Hecht, lors du documentaire.

En raison de la performance énergique de Williams sur scène, beaucoup ont spéculé que le comédien s’était tourné vers la cocaïne, certains affirmant qu’ils verraient l’acteur se diriger vers l’arrière du Comedy Store, où la drogue était répandue.

L’ami de longue date de Williams, Allan Stephan, s’est souvenu d’un moment qui l’a amené à s’inquiéter.

« Il a dit : ‘Connaissez-vous quelqu’un qui a reçu un coup ? Je dois continuer. Je ne peux pas continuer sans le coup.’ Et je me suis assis et j’ai dit : « Je vais t’aider » », a affirmé Stephan. « Il dit : ‘Tu as un coup ?’ Je dis : ‘Non, tu es fou ? Tu es Robin Williams !' »

« Et puis je pense qu’après ça, il ne se défoncerait plus quand il devait jouer. »

Cependant, Williams a continué à se droguer après ses spectacles de stand-up.

« Quand vous aviez ce genre de renommée, la drogue vous était simplement donnée », a noté Hecht.

LES ENFANTS DE ROBIN WILLIAMS RENDENT HOMMAGE AU DÉCÈS DE L’ACTEUR POUR CE QUI AURAIT ÉTÉ SON 72E ANNIVERSAIRE : « LOVE YOU FOREVER »

Le cinéaste et comédien Mike Binder a rappelé la réaction de Williams face à « un gramme de coca » alors que les deux étaient à Hollywood dans les années 80.

« Robin a dit : ‘Laissez-moi prendre ça. Cela vous dérange-t-il si je prends une bouffée de ça dans la salle de bain ? », se souvient Binder dans le documentaire. « Il est revenu et c’était vide. C’était comme, ‘Whoa.’ Il était environ 20h15 du soir. »

« C’était un accident, je suis désolé », a déclaré Binder au comédien après avoir été interpellé pour avoir pris le gramme entier.

« Avec la drogue, c’était un monstre. »

Williams a commencé à intégrer la cocaïne dans ses blagues de stand-up – dont beaucoup se sont moqués, malgré la lumière que cela jetait sur la profondeur de la consommation de cocaïne du comédien.

« Je ne peux pas vous dire combien de fois Robin est monté sur scène au Comedy Store et une grande partie de sa routine était constituée de cocaïne et de drogues qu’il avait consommées », se souvient Howie Mandel. « Et même si tout le monde riait, et c’était vraiment drôle, il prenait vraiment beaucoup de cocaïne. Il a trouvé le côté drôle, mais finalement c’était réel et vraiment, ce n’est pas drôle, mais c’est qui il est. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

La mort de John Belushi en 1982 a « jeté de l’eau froide » sur Williams – qui était proche du comédien. Belushi est décédé d’une overdose de drogue dans un bungalow de l’hôtel Château Marmont à West Hollywood.

La mort de Belushi, ainsi que la naissance du premier fils de Williams en 1983, ont vraiment aidé le comédien à se débarrasser de sa toxicomanie, selon le documentaire.

Williams a arrêté la cocaïne « d’un seul coup », a déclaré son ami de longue date Stanley Wilson.

« Il savait quel instrument incroyable il possédait et que tout était lié à son esprit, à son imagination et à son esprit », a ajouté Wilson. « Plus vous faites de choses pour amortir cela, plus vous allez brûler encore plus de cellules cérébrales. Robin ne voulait pas faire ça. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Une fois qu’il a quitté son poste, la carrière de Williams a continué de croître – avec une apparition au Met et d’autres rôles au cinéma, notamment « Mrs. Doubtfire », « Good Will Hunting » et « Night at the Museum ».

Cependant, dans les années qui ont précédé la mort de Williams en 2014, l’acteur ne savait pas qu’il souffrait de démence à corps de Lewy. Williams aurait semblé fatigué sur le tournage et ne semblait pas être dans son état habituel avant de se suicider le 11 août 2014.

Le comédien a reçu un diagnostic de trouble neurologique à titre posthume après une autopsie. La démence à corps de Lewy est le deuxième type de démence le plus courant après la maladie d’Alzheimer. La maladie affecte les régions du cerveau impliquées dans la pensée, la mémoire et le mouvement, selon la clinique Mayo.

L’autopsie n’a révélé aucune drogue illégale ni trace d’alcool dans le système de Williams.

« La dernière fois que j’ai vu Robin Williams, je ne l’avais pas vu depuis quelques mois, il était maigre et il n’a pas reconnu ma femme », a déclaré Steven Pearl, comédien et ami, lors du documentaire. « Il n’a presque pas dit un mot. Il lui a fallu une seconde pour me reconnaître. Je dis : ‘Whoa, quelque chose ne va pas ici.’ Je ne savais pas quoi. Personne ne voulait vraiment me le dire. Et puis je ne l’ai plus jamais revu après ça. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS