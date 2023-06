La toxicomanie aux États-Unis est un produit du capitalisme, pas de la Chine — RT World News

Washington a sanctionné les entreprises chinoises liées au fentanyl, trouvant une opportunité de faire de Pékin le bouc émissaire d’une crise intérieure américaine

Depuis quelque temps, les politiciens américains tirent la sonnette d’alarme à propos d’une substance connue sous le nom de fentanyl, un opioïde synthétique sur ordonnance qui est devenu prolifique en tant que drogue récréative.

Provoquant plus de 70 000 décès par an, il est décrit comme «la crise de la drogue la plus meurtrière de l’histoire américaine. Mais en introspectant ses causes, qui blâment-ils ? Chine.

Récemment, les États-Unis ont imposé des sanctions à certaines entreprises chinoises et mexicaines qui, selon eux, faisaient de la contrebande d’équipements pour fabriquer des pilules contenant du fentanyl aux États-Unis. Mais les responsables ont-ils déjà cessé de se demander pourquoi tant d’Américains sont accros au fentanyl ? Les États-Unis n’hésitent pas à utiliser leur propre crise de la drogue comme un autre moyen de fabriquer de la haine, du blâme et de la colère contre Pékin, comme ils le font avec tant d’autres choses, mais ne réfléchissent jamais à aucun moment pour se demander pourquoi ce schéma ne se répète pas nécessairement tout le temps. dans le monde. Bien sûr, blâmer Pékin et s’attendre à ce qu’il gère les problèmes de drogue de l’Amérique est politiquement paresseux, facile et évite de rendre compte des vrais problèmes à la maison.

Qu’est-ce qui cause l’abus de drogues? C’est une question compliquée, mais la raison fondamentale pour laquelle quelqu’un envisagerait de prendre de la drogue est de « se sentir bien» alors qu’autrement il n’y a aucune raison de « se sentir bien» sur sa vie. Il ne faut pas généraliser, mais les gens peuvent se sentir abattus par le monde, avoir vécu des expériences traumatisantes, se sentir déprimés, seuls, isolés, en colère ou perdus, au point qu’ils sentent qu’ils ont besoin d’accéder à certaines substances juste pour s’en sortir ou obtenir un coup de pied, qui peut aller de la marijuana récréative au speed, aux champignons magiques, au LSD ou même aux opioïdes comme le fentanyl.















Considérez que 11% de la population américaine (37 millions de personnes) vivent dans ce qui est défini comme la pauvreté. De nombreuses personnes ont du mal à faire face au coût de la vie, comme le loyer, et plus d’un demi-million de personnes sont sans abri. Si vous ne faites pas partie des riches et des privilégiés aux États-Unis, la vie est dure et la culture darwiniste de la survie du plus fort de la vie américaine peut être un facteur expliquant pourquoi certaines personnes se tournent vers la drogue, malgré le fait qu’elle est individualiste et beaucoup de gens manquent de direction dans leur propre vie s’ils n’ont pas d’intérêts acquis. En d’autres termes, les crises de la drogue sont un produit du capitalisme.

Aucune société capitaliste ne fonctionne plus facilement sur l’économie de l’offre et de la demande que les États-Unis, et, en l’occurrence, les États-Unis ont plus de demande de drogues récréatives que tout autre pays sur Terre. Et qui voit l’opportunité de le fournir ? Ceux des pays du Sud global, qui sont défavorisés, exploités et assis dans une position d’inégalité. Cela explique à lui seul la chaîne d’approvisionnement complexe des médicaments à travers l’Amérique latine et aux États-Unis. C’est une entreprise capitaliste dans sa forme véritable, qui exploite les vices d’une société capitaliste et représente le seul espoir de fortune pour de nombreux individus.

Les États-Unis, bien sûr, réagissent à leurs propres problèmes sociaux en désignant des acteurs étrangers comme boucs émissaires pour leurs malheurs, omettant la réalité que cela fait partie de la pathologie de la toxicomanie. Il ne répond pas en tentant de changer la société en la rendant plus stable, heureuse, aisée ou épanouie pour annuler le besoin de drogue, mais il utilise des tactiques dures telles que des peines de prison plus dures (au profit du complexe carcéral-industriel) et des bien sûr l’intervention étrangère. Depuis l’administration Trump, les États-Unis ont de plus en plus trouvé d’opportunités politiques en blâmant la Chine pour leur propre crise du fentanyl, puis en exportant la responsabilité à Pékin, qui est devenu un autre coin au milieu de la détérioration des liens entre les deux pays.

Les politiciens voient une opportunité en disant que Pékin est responsable de « Tuer des Américains» de la même manière qu’ils l’ont fait avec la pandémie de Covid-19. Mais la vérité est que l’offre ira là où la demande le voudra. Peu importe que ce soit des entreprises chinoises qui le produisent ou tout autre pays. Le fentanyl et d’autres drogues trouveront des moyens de plus en plus créatifs d’entrer aux États-Unis et de récolter de l’argent. La réponse à ce genre de problème se trouve à la maison, mais lorsque cela implique de faire quelque chose dans un environnement politique hautement toxique et divisé, et de dépenser de l’argent pour des choses dont l’autre partie ne veut pas, le seul consensus à trouver au milieu de tout cela est de cibler un certain pays – la Chine. La crise du fentanyl aux États-Unis ne se terminera pas sans d’énormes changements sociaux, pas plus que le dénigrement incessant de la Chine par les États-Unis.