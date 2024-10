La toxicologie de Liam Payne confirme la présence de drogues dans son système au moment du décès

Enquête sur la mort de Liam Payne : ce que les autorités ont trouvé dans la chambre d’hôtel et l’appel au 911

Les autorités argentines ont découvert plus de détails sur Liam PayneC’est une mort prématurée.

Les résultats d’un examen toxicologique préliminaire ont montré que le Une Direction Un ancien élève avait de la drogue dans son organisme lorsqu’il est tombé mortellement d’une chambre d’hôtel au troisième étage de Buenos Aires le 16 octobre, a déclaré un responsable ayant une connaissance directe du problème. New York Times.

Un porte-parole de la police a confirmé au média que le rapport toxicologique avait été remis aux procureurs locaux pour leur enquête sur la mort de Payne. Les résultats finaux du rapport toxicologique sont en attente.

Dans un communiqué de presse du 17 octobre du Bureau national du procureur pénal et correctionnel, les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé dans la chambre de Payne des substances qui « à première vue – et en attendant la confirmation des experts – seraient des stupéfiants et des boissons alcoolisées ».

Dans le cadre de leur enquête, les autorités ont déclaré avoir recueilli les déclarations de trois employés de l’hôtel et de deux femmes qui étaient avec Payne dans sa chambre quelques heures avant sa mort, mais qui avaient déjà quitté l’hôtel au moment de sa mort.

« Au-delà de la reconstitution des circonstances de la mort du musicien », précise le parquet dans son communiqué, « l’enquête vise également à déterminer l’éventuelle implication de tiers dans les événements ayant précédé la mort de la victime ».