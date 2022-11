La toxicité de Twitter et ce que veulent les manifestants chinois

Par Scott Wiener, un sénateur de l’État de Californie qui représente San Francisco et le nord du comté de San Mateo.

Un jour à peine après qu’Elon Musk ait réactivé le compte Twitter de la représentante Marjorie Taylor Greene, elle a tweeté que je suis un « toiletteur communiste », probablement parce que je suis un élu juif démocrate gay de San Francisco.

Dans le passé, lorsque Greene m’a poursuivi avec des tropes homophobes ou transphobes, j’ai reçu de plus en plus d’abus sur les réseaux sociaux, mais c’était une escalade au-delà de ce à quoi je suis habitué. Et cette escalade, particulièrement prononcée après le massacre du Club Q, était moins due à Greene qu’au nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk.

Depuis la finalisation de son achat de Twitter, Musk a ramené dans le troupeau certains des utilisateurs interdits les plus notoires de la plateforme. Le rétablissement de ces comptes, dont Donald Trump et Kanye West, rendra Twitter beaucoup plus toxique qu’il ne l’était auparavant. Et les ramener non seulement pardonne leur comportement passé, mais valide et consacre leur rhétorique en tant que piliers de la plate-forme Twitter à l’avenir. Lire l’histoire complète.

Ce que les manifestants de Shanghai veulent et craignent



Près de trois ans après le début de la pandémie, des manifestations ont éclaté dans les villes et villages de toute la Chine. Les gens sont descendus dans la rue pour pleurer les vies perdues dans l’incendie d’un appartement à Urumqi et pour exiger que le gouvernement annule ses politiques strictes en matière de pandémie, que beaucoup accusent d’avoir piégé ceux qui sont morts.

Il s’agit de la plus grande manifestation populaire en Chine depuis des décennies, et elle se produit à un moment où le gouvernement chinois est meilleur que jamais pour surveiller et réprimer la dissidence. Pourtant, si les discussions entre étrangers ont trop souvent réduit les protestations aux clips les plus sensationnels, la réalité est plus compliquée. Alors que tous les manifestants sont contre les contrôles zéro covid, leurs raisonnements et leurs motivations pour pousser au changement varient énormément. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

