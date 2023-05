La toute première ligue féminine de football mineur avec agrès fait ses débuts en Ontario

Pour la première fois, une ligue de football avec agrès pour les filles et les femmes est en place et fonctionne en Ontario. Il a été lancé ce printemps avec six équipes dans une division U19 et trois dans la division U16.

« Dès que j’ai commencé, j’ai adoré », a déclaré la capitaine de l’équipe London WOLFPAAC U19 Jessica Knight, 15 ans, qui joue également au rugby et au flag-football au lycée, la version sans contact du sport. (WOLFPAAC signifie World of Ladies Football, Amateur Athletic Combine).

« Je savais que je voulais faire partie d’une équipe de plaquage. »

La Ligue de football féminin de l’Ontario lancé ce printemps avec deux divisions. Dans la division la plus senior, U19, il y a six équipes : London WOLFPAAC, Peel Region Panthers, Kingston Sharks, Cumberland Panthers, Gatineau Valkyries et Guelph Jr. Gryphons.

Je connais beaucoup de filles qui voulaient jouer mais ne voulaient pas jouer avec des mecs. – Jessica Knight, 15 ans, footballeuse

Jessica, qui joue à la fois sur les lignes défensives et offensives, a marqué deux touchés lors du premier match de la saison du WOLFPAAC plus tôt ce mois-ci, pour battre les Panthers de la région de Peel 25-7.

« J’adore le contact », a-t-elle déclaré.

Le WOLFPAAC a affronté les Panthers de la région de Peel le week-end dernier et affrontera les Gryphons de Guelph samedi. (David Rodenhiser)

Les filles le font différemment

Jusqu’à présent, le problème était que si une fille voulait jouer au football avec tacle, elle devait jouer avec les garçons. « Je connais beaucoup de filles qui voulaient jouer mais ne voulaient pas jouer avec des garçons », a déclaré Jessica.

« Les garçons ont soit peur de les frapper quand ils jouent, soit ils vont un peu trop loin pour essayer de faire comprendre qu’ils n’appartiennent vraiment pas », a déclaré le président et entraîneur de WOLFPAAC, Scott Knight, qui est également le père de Jessica.

REGARDER | Le WOLFPAAC affronte les Panthers de la région de Peel :

L’équipe féminine de football U19 fait ses débuts à Londres WOLFPAAC de London est l’une des six équipes de la division U19 de la toute nouvelle Ligue de football féminin de l’Ontario. Lors du match d’ouverture à domicile de l’équipe, London a battu les Panthers de la région de Peel 25-7.

« Ce n’est pas vraiment un sport de terrain de jeu pour les filles, elles n’ont donc pas beaucoup d’occasions de développer ces compétences tôt », a déclaré Scott Knight. « C’est une chance pour eux de se retirer et de le faire sans que les gars ne regardent par-dessus leur épaule. »

Et les filles jouent le jeu différemment des garçons, a déclaré Jessica. « Nous fonctionnons totalement différemment. »

Ce style de jeu a récemment porté ses fruits pour l’équipe féminine de flag football de Jessica. « L’été, nous avons joué dans une ligue de drapeau avec un groupe de garçons, qui nous ont tous sous-estimés, puis nous avons fini par terminer deuxièmes. »

L’équipe U19 de Londres ou WOLFPAAC. (World of Ladies Football, Amateur Athletic Combine) (Facebook)

« Les filles ne demandent pas pourquoi », a déclaré Scott Knight. « Les filles disent : ‘Hey coach, c’est ce que tu veux que je fasse ? Absolument, allons-y. Exécutons.’ Ils n’essaient pas de vous deviner tout le temps. Ce ne sont littéralement que des éponges. Ils ont fait un excellent travail pour apprendre les concepts. «

Ils peuvent apprendre différemment, mais ils ne sont pas intéressés à faire évoluer les noms de poste pour mieux s’adapter à l’équipe. « Ils sont très précis sur le fait qu’ils ne veulent pas être appelés des noms différents de ceux des garçons », a déclaré Scott.

« Donc, cela ne les dérange pas d’être appelés lineman ou des choses comme ça. Des choses qui sont des noms masculins typiques », a-t-il déclaré. « Ils veulent juste être des joueurs de football. »

Lors du premier match d’ouverture à domicile de l’équipe, le WOLFPAAC de London a battu les Panthers de la région de Peel 25-7. (David Rodenhiser)

« C’est tellement amusant en tant que parent de voir les filles développer chaque entraînement et mettre ce qu’elles apprennent sur le terrain au moment du match », a déclaré Kelly Elliot, dont la fille Abby McMillan, 14 ans, fait également partie de l’équipe.

« Quand Abby est allée à son premier entraînement il y a quelques semaines, elle n’avait même jamais touché à un ballon de football auparavant. Mais elle voulait essayer quelque chose de nouveau cet été et ce qu’elle a trouvé était un groupe de filles incroyable et a déjà parlé de l’automne saison », a déclaré Elliot.

Le WOLFPAAC affrontera les Guelph Jr. Gryphons samedi à 17 h 30 à Londres au terrain CityWide à Londres.