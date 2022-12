La toute première interview de Lionel Messi en tant qu’enfant devient virale après la victoire de l’Argentine en Coupe du monde

Lionel Messi a mené l’Argentine à une victoire emblématique sur la France lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ce fut un match acharné avec les deux équipes qui se sont précipitées vers le poteau de but l’une après l’autre. Messi a remporté le Ballon d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA pour la deuxième fois et de nombreux internautes ont déclaré que le débat sur le GOAT était enfin réglé. Cependant, au milieu de toute la frénésie des médias sociaux, une vidéo a refait surface et devient virale actuellement. La vidéo est de la toute première interview de Messi en tant qu’enfant. Newell’s Old Boys a publié cette vidéo sur Twitter. Dans la vidéo, on demande au jeune Messi s’il sait qu’il est sélectionné comme l’homme du match. A cela, il répond par un « non ».

Plus loin dans la vidéo, Messi a été invité à décrire son objectif. Il dit ensuite: “Le ballon est venu de Federico Rosso Griggini l’a donné à Lucas, Lucas me l’a donné et je l’ai marqué.” La légende de la vidéo disait: “Un jeune Lionel Messi parle après une performance de buteur pour Newell’s Old Boys. C’est peut-être sa toute première interview d’après-match.” Regarde:

Pendant ce temps, plus tôt dans la journée, un tweet qui a fait son retour après sept ans a bloqué Internet. L’utilisateur de Twitter, José Miguel Polanco, s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux et a partagé comment Lionel Messi, 34 ans, remportera la Coupe du monde et deviendra le plus grand joueur de tous les temps. Le tweet remonte au 21 mars 2015. « 18 décembre 2022. Leo Messi, 34 ans, va gagner la Coupe du monde et devenir le plus grand joueur de tous les temps. Revenez avec moi dans 7 ans”, lit-on dans le tweet.

Messi a connu une campagne de Coupe du monde mémorable au Qatar en marquant 7 buts et en fournissant trois passes décisives pour illuminer le tournoi et relancer la campagne de l’Argentine après sa défaite choc lors du premier match contre l’Arabie saoudite.

Le dernier match s’est déroulé sur une séance de tirs au but où Emiliano Martinez a réussi à sauver le tir de Kingsley Coman, tandis qu’Aurélien Tchouaméni a raté la cible alors que l’Argentine battait la France 4-2 alors que le match se terminait 3-3 après la prolongation. En fait, Mbappe a battu Messi pour remporter le soulier d’or du tournoi pour sa performance emblématique.

