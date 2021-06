La toute première chanson de fête de Nikki Tamboli et Millind Gaba, « Shanti », sortira à CETTE date ! | Nouvelles des gens

New Delhi : la chanteuse et sensation de rap Millind Gaba est prête pour sa prochaine collaboration avec la série T de Bhushan Kumar intitulée « Shanti ». La belle Nikki Tamboli rejoint le Millind ultra-cool.

Dans les nouvelles pour être finaliste de Bigg Boss 14 et actuellement en tournage pour Khatron Ke Khiladi, Nikki Tamboli a tourné pour la vidéo avec Millind il y a quelques mois.

Avec de la musique et des paroles de Millind Gaba et des paroles de rap supplémentaires d’Asli Gold, ‘Shanti’ est garanti pour vous avoir sur vos pieds. Le clip original réalisé par Satti Dhillon, avec ses décors colorés, met en scène Millind courtisant Nikki lors d’une séance de karaoké. Le nouveau jodi est tout mignon et leur chimie à l’écran sera certainement aimée par leurs fans. Plus tôt, « Nachunga Aise » de Bhushan Kumar et Millind Gaba a inauguré une révolution musicale numérique dans le pays avec sa technologie de production virtuelle. Ils sont maintenant prêts à offrir aux amateurs de musique une chanson de fête entraînante, dont le clip est tout aussi amusant que le morceau lui-même.

Cette chanson de fête entraînante sortira le 22 juin 2021.