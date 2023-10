La toute première amende pour débris spatiaux imposée après qu’une entreprise n’a pas réussi à « désorbiter correctement un satellite » | Actualités américaines

Une entreprise a été condamnée à une amende par le gouvernement américain pour avoir laissé des déchets dans l’espace.

La Federal Communications Commission (FCC) a publié son premier espace amende pour l’application des débris, affirmant que la société DISH paiera 150 000 $ (124 000 £) pour ne pas avoir correctement désorbite son satellite EchoStar-7.

Le fournisseur de télévision par satellite a reconnu sa responsabilité, a indiqué la commission, ajoutant que l’action de DISH « pourrait poser des problèmes de débris orbitaux ».

La FCC a qualifié cet accord de « règlement révolutionnaire » dans le domaine de plus en plus préoccupant des débris spatiaux, provoqué par les entreprises et les gouvernements qui lancent des satellites en orbite à un rythme sans précédent.

Loyaan Egal, chef du bureau d’application de la FCC, a déclaré : « À mesure que les opérations par satellite deviennent plus répandues et que l’économie spatiale s’accélère, nous devons être certains que les opérateurs respectent leurs engagements. »

DISH a lancé le satellite EchoStar-7 en 2002 et prévoyait de le retirer du service en mai 2022, rapporte CNBC.

Mais quelques mois auparavant, DISH avait découvert qu’il ne restait plus assez de carburant au satellite pour se diriger vers un lieu d’élimination.

La société avait précédemment convenu d’un « plan d’atténuation des débris orbitaux » avec la FCC pour déplacer le satellite.

Au lieu de retirer le satellite à 300 km de l’endroit où il fonctionnait en orbite géostationnaire, DISH a retiré le satellite à environ 122 km.

La FCC a décrit cela comme « bien en deçà de l’orbite d’élimination ».

L’année dernière, la FCC a adopté une nouvelle « règle de cinq ans » pour la désorbite des satellites, obligeant les opérateurs possédant des satellites en orbite terrestre basse à garantir que les satellites soient éliminés dans les cinq ans suivant la fin de leurs missions.

La limite précédente était de 25 ans.