La toute dernière IA d’Adobe est comme une gomme magique sous stéroïdes

Adobe juste a partagé une version publique complète de son Firefly AI outils le mois dernier, mais l’entreprise n’a pas presque fini de donner un grand coup de pouce au train à la mode de l’IA. Lors de sa conférence Adobe Max, tla société a dit que le modèle original de Firefly AI est déjà vieux après seulement cinq mois en version bêta. Nous disposons désormais du générateur d’art IA baptisé Firefly Image 2 Model, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités de conversion texte-image dans Adobe Illustrator et Express.

Pourquoi tout le monde poursuit-il les sociétés d’IA ? | Technologie du futur

Au sommet de l’IA se trouve ce que l’on appelle le « Projet Stardust ». Bien que le nom ressemble à un roman militarisé de Neil Gaiman, l’outil s’apparente plus à Magic Eraser de Google qu’à n’importe quel autre outil actuel de la société. Capacités d’IA telles que Generative Fill et Generative Expand. Comme révélé pour la première fois dans un vidéo d’accroche la semaine dernière, l’outil peut détecter des objets dans une photo que les utilisateurs peuvent ensuite manipuler en les faisant glisser dans le cadre ou en les supprimant. Adobe a affirmé qu’il le ferait supprimez également l’ombre de l’objet et remplacez les pixels manquants par une génération d’IA réaliste.

#AdobeMAX furtivement les furtives : #ProjectStardust

Google partageait des fonctionnalités très similaires il prévoit d’ajouter Magic Eraser lors de l’événement Made by Google de la semaine dernière, bien qu’Adobe fasse la promotion que les utilisateurs peuvent utiliser Generative Fill pour ajouter de nouveaux objets à les images. De plus, Stardust devrait être capable d’identifier les objets dans une image avec une invite texte. La version d’Adobe devrait également permettre aux utilisateurs de redimensionner et de recolorer les objets d’une photo à l’aide d’invites textuelles.

Pour rendre le remplissage génératif un peu plus robuste, Adobe a déclaré que son nouveau modèle Image 2 crée des images de meilleure qualité avec des figures humaines plus précises qui n’ont pas l’air aussi plastiques ou de forme étrange qu’auparavant. Le nouveau modèle de conversion texte-image devrait être capable de créer de meilleurs détails tels que les pores ou le feuillage, et de mieux gérer les génération de profondeur de champ pour permettre des images qui semblent un peu plus réalistes si vous êtes déterminé à faire le le meilleur deepfake possible.

L’IA devrait également être bien meilleure dans la reconnaissance des principaux monuments et symboles culturels.. Les utilisateurs avoir la possibilité d’ajuster différents paramètres photo tels que le flou de mouvement, le champ de vision, etc. lors de la création d’une image. L’image 2 comprend également une fonctionnalité de correspondance générative qui peut appliquer le « style » d’une image distincte à une nouvelle photo créée par l’IA « à l’échelle ».

Adobe affirme que cela fera gagner du temps aux utilisateurs, mais afin de repoussez toutes les questions de droits d’auteur Adobe demande aux utilisateurs de confirmer s’ils disposent des droits nécessaires pour utiliser l’image de correspondance générative. Bien sûr, une simple confirmation n’arrêtera pas tout le monde, nous devrons donc voir dans quelle mesure Generative Match fait pour recréer le style ou la substance de l’image originale.

IA dans Adobe Illustrator et Express

Adobe ne se contente pas d’intégrer l’IA dans Photoshop ou Essentials. Les utilisateurs devraient désormais pouvoir utiliser une invite pour générer un vecteur dans Illustrator et un modèle dans Express.

Le Le modèle Firefly Vector inclut la fonction Generative Match ainsi que la possibilité de créer des dégradés vectoriels modifiables. La fonctionnalité est très similaire à celle qui existe déjà dans Photoshop, mais le système est désormais appliqué pour générer des graphiques et des motifs vectoriels de « qualité humaine ». Adobe a partagé une image d’un t-shirt graphique arborant une image d’un chat astronaute générée via le modèle Firefly Vector. L’aspect commercial de l’IA est toujours en suspens, notamment comme l’ont déclaré des responsables américains. personne ne peut protéger le contenu généré par l’IA.

Image: Adobe

La conception Adobe Express est similaire, mais elle inclut également du texte généré ainsi que des images transformées en conceptions modifiables. Une invite telle que « Défilé de mode Rainbow Aura » crée plusieurs affiches qui incluent des noms complets et des slogans attachés à de fausses personnes et à de faux vêtements générés par l’IA.

Firefly est toujours entièrement basé sur le contenu trouvé dans sa bibliothèque Adobe Stock, un modèle similaire approche de ce que nous avons vu de Shutterstock et maintenant Générateur d’art IA de Getty Images. Adobe n’a pas voulu partager grand-chose sur son modèle d’IA, nous ne connaissons donc pas toute l’étendue de ses données de formation par rapport à autres générateurs d’art IA comme DALL-E ou Stable Diffusion XL. Cela a conduit certains à spéculer que le modèle d’Adobe serait limité par le manque d’images disponibles par rapport aux téraoctets de données utilisés pour former d’autres IA populaires.

Adobe troque le fait de disposer de plus de données de formation contre la sécurité juridique d’utiliser des images pour lesquelles il détient les droits. Pourtant, Adobe n’a pas été entièrement ouvert sur la manière dont il envisage de rémunérer les contributeurs qui utilisent leur contenu pour former l’IA, à l’exception d’un bonus annuel basé sur le nombre d’images, de vecteurs ou d’illustrations engloutis pour la formation en IA. Aucun des populaires sites d’images de stock ont été ouverts sur le montant qu’ils envisagent de payer aux contributeurs.