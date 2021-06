La tournure spirituelle de la police d’Assam sur le meme ‘Pawri’ laisse les internautes impressionnés

De nombreux services de police à travers le pays ont activement augmenté leur présence sur les réseaux sociaux pour établir un lien avec les citoyens de la « nouvelle génération » en ligne. Et quelle meilleure façon de le faire que d’utiliser leur « jargon » et leurs « mèmes » pour transmettre des messages efficacement. Suite à la dernière tendance de l’avatar « membre » de la police, la police de Cachar d’Assam a publié un tweet plein d’esprit après sa dernière action contre la mafia de l’alcool dans l’État. Donnant une tournure au mème viral ‘Party Ho Rahi Hai’, la police de Cachar a tweeté des détails sur leur dernier coup. Vérifiez-le:

Gâchant la « fête » pour les mafias, la police de Cachar de Silchar a saisi une grande quantité d’alcool illégal qui était introduit en contrebande dans un camion. Ils ont saisi 67 cartons d’alcool transportés illégalement dans un camion sous Dwarbond PS et 37 bouteilles d’IMFL à Rangirkhari, Silchar. Ceci s’inscrit dans la continuité de la guerre récemment lancée par la police d’Assam contre la drogue. La police d’État a activement mené des raids et diverses autres actions pour éliminer la menace des drogues et des boissons alcoolisées illégales dans l’État.

Impressionnés par l’esprit et les actions de la police de Cachar, les internautes ont répondu de manière amusante. Découvrez les réactions au tweet :

100/100 pour cette légende—Pranab (@Pranab47450165) 6 juin 2021

Merci à l’équipe de police de Cachar – Radha Kanta Das (@RadhaKa36477019) 6 juin 2021

Yeh Rum Hai, la police de Cachar peut Pura Dum Hai Ou kuch logo kay liay Yeh Gum Hai. Great Going Assam Police. — Ajay Tiwari (@tiwari_law) 6 juin 2021

Pendant ce temps, la police d’Assam avait précédemment utilisé le mème viral « Jal Lijiye » pour avertir les trafiquants de drogue de l’État. Partageant leur version du mème viral, la police d’Assam a partagé une photo d’Amrita tenant une paire de menottes, ainsi qu’un slogan qui disait: « Jail chaliye, thak gaye honge drogue colportant karte karte. (Allons en prison. Vous devez être jugé après avoir vendu de la drogue.)

De nombreuses pages de médias sociaux des services de police ont utilisé l’humour et les mèmes comme moyen de transmettre des messages importants et de toucher une corde sensible auprès des internautes pour améliorer l’image de la police.

